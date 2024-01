El PP afirma ara que revisarà les pujades de fins a un 35% aplicades a 500 inquilins d’habitatges públics de València

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de València i president de la societat anònima municipal Actuacions Urbanes de València (Aumsa), Juan Giner, va informar dimecres que “es convocarà un consell d’administració, per a divendres que ve 26 de gener, per a abordar de manera completa els lloguers assequibles dels habitatges municipals que corresponen a aquesta empresa municipal”.

Com va informar elDiario.es, aquest mes de gener, l’empresa pública, sense comunicació escrita prèvia a les 500 famílies que té com a inquilines, ha cobrat el lloguer dels habitatges aplicant-hi una pujada del 15%, 25% i 35%, més el 3% en cas de renovació del contracte d’arrendament.

Tal com va explicar el secretari de l’associació d’inquilins d’habitatge públic de la Comunitat Valenciana, Ximo Mora, l’associació “va signar l’any 2013, amb l’últim govern de Rita Barberá, un acord amb Aumsa, que gestiona el parc d’habitatges, pel qual es reduïa el preu del lloguer per a fer-lo assequible i que fora aproximadament el 30% de la renda de cada inquilí”.

Aquest acord va anar renovant-se amb els dos últims governs progressistes de l’Ajuntament, però l’actual equip de Govern, que ara dirigeix l’alcaldessa María José Català (PP), ha decidit no renovar-ho després de finalitzar el 31 de desembre de 2023.

El secretari de l’entitat va assegurar que “això causarà un greu perjudici econòmic a les 539 famílies que viuen en habitatges municipals, empobrirà els inquilins i perjudicarà les rendes inferiors al 3,5 Iprem, això és, famílies els ingressos totals de les quals van de 1.000 a 1.600 euros al mes, que hauran de destinar més d’un 50% a pagar el lloguer, cosa que fa que deixe de ser assequible”. Mora va exposar la situació dimecres en la comissió d’urbanisme i assegura que Giner va prendre consciència de la situació que s’havia creat.

L’edil va comentar que s’havia aprovat la moció alternativa per la qual s’obrirà, a partir de la setmana que ve, una oficina d’atenció als inquilins d’aquests habitatges i que “estudiarà personalment i individualment les situacions dels inquilins que ho necessiten, siga perquè les seues circumstàncies han variat i estan en més vulnerabilitat i donar així solucions concretes de manera clara”.

El regidor va recordar que “el nou equip de govern, des que va arribar a l’Ajuntament, no ha parat de treballar en un dels compromisos de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i que és posar a la disposició de la ciutadania, durant aquesta legislatura, més de mil habitatges públics per a donar resposta a la demanda de la societat valenciana”.

Malgrat tot, Compromís i el PSPV no es fien que s’articulen solucions reals. La portaveu de la coalició valencianista, Papi Robles, va criticar que el PP i Vox hagen aprovat una moció que només remet al pròxim consell d’administració d’Aumsa convocat per a divendres en què únicament està previst iniciar el procediment de revisió de la normativa del registre de demandants i procediment d’adjudicació dels habitatges promoguts i gestionats per Aumsa.

Això vol dir, segons Robles, que “no tenen cap intenció de donar una solució a la situació de desemparament en què han deixat aquestes famílies”. Per això, va exigir que es prorrogue, amb data 1 de febrer de 2024 i durant un any, el conveni que ha anat funcionant entre Aumsa i els seus inquilins, així com iniciar les negociacions per a un nou conveni. També va proposar que aquest nou acord per a l’any vinent incloga bonificacions en el lloguer d’habitatges, trasters i places de garatge.

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va criticar les contínues “incoherències” de María José Catalá, que, mentre obri la porta a regular els lloguers privats, “fa una cotnada als inquilins dels habitatges públics d’Aumsa amb un increment de fins al 50% dels lloguers”. Gómez es va manifestar en aquests termes després que el PP rebutjara en la comissió d’Urbanisme la moció dels socialistes per a rectificar i deixar sense efecte l’increment dels lloguers que va posar en marxa el mes de desembre passat.

La responsable socialista va incidir en la “falta de credibilitat” del govern de Catalá, que s’ha negat a parlar d’un problema que afecta 500 persones i que, a més, no ha deixat participar els afectats en el debat propiciat per la moció dels socialistes. “No els han deixat estar-hi, perquè, òbviament, no tenien res a dir-los, perquè l’única cosa que ha fet la senyora Catalá és frenar qualsevol mesura reguladora”, va apuntar.

Gómez, a més, sobre les declaracions fetes pel regidor d’Urbanisme que analitzaria individualment cada cas, es va preguntar si el que pretén el Partit Popular és “una mena de favoritisme o mirar qui té el carnet del partit per a pactar una rebaixa de la pujada del preu dels lloguers”.

En aquest sentit, va instar el govern municipal a explicitar “quins criteris se seguiran per a aquesta solució individual i personalitzada. Potser el que volen el senyor Giner i la senyora Catalá és tornar a repetir aquest ridícul besamans com el que va fer fa poc per al lliurament d’habitatges socials?”.