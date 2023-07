El PP diu no als mercats hortofructícoles en la zona rica de València, i sí en l’extraradi

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va anunciar al cap de pocs de dies de la seua investidura que una de les primeres mesures que impulsaria seria l’eliminació dels anomenats Mercats de l’Horta, unes parades regulades per una nova ordenança de venda no sedentària que dona cabuda la venda de productes hortofructícoles frescos de proximitat en les ubicacions determinades per l’Ajuntament.

Actualment, funcionen quatre d’aquests mercats amb un total de 15 a 20 parades que funcionen de manera simultània els dissabtes al poble de Castellar-l’Oliveral, als barris de Benimaclet i Malilla i el quart, el que més polèmica va generar en el seu moment quan es va anunciar, el situat cada dimarts en una de les zones de València amb més poder adquisitiu, al costat del Mercat de Colom.

Malgrat que aquest enclavament comercial la major part acull negocis d’hostaleria, llevat d’una fruiteria, una pescateria, una carnisseria i una xarcuteria situats en el soterrani, van arribar a tancar les seues parades en senyal de protesta per considerar-ho competència deslleial i van sol·licitar el trasllat a una altra zona.

Catalá va vincular aquests mercats a l’anomenada Tira de Comptar i en va justificar l’eliminació en el fet que fan una pretesa “competència deslleial als mercats tradicionals, a persones que paguen el seu cànon, els seus impostos i una quantitat de diners important, i hi estan legalment”.

No obstant això, els titulars d’aquestes parades, molts dels quals tenen també parades en els mercats municipals, afirmen que aquest mercat és diferent de la Tira de Comptar, especialment a la de Mercavalencia que és d'accés restringit, ja que aquests venedors acosten el producte recollit el dia anterior de manera directa al consumidor. A més, afirmen que paguen les taxes que estipula la nova ordenança de venda no sedentària que els dona cabuda i que, igualment, tal com va dictaminar una resolució de la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, la Tira de Comptar no suposa competència deslleial.

Després de l’anunci, les associacions veïnals dels barris afectats, en concret les de Malilla, Benimaclet i Castellar-l’Oliveral, van criticar la decisió recordant que no tenen mercats municipals de proximitat, una mancança que en part suplien aquests Mercats de l’Horta.

Des de l’associació veïnal de Benimaclet van considerar “un error la decisió de cancel·lar els Mercats de l’Horta que van començar a funcionar amb gran acceptació del barri des d’aquesta primavera passada”.

L’entitat va criticar que “no serveix de res llançar magarrufes en defensa de València i el seu patrimoni, en aquest cas el seu patrimoni agrícola, si s’impedeix que l’agricultor de proximitat puga vendre directament els seus productes al consumidor, potenciant el producte de quilòmetre 0 i saltant-se les trames dels intermediaris”.

Des de l’associació veïnal de Castellar-l’Oliveral van manifestar la seua “protesta i malestar” per l’eliminació de les parades de fruites i verdures: “Venda de productes que aquests mateixos veïns cultiven i que havíem començat a gaudir. Famílies que construeixen projectes agroecològics i tenen l’oportunitat de subministrar a través del mercat de productes de l’horta. En aquests mesos de funcionament ha sigut plenament satisfactori per al productor i per al consumidor”.

Per aquest motiu, han exigit a Catalá que reconsidere la seua postura i que mantinga els Mercats de l’Horta, ja que “un canvi no implica desfer tot el que el govern anterior ha construït i menys encara quan tots els que hi participen estan satisfets” i han afegit: “No facen d’això una revenja política, parlem de qualitat de vida i millora d’un entorn en tots els àmbits. Analitzen la situació i capgiren la supressió dels mercats de productes de l’horta. Exigim ser sentits”.

També des de Compromís van llançar crítiques davant la possible eliminació d’aquests mercats. La seua portaveu adjunta, Papi Robles, va traslladar “una proposta en positiu a la senyora María José Català, que facilite la faena als agricultors i agricultores de la nostra ciutat i que acoste el producte de l’horta i de proximitat als barris que no disposen d’un mercat municipal”. En concret, van proposar mantindre els de Malilla, Benimaclet i Castellar-l’Oliveral, i buscar un emplaçament alternatiu al del Mercat de Colom, més allunyat del recinte.

Després d’aquestes crítiques, Catalá ha obert la porta dilluns a mantindre les parades en els barris de l’extraradi en què no hi ha mercats municipals de proximitat: “El que hem fet és deixar sense efecte una resolució que des del primer moment no estava consensuada amb els mercats municipals ni amb el sector. Jo no tinc inconvenient a rebre qualsevol associació o entitat i parlar amb ells de la situació d’atenció de mercats de proximitat en els seus barris, no soc una persona sectària. És veritat que Castellar, per exemple, no té un mercat municipal, però sí un mercat ambulant. Es pot parlar que al voltant d’aquest mercat ambulant podem incorporar mercat de fruites i verdures, és una solució possible. Jo m’he limitat a derogar una resolució que no estava consensuada amb els mercats municipals i que generava conflicte especialment en un d’aquests”, en al·lusió al de Colom.