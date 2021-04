Ports de l’Estat dona llum verda a l’ampliació del port de València amb la declaració d’impacte ambiental del 2007

L’Autoritat Portuària de València (APV) que presideix el socialista Aurelio Martínez ha rebut el vistiplau de Ports de l’Estat per a tirar avant l’ampliació nord sense necessitat de tramitar una altra declaració d’impacte ambiental (DIA), per la qual cosa estima que la del 2007 continua tenint vigència, malgrat els canvis que s’han introduït respecte al projecte inicial.

L’organisme dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigeix el valencià José Luis Ábalos, que el 2007 es va oposar a l’ampliació com a regidor socialista de l’Ajuntament de València, ha lliurat a l’APV l’informe tècnic i jurídic que considera que el nou avantprojecte, malgrat les múltiples modificacions que s’han escomés, compleix els requisits exigits per la normativa. En l’informe no ha participat el Ministeri de Transició Ecològica.

Amb tot, segons informa Valencia Plaza, el document sí que recomana a l’APV que si no encarrega una altra DIA simplificada, hauria de justificar-ho amb nous informes ambientals.

La Comissió Ciutat-Port, entitat integrada per associacions veïnals i ecologistes, ja ha anunciat que estudia posar un recurs judicial per sol·licitar la paralització cautelar del projecte, que estava pendent d’adjudicar la concessió per a la construcció i l’explotació de la nova terminal de contenidors a TIL, filial d’MSC. Una adjudicació que podria fer-se en el pròxim consell d’administració de l’APV d’aquest mes.

L’entitat va presentar fa poc un estudi jurídic que considerava que la DIA del 2007 estava caducada, perquè havien passat més de 6 anys des que va entrar en vigor la nova llei del 2013 que atorgava un marge de 6 anys per a executar projectes amb declaracions ambientals anteriors a l’entrada en vigor de la nova normativa.

Principals canvis en el projecte d’ampliació

L’ampliació nord implica una inversió d’uns 1.200 milions d’euros: uns 400 milions en aportacions de l’APV i entre 800 i 900 milions d’euros d’aportacions privades, en aquest cas de la companyia TIL. El seu espai tindrà capacitat per a uns 5 milions de contenidors i està concebut per fer front al trànsit de contenidors esperat en l’horitzó del 2050.

El canvi de configuració dels molls que es destinaran íntegrament al trànsit de contenidors implica l’ús de 4 milions més de metres cúbics de material de rebliment del que estableix la DIA del 2007.

A més, implica el trasllat de la terminal de creuers a les drassanes de Boluda, cosa que ha suposat atorgar al president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris) una concessió administrativa de 35 anys per a l’ocupació de 4.700 metres, on construirà dues torres d’oficines i una zona d’aparcaments.

Aquest ha sigut el peatge que ha hagut de pagar l’APV per recuperar els terrenys que Boluda tenia en concessió fins a l’any 2027, malgrat que ja fa anys que no s’utilitzen per a construir o reparar vaixells.

El Tribunal de Comptes investiga aquesta operació i ja ha traslladat les actuacions a la Secció d’Enjudiciament per al “nomenament d’un delegat instructor, perquè practique les actuacions previstes en l’article 47 de la Llei de funcionament del tribunal de comptes (LFTC)”, després que ho sol·licitara la Fiscalia pel fet que la irregularitat denunciada podria ser constitutiva de responsabilitat comptable i que havia de ser objecte d’aclariment en fase d’actuacions prèvies”.