El PP descarta limitar els lloguers a València i anuncia una oficina antiocupes, un problema que afecta el 0,06% dels habitatges

Posar el focus en l’anecdòtic i desviar l’atenció del que és un autèntic problema social. Aquesta és la política d’habitatge a què apunta la nova alcaldessa de València del PP, María José Catalá, que va anunciar dimarts la posada en marxa d’oficines antiocupes i va descartar de moment acollir-se a la nova Llei d’habitatge per a limitar els preus dels lloguers, desbocats a la ciutat seguint la tendència de la resta d’Espanya.

Aquestes oficines anunciades per Catalá venen a donar resposta a un problema que, tenint en compte les dades del Ministeri de l’Interior i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) és residual i està focalitzat la major part en habitatges dels fons voltor, grans tenidors i de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb).

En concret, segons les dades ministerials l’ocupació il·legal d’habitatges a la Comunitat Valenciana es va elevar fins a 1.874 casos denunciats (939 a València, 656 a Alacant i 279 a Castelló) durant l’any 2022.

Tenint en compte que la província de València, segons l’INE, té un parc d’1,4 milions d’habitatges, el problema de l’ocupació afectaria el 0,06% dels habitatges. En el cas de la Comunitat Valenciana, amb un total de 3,2 milions, les ocupacions il·legals afecten un 0,05% dels immobles.

A més, segons un informe elaborat per la Delegació d’Habitatge de l’Ajuntament de València amb dades de l’any passat, el 86% dels casos d’ocupació il·legal d’habitatges a la ciutat corresponen a propietats d’entitats bancàries, jurídiques i fons d’inversió, així com a grans propietaris; i únicament l’1% d’aquests casos es produeix en habitatges de particulars.

Malgrat tot, per a Catalá és prioritària la creació d’oficines antiocupes: “Volem oferir un servei perquè les comunitats de propietaris tinguen tota la informació en el cas que tinguen alguna persona ocupant un habitatge en la seua comunitat, generant problemes de convivència, i al seu torn ha d’estar coordinat amb la unitat de la Policia Local que recuperarem per treballar en aquesta matèria tan important per a tots els valencians i valencianes”.

Catalá va comentar dimarts que “l’ocupació irregular és una qüestió a combatre, tenint clar que hi ha competències que són de l’Estat, com endurir les sancions en el Codi penal, però tot el que depenga de l’Ajuntament s’ha de fer, per exemple donar de baixa en el padró municipal les persones que estiguen ocupant un habitatge de manera irregular, cosa que fins ara no es feia”.

No obstant això, per tallar el problema dels elevats preus dels lloguers d’habitatge, lluny d’optar a limitar els preus, que només en els últims 12 mesos han apujat un 22%, la recepta és construir més habitatge públic, moltes vegades vinculada al desenvolupament de grans plans urbanístics que reserven un percentatge reduït de metres quadrats a l’execució d’habitatges protegits, a pesar que segons l’INE la ciutat té 36.000 habitatges buits: “Estem treballant en les promocions que vam anunciar en campanya, és important que es posen en marxa per part d’Aumsa les promocions en tots els terrenys municipals per a oferir habitatge protegit i això òbviament regularà una mica l’oferta i la demanda en una ciutat que en huit anys tan sols ha posat una desena d’habitatges públics. Deu habitatges no resolen el problema de l’oferta i la demanda, però huit-cents i escaig que en proposem sí que hi poden ajudar”.

Sobre la possibilitat de declarar València zona tensada per a limitar els preus, Catalá va comentar que “és una opció que dona la Llei d’habitatge amb la qual no estem molt d’acord i a hores d’ara treballem i reflexionem sobre aquesta qüestió” i va afegir que està convençuda que en les pròximes eleccions generals el seu partit tindrà una política diferent d’habitatge, motiu pel qual “en aquest moment no es farà aquesta declaració”.

Crítiques de Compromís i el PSPV

El portaveu del Grup Municipal de Compromís per València, Joan Ribó, va considerar dimarts un “error greu” per part del Govern municipal del PP renunciar a limitar els preus del lloguer a la ciutat. D’altra banda, va recordar que hi ha dades, com les que ha aportat l’Oficina Municipal pel Dret a l’Habitatge, que demostren que quasi el 80% dels habitatges ocupats pertanyen a bancs o fons d’inversió i són molt pocs les que pertanyen a petits propietaris.

“Ens fa la sensació que el PP pensa només en aquestes grans empreses o ha fet cas de la propaganda de determinades agències de seguretat i d’extrema dreta”. Per a Joan Ribó “aquesta no és la realitat que viuen la gran majoria de les persones que necessiten pagar el lloguer. Per tant, el govern del PP sembla que pensa en qui més té i no en les famílies i joves que necessiten un habitatge a preu assequible”.

La portaveu adjunta, Papi Robles, va comparar aquesta situació amb les polítiques promogudes durant aquests anys pel Govern encapçalat per Joan Ribó i Compromís, en què l’habitatge “sí que ha sigut una prioritat”. De fet, va posar com a exemple un dels últims acords aprovats que va ser multiplicar les ajudes al lloguer, que van passar de 2,3 milions d’euros a 4 milions, les més elevades de la història de l’Ajuntament. També s’han deixat projectats 400 nous habitatges en construcció per part d’Aumsa i la rehabilitació de 140, entre altres mesures.

La portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va advertir que l’alcaldessa de València, María José Catalá, “ha assumit el discurs de Vox també en habitatge i ha abandonat les famílies i els que més dificultats tenen per a accedir a la compra o al lloguer, com són els i les joves”. En aquests termes va valorar la creació d’unes oficines antiocupes que va qualificar de “cortina de fum”, perquè va recordar que “el problema real, a què s’enfronten els valencians i les valencianes, és poder accedir a un habitatge” i va citar Catalá a “ser valenta i aplicar la Llei d’habitatge per declarar la ciutat zona tensada”.

A més, va assenyalar que “no és casualitat que aquestes declaracions coincidisquen amb la instal·lació d’una nova lona d’odi a Madrid amb el mateix missatge que ha llançat l’Ajuntament de València, però sense necessitat de lona”. “El PP i Vox tenen el mateix discurs”, va afirmar Gómez, que va lamentar “profundament l’enfocament del govern de Catalá que cada dia és més PPVox”. Així doncs, va posar l’accent en el fet que en “un problema objectiu com és l’accés a l’habitatge posa el focus en una qüestió que no afecta la immensa majoria dels valencians i valencianes, sinó els bancs i les entitats financeres”.