Preguntes i respostes sobre Suma, la targeta que integra tot el transport públic de València des de dilluns amb descomptes del 55%

L’àrea metropolitana de València registra un total de 4.878.430 desplaçaments diaris, dels quals els sostenibles ja són majoritaris, amb un 58,7% del total. En concret, un 40,9% es fan a peu, un 2,4% amb bicicleta o patinet i un 15,4% en transport públic (bus i metro), segons les últimes dades recollides el 2018.

No obstant això, per a distàncies superiors a 10 quilòmetres, quasi el 80% dels desplaçaments es fan en vehicle privat. Això dona lloc al fet que una part important dels més de 850.000 desplaçaments d’entrada i eixida de la ciutat en el dia es facen en vehicle privat.

Així ho recull el Pla de Mobilitat Metropolità de València presentat fa poc, el document estratègic de la Generalitat Valenciana per a les actuacions en matèria d’infraestructures públiques de transport fins al 2035. L’objectiu consisteix a augmentar en 220.000 el nombre de persones que diàriament fa ús de modes sostenibles per a desplaçar-se.

Dilluns entra en vigor una de les mesures implementades per a aconseguir-ho. Es tracta de l’entrada en funcionament dels nous títols de transport Suma, que integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l’àrea metropolitana de València de Metrovalència, Metrobús, EMT i Renfe-Rodalia.

La nova targeta té un preu de 2 euros, 4 euros si es personalitza amb la foto de l’usuari, mentre que els que ja tenen la targeta en la versió Móbilis podran continuar usant-la, recarregant els abonaments que vulguen, però amb els nous preus derivats de la modificació zonal. Aquestes són algunes de les preguntes i respostes més recurrents sobre la nova targeta i les noves tarifes derivades de la modificació del mapa zonal.

Què és Suma? Són els nous títols integrats de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) que permeten viatjar amb una mateixa targeta en Metrovalència, EMT, Rodalia i Metrobús per l’àrea metropolitana. Podràs recarregar la targeta amb el títol SUMA 10 (10 viatges) o sol·licitar un SUMA Mensual o un SUMA Mensual Jove. A més podràs fer un transbord gratuït entre diferents formes de transport, o entre dues línies diferents de l’EMT o de Metrobús, sempre que la combinació zonal ho permeta.

Quant temps duren els transbords gratuïts? En el cas del SUMA 10, el transbord gratuït es podrà fer en 90 minuts si es viatja en una zona o en 110 minuts si es viatja en dues zones. Per exemple, es podrà anar a València des de Puçol en Proximitat o Metrobús i accedir debades a un autobús de l’EMT o a un metro de Metrovalència en arribar a la capital. En el cas del SUMA mensual, els viatges i transbords són il·limitats durant el seu període de validesa.

Quant baixen les tarifes? Les tarifes baixen entre un 11% i un 55% si es comparen amb els títols actuals de l’ATMV. Es produirà una doble baixada de preu, perquè, a més de la reducció de zones, es rebaixen les tarifes de les dues noves. On abans les zones A i B valien 9 i 15,50 euros respectivament, ara passen a 8 euros, i la C i D, que costaven 20,90 i 26,90, baixen a 12 euros. Si a més es té en compte el transbord gratuït entre mitjans de transport, l’estalvi és encara més gran. De la mateixa manera es redueixen els preus dels bons mensuals, on abans les zones A i B valien 45 i 58,3 euros respectivament, ara passen a 35 euros, i la C i D, que costaven 68,7 i 79,10, baixen a 53 euros.

Com queda el mapa zonal? La proposta presentada per l’ATMV substitueix les 4 zones rígides actuals dels principals operadors de transport per dues zones flexibles, en què s’introdueix una nova àrea de solapament per aconseguir que els desplaçaments en les localitats pròximes siguen sempre en preu d’una zona i abaratir el preu del transport públic. La nova zonificació per comarques és la següent:

Zona A: la ciutat de València.

Àrea de solapament A-B: els municipis de l’Horta pertanyents a l’Àrea Metropolitana.

Zona B: els municipis del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i la Ribera pertanyents a l’Àrea Metropolitana.

Zona C: l’aeroport.

Per tant, a partir del 2022 el transport públic de l’Àrea Metropolitana de València estarà dividit en dues zones, llevat de l’aeroport, que serà zona C, i s’establirà una gran àrea de solapament, ombrejada de manera diferent en els plànols zonals de tots els operadors. Les persones usuàries que comencen el viatge en aquesta àrea de solapament tindran un gran avantatge: podran moure’s pel solapament amb un títol d’una única zona, cosa que suposarà un estalvi important.

On es poden comprar els nous títols Suma? En el cas els títols de 10 viatges (SUMA 10) es podran comprar en tots els punts de venda habituals: taquilles i màquines d’autovenda de les estacions de Renfe Rodalia i de les estacions de Metrovalència; en quioscos, estancs i altres punts de venda habituals de la xarxa de vendes de l’ATMV (Punts de venda); a través de l’app RecargaSUMA

En el cas del SUMA Mensual o del SUMA Mensual Jove es podrà sol·licitar la targeta personalitzada: en l’Oficina d’Atenció al Client de l’ATMV situada en l’entreplanta del metro de Colom amb cita prèvia; a través del web atmv.gva.es; en els punts de venda de Logista (quioscos, estancs…). Cal aportar el DNI i una foto de carnet. A més de l’anterior, si el que se sol·licita és un suport Jove s’haurà d’aportar, addicionalment, un carnet Jove.

Fins quan tenen validesa els títols de transport antics des de l’aplicació del nou sistema tarifari? Els títols adquirits abans del canvi del sistema tarifari continuaran sent vàlids durant 6 mesos des de la data d’entrada en vigor de les noves tarifes i títols.

Si s’utilitzen els títols anteriors (Abonament Transport, Abonament Transport Jove, Bo Transbord) fins que acabe el període de convivència, cal fixar-se en el plànol zonal antic o en el nou? Els títols adquirits amb anterioritat a l’entrada en vigor del nou sistema tarifari Suma continuaran mantenint les condicions per a les quals es van adquirir i, a més, seran vàlids també per a viatjar segons la nova zonificació. Per exemple, un Abonament Transport/Bo Transbord adquirit per a la zona A, a partir de l’entrada del nou sistema tarifari permetria viatjar per l’antiga zona A i també per la nova zona A, que és més àmplia. Un Abonament Transport/Bon Transbord adquirit per a zona AB permetrà viatjar per la zona AB antiga i, a més, per la nova AB, que inclou tota l’Àrea Metropolitana, llevat de l’aeroport. Un Abonament Transport/Bo Transbord adquirit per a zona ABC permetrà viatjar per la zona ABC antiga i, a més, per la nova ABC, que inclou tota l’Àrea Metropolitana i l’aeroport. A més de l’anterior, si el títol era un Abonament Transport, un Abonament Transport Jove, Bo Transbord, T o Abonament Violeta, es podrà viatjar també en Renfe Rodalia segons el pla zonal nou.

Si tinc un Abonament Transport de zona D, en quines zones el puc usar ara? L’Abonament Transport continuarà sent vàlid per a la zona D antiga fins que caduque d’ací a sis mesos o s’esgoten els viatges.

Si un usuari té targetes associades a un únic mode de transport (per exemple: Renfe&Tú de Renfe Proximitat), se li aplicaran les tarifes que s’indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors? La Targeta Sense Contacte +Renfe&Tú no és un suport vàlid per a carregar els nous títols SUMA. L’usuari haurà d’adquirir o emprar un suport SUMA o Móbilis. No obstant això, els títols de +Renfe&Tú continuaran existint amb les tarifes que aplique l’operador de Renfe a cada moment i amb els plànols zonals de l’operador.

Si un usuari té targetes associades a un únic mode de transport (per exemple: Targeta TUIN de Metrovalència), se li aplicaran les tarifes que s’indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors? Si l’usuari vol seguir amb el títol TUIN, se li aplicaran les tarifes que aplique l’operador d’FGV a cada moment i amb els plans zonals de l’operador. Cal assenyalar que, per a poder canviar el títol TUIN a un títol SUMA, només ho podrà fer quan aquest títol estiga esgotat o li quede menys d’1 euro en el moneder TUIN, i únicament en els punts d’atenció al client de Metrovalència o en les màquines d’autovenda de Metrovalència. Sempre que es tracte d’una targeta TUIN no personalitzada.