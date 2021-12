El president Ximo Puig lamenta que els valencians “no tenen el servei de Rodalia que es mereixen”

"Els ciutadans de la Comunitat Valenciana no tenen el servei de Rodalia que es mereixen". En aquests termes s'ha expressat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en l'entrevista que ha concedit aquest dissabte, dia de Nadal, a Ràdio València de la Cadena Ser, al mateix temps que ha revelat que li ha remés una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en la qual li expressa el malestar del Govern valencià pels problemes del servei ferroviari. Aquest escrit és previ a la reunió que mantindrà el cap del Consell amb la responsable de Transports del Govern de manera telemàtica dimarts que ve, 28 de desembre.

Parlant de política, el president ha descartat un avançament electoral perquè assegura que no existeixen motius per a això, al mateix temps que no ha concretat si hi haurà una remodelació del Consell en el cas que el conseller d'Educació, Vicent Marzà, acabe sent designat portaveu de Compromís en substitució de Fran Ferri, que fa uns dies va anunciar que abandona la primera línia de la política institucional. En aquest sentit, Puig ha presumit de l'estabilitat d'un Govern que ha aprovat set pressupostos consecutius des que van arribar a la Generalitat en 2015. "L'estabilitat és un intangible", necessari per a la recuperació econòmica i social i per a la gestió dels fons europeus, l'objectiu últim dels quals és que troben ocupació les 300.000 persones que segueixen encara en l'atur.

Respecte al finançament autonòmic, el cap del Consell ha proposat la reedició dels pactes de la Moncloa per a acordar la revisió del model, un assumpte que no es pot dur a terme sense el PP i sense que tots els territoris accepten que han de fer cessions. Sobre aquest tema, ha recordat que l'Executiu de Pedro Sánchez ha complit amb el compromís de presentar la proposta d'un nou model de finançament i ara són les autonomies les que han de presentar les seues correccions abans del 31 de gener. No obstant això, en l'acord "han de participar tots els partits, ha d'anar més enllà de les comunitats".

La pandèmia

El president s'ha referit també, com no podia ser d'una altra forma, a la crisi sanitària provocada per la COVID-19: "La situació d'ara no és la mateixa que la de l'any passat gràcies a l'esforç de la societat valenciana i a la vacunació". Puig no ha dubtat a assegurar que el Consell ha adoptat sempre les mesures que pensaven eren "les més raonables" i les que ajudaven més "a superar la pandèmia", al mateix temps que ressaltava que l'"efecte emocional del retrobament és essencial" per a gestionar els problemes de salut mental que està deixant el coronavirus.

Preguntat per la gestió de la crisi sanitària, Puig ha defensat els hospitals de campanya, "una inversió molt xicoteta" comparada amb unes altres que s'han fet i que ha proporcionat efectes molt positius. No obstant això, ha reconegut que algunes coses de les que s'han fet en pandèmia són millorables. Per això, quan acabe, vol analitzar l'ocorregut per a "actualitzar el sistema públic sanitari", reforçar atenció primària i salut pública.

Sobre la vacunació, el president ha comentat que els 47 punts estables de vacunació es convertiran en permanents i ha recordat que en acabar l'any s'haurà inoculat la dosi de reforç a tots els majors de 60 anys i, amb la represa del curs escolar el 10 de gener, tindrà la tercera dosi tot el personal educatiu. Durant aquestes vacances escolars no es vacunarà als xiquets "perquè ara no hi ha prou dosis per a ells".

"Lleialtat federal"

Ximo Puig ha insistit en la cogobernança com a fórmula per a la cogestió de la pandèmia. Per a això, confia que les reunions de les conferències de presidents siguen periòdiques, ja que creu que és necessari l'entesa entre els diferents territoris, el que ha denominat "lleialtat federal". En la seua opinió, la conferència de presidents és una aposta per la “conversa permanent i l'intercanvi d'opinions, i, si és possible arribar a acords”. En aqueix sentit ha explicat que la immensa majoria de presidents, en la conferència del dimecres, van coincidir en la necessitat de donar una resposta equilibrada a l'augment de contagis.

Congressos provincials del PSPV

En clau de partit, el també secretari general del PSPV s'ha referit a la celebració dels congressos provincials i a la presentació de diferents alternatives tant a València com a Alacant i Castelló. Puig ha assegurat que la direcció del PSPV ha aconseguit la "cohesió total" en el territori valencià amb la participació de "totes les sensibilitats" del partit. Així, ha recordat que el congrés de Benidorm va donar el mandat de "fomentar l'obertura i superar les velles fronteres". Per això admet que li agradaria uns congressos provincials en els quals hi haguera la "màxima unitat".

Per últim, el president s'ha referit a la creació de la 'Casa de les Regions Europees' en l'edifici de Correus de València, "un dels més interessants de la ciutat des del punt de vista arquitectònic". Per aquest motiu, el Govern del pacte del Botànic està decidit a adquirir-lo perquè té l'"obligació" de preservar-lo. Aquest emblemàtic immoble albergarà continguts relacionats amb la innovació i amb la "capacitat cosmopolita" de València.