El Port de València preveu quedar-se béns construïts pel Consorci per valor de 127 milions i reclama 22 milions més per taxes

La liquidació del Consorci València 2007, entitat que gestiona la Marina de València, i l’acord cap a un nou model de gestió unitari de tots els espais no serà una tasca senzilla per la quantitat d’interessos econòmics i patrimonials entrecreuats sobre els quals s’haurà d’arribar a un acord.

Segons ha esbrinat elDiario.es, des de l’Autoritat Portuària de València (APV) es va sol·licitar al Consorci una valoració econòmica de les infraestructures construïdes amb motiu de la Copa de l’Amèrica i en anys posteriors en els 200.000 metres quadrats de sòl portuari (un 70% del total del sòl de la Marina), principalment els amarraments, els pantalans i la zona de concerts de la Marina Sud o els passejos habilitats entre les bases i la làmina d’aigua.

L’estimació esmentada, en què no s’inclouen les bases dels equips de la competició nàutica, ascendeix a 127 milions d’euros, un patrimoni que l’APV, dependent de Ports de l’Estat i, per tant, del Govern, preveu reclamar en el procés de liquidació, però que la lògica indica que entrarà en el procés de negociació del futur ens que es cree per gestionar tot el recinte.

A més, el Consorci, participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), manté un deute de 24,7 milions d’euros amb l’APV en concepte de taxes d’ocupació i impostos que han sigut recorregudes en els jutjats per l’ens, pel fet de considerar que no es pot fer el cobrament de les taxes esmentades per una qüestió d’interés general, ja que és sòl urbà a efectes pràctics.

Amb tot, 2,8 milions del deute esmentat corresponen principalment a l’impost sobre béns immobles (IBI) d’uns quants anys i es farà efectiu per haver-se esgotat la via judicial i haver-se determinat que és el Consorci l’entitat que ha d’abonar-ho.

La fórmula per a assumir la resta del deute, la garantia de pagament del qual és imprescindible perquè l’APV done el vistiplau a la liquidació del Consorci, així com el futur model de gestió, seran alguns dels temes que s’abordaran en el consell rector que es convocarà d’ací a poc amb caràcter d’urgència. També l’estat del concurs públic que es licitarà per a gestionar els quasi 1.000 amarraments de la Marina.

Com va informar aquest diari, el 29 de desembre passat l’APV va aprovar atorgar una pròrroga d’un any al Consorci València 2007 perquè gestione fins al 31 de desembre de 2023 els espais de la Marina del port de València, de manera que quedava paralitzada la liquidació de l’ens fins que s’acordara la creació del nou ens gestor.

La resolució aprovada dijous afecta una àrea lleugerament inferior a la que fins ara gestionava el Consorci. La diferència es refereix al fet que s’ha retirat l’antiga Estació Marítima i l’edifici del Varador, dos locals en la zona de la Marina Sud que s’havien quedat sense títol i altres ajustos lleugers; tot això acordat amb el Consorci València 2007 i amb l’Ajuntament de València.