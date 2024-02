La presidenta de Vox cedeix un espai de les Corts Valencianes per a un acte propagandístic de l’ambaixada d’Israel

La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, de Vox, ha convidat els portaveus dels grups parlamentaris i els representants en la Mesa de la cambra a una mena d’acte a favor d’Israel dilluns que ve. L’esdeveniment, tramitat pel Servei de Protocol del parlament autonòmic, consisteix en la projecció d’un vídeo amb les imatges dels atacs de Hamàs el 7 d’octubre passat. Fonts de la Presidència de les Corts Valencianes han indicat a elDiario.es, que es tracta d’un acte de l’ambaixada d’Israel i que Massó es limita a cedir un espai de la cambra.

A l’acte també estan convidats els portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Drets Humans. L’activitat s’ha convocat oralment per part del Servei de Protocol, per ordre de Llanos Massó. Es tracta d’un mètode de convocatòria singular, ja que qualsevol iniciativa en el si de la cambra se sol comunicar per escrit o, en tot cas, mitjançant correu electrònic.

L’exèrcit israelià va publicar, nou dies després de l’atac del 7 d’octubre passat, un vídeo amb les imatges captades per la càmera corporal d’un militant de Hamàs abatut.

Diverses fonts parlamentàries han confirmat a aquest diari la convocatòria de l’acte, que se celebrarà a la Sala Vinatea del parlament. L’esdeveniment no ha passat per la Mesa de la cambra ni per la Junta de Portaveus. Fonts oficials del parlament desvinculen Massó de l’organització de l’acte i asseguren que es tracta d’una iniciativa de l’ambaixada d’Israel a Espanya. La presidenta de la cambra, segons les mateixes fonts, s’ha limitat a cedir la sala.

La convocatòria de l’acte ha causat una certa sorpresa en els grups parlamentaris de l’oposició a causa del caràcter oral de l’avís i pel fet que el parlament cedisca un espai a l’ambaixada d’Israel en plena guerra a Gaza. Les fonts consultades lamenten el “secretisme” de la convocatòria.

La diputada Isaura Navarro va criticar, dimarts passat durant la Junta de Síndics, la intenció anunciada pel bipartit valencià del PP i Vox de tombar les ajudes públiques a l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA).

El 26 de gener passat, Massó va participar en l’acte en commemoració del Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust, que se celebra cada any al jardí interior del parlament. La presidenta de la cambra va advocar pel “record i el respecte a la memòria de les víctimes i de les seues famílies” i pel “compromís per la llibertat i per la protecció de la dignitat de cada vida humana”. La commemoració de la Xoà es produeix cada any amb l’assistència de representants de tots els grups parlamentaris.