El portaveu de Vox a València es perfila com a segon tinent d’alcalde amb l’entrada de Vox en l’equip de govern juntament amb el PP

Hores i hores de reunions entre l’alcaldessa de València, María José Catalá, amb el seu regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, i el seu assessor, Cristóbal Grau, amb el president provincial i diputat nacional de Vox, Ignacio Gil Lázaro, i amb el portaveu municipal de la formació d’extrema dreta, Juan Manuel Badenas. No són el marc ni els actors per a la negociació d’unes meres ordenances fiscals. El que es va produir fa 48 hores a l’Ajuntament de València recorda aquelles reunions maratonianes que van mantindre fa quatre anys Compromís i el PSPV per a arribar a un pacte de govern municipal.

I aquestes són les bases que es van assentar durant dimarts passat entre el PP i Vox com a contrapartida per a aconseguir el suport dels ultres al projecte de rebaixa fiscal proposat per Catalá, una de les seues promeses electorals estrela.

Badenas es va mostrar contundent fa tan sols una setmana quan va advertir que els quatre regidors de Vox no secundarien ni la rebaixa d’impostos ni els pressupostos municipals si no entraven en l’equip de govern municipal. Això és el que es va començar a forjar i el motiu pel qual finalment sí que van votar a favor de les ordenances fiscals en la Comissió d’Hisenda de dimecres.

A partir d’ara, com van reconéixer tant Badenas com Catalá, s’intensificaran les reunions amb l’excusa i la vista posada en els pressupostos municipals, però amb el repartiment d’àrees de govern com a teló de fons. Unes negociacions en què, tal com han confirmat a elDiario.es fonts de tota solvència, Badenas aspira a ser el segon tinent d’alcalde, sempre que les negociacions arriben a bon port.

Tant la primera edil com el portaveu d’extrema dreta van deixar entreveure que les converses estan obertes, encara que eviten reconéixer que es tracta de la possible entrada de Vox en el Govern municipal.

“Continuarem mantenint converses amb vista als pressupostos, que és el següent gran projecte que ha d’aprovar-se en el ple”, va dir Catalá, mentre Badenas va afirmar que continuaran reunint-se “per a qüestions de l’Ajuntament, però amb més intensitat”.