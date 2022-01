El president de Ports de l’Estat visita el dic nord i es reuneix amb el ‘lobby’ portuari a esquena de l’Ajuntament de València

El president de Ports de l’Estat nomenat fa poc, Álvaro Rodríguez Dapena, va visitar dimecres per sorpresa el port de València i es va reunir amb els directius de l’Autoritat Portuària de València (APV), encapçalats pel seu president, Aurelio Martínez, i amb representants de la comunitat portuària, alguns amb interessos en la polèmica ampliació nord, amb qui va aprofundir sobre els reptes i les oportunitats de Valenciaport en els pròxims anys en àrees com les infraestructures, el medi ambient, la transformació digital o la relació ciutat-port, entre altres.

La visita de Rodríguez Dapena va causar sorpresa entre autoritats polítiques i entre la premsa en general, ja que no es va convocar els mitjans en un moment crucial de la tramitació de la futura terminal que en aquests moments l’organisme estatal ha d’avaluar i validar.

A més, entre les autoritats hi hagué distincions. Per exemple, sí que es va convidar a la visita el conseller de Política Territorial, el socialista Arcadi España. Encara que no hi va poder assistir per qüestions d’agenda, però no així la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, de Compromís. Tampoc es va comunicar la visita a l’alcalde de la ciutat en què se situa el recinte portuari, Joan Ribó, també de Compromís.

El menysteniment de l’APV i de Ports de l’Estat cap als estaments crítics amb l’ampliació del port de València és una constant. Sense anar més lluny, com va informar fa poc elDiario.es, la consellera Mollà va sol·licitar per carta a Ports de l’Estat el projecte dels nous molls de l’ampliació per analitzar possibles efectes adversos en el medi ambient.

La resposta signada per Rodríguez Dapena mateix parla per si sola: “Lamente que no siga possible atendre la seua sol·licitud, ja que la competència per a l’avaluació ambiental de projectes de titularitat estatal correspon exclusivament a l’Estat, concretament al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic”.

El president de Ports de l’Estat ve a demanar a Mollà que espere que el projecte s’aprove en el si del consell d’administració de l’APV, en què el Govern valencià té dos representants: “Està en elaboració un informe de Ports de l’Estat sobre un projecte constructiu en curs l’òrgan promotor del qual és l’Autoritat Portuària de València, a qui correspon tant la redacció com l’aprovació. Des d’aquesta Autoritat Portuària se’ns indica que, una vegada acordada l’aprovació tècnica del projecte, serà remés al seu consell d’administració, del qual formen part representants de la Generalitat Valenciana, que podran prendre’n coneixement”.

En la seua visita al port de València, el president de Ports de l’Estat va visitar les instal·lacions del recinte portuari, on va constatar algun dels projectes estratègics per al port de València, entre aquests el dic nord construït entre el 2008 i el 2012 en la primera fase de l’ampliació.

Quant a la reunió amb membres de la comunitat portuària i logística que opera en el port de València, van estar presents: Francesc Sánchez, director general de l’APV; Néstor Martínez, adjunt a la direcció de l’APV; Sven Valentin de Terminal MSC Valencia; Elías García de Cosco Valencia Terminal; Carlos Arias d’APM Terminal; Antonio Crespo de Valencia Terminal Europa; Vicente Boluda, president de l’Associació Naviliera Valenciana (ANV); Ignacio Ballester, president de Consignataris de l’ANV; Gustavo Ferrer, president d’Estibadors de l’ANV; i els representants de la nova terminal de passatgers, Adolfo Utor (Baleària) i de la nova terminal nord de contenidors, Francisco Lorente (MSC España).

Tant Boluda com Utor i Valentin tenen interessos en l’ampliació. L’últim forma part de la companyia la filial de la qual (TIL) s’ha seleccionat com a futura adjudicatària de la concessió per a construir i gestionar la futura terminal nord (va ser l’única empresa que es va presentar al concurs).

De la seua banda, Baleària, l’empresa d’Utor, ha sigut adjudicatària de la nova terminal de creuers que es construirà en les drassanes d’Unión Naval, propietat de Boluda, que a més forma part del consell d’administració de l’APV.

Per a fer efectiu el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual en el dic nord a les instal·lacions de la Unión Naval, l’APV va aprovar el rescat de la concessió atorgada en el seu moment al navilier, per a la qual cosa se’l va compensar amb una nova concessió per a la construcció d’un edifici d’oficines, una maniobra que investiguen el Tribunal de Comptes i la Fiscalia Anticorrupció.

L’APV mateixa es va veure obligada a deixar sense efecte la permuta de concessions arran de sengles informes desfavorables de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat, pel fet de considerar que no procedia una compensació pel rescat de la primera (la d’Unión Naval), una qüestió que es dirimirà en els jutjats.

D’altra banda, la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha admés a tràmit el recurs contra la resolució, de 30 de març passat, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que possibilitava que l’Autoritat Portuària puga decidir per si sola si cal una nova avaluació ambiental o no per a l’ampliació que l’APV mateixa promou.

Un informe de compatibilitat amb les estratègies marines

Dapena va acudir també a un desdejuni informatiu organitzat per Diario del Puerto. Preguntat per l’estat actual i els terminis de l’adjudicació, va comentar que preveu que l’informe vinculant que l’organisme ha d’elaborar sobre la Terminal Nord del Port de València estiga a punt al final de gener o, si s’hi detectara algun “problema tècnic especial”, al febrer. Així mateix, va defensar la conveniència de desenvolupar aquesta mena d’infraestructures per donar resposta a una demanda existent i ajudar el teixit productiu “complint, per descomptat, amb tots els estàndards ambientals”.

Quant a la part pública, va manifestar que és un expedient constructiu que s’executarà en el seu moment una vegada aprovat aquest projecte. En aquest cas, al novembre es va remetre a Ports de l’Estat el projecte i ara es treballa en l’informe vinculant corresponent. “Probablement, a final de gener, o si hi ha algun problema tècnic especial al febrer, el tinguem fet per elevar-lo al consell d’administració perquè s’aprove per part de l’Autoritat Portuària de València el projecte constructiu”, va dir.

Quant a la part privada, l’expedient va arrancar amb el concurs de concessió demanial –guanyat per MSC– que està pendent d’un acte d’atorgament que ha de produir-se en consell d’administració i “el timing és que espere a l’aprovació del projecte constructiu”.

“Entremig, aquest projecte constructiu requereix un informe de compatibilitat amb les estratègies marines, una tramitació que es fa amb el Ministeri de Transició Ecològica”, va comentar Dapena, que va assenyalar que “al llarg d’enguany es podrien anar resolent tots aquests temes”.