El problema de la tornada al col·le per a moltes famílies valencianes: més de 110.000 xiquets vulnerables no reben beca de menjador

En la Comunitat Valenciana hi ha 32.100 xiquets, xiquetes i adolescents que no es pot permetre menjar un plat de pollastre, carn o una proteïna equivalent com a mínim cada dos dies, segons l'extrapolació de dades realitzada per Save the Children de l'Enquesta de Condicions de Vida 2022.

Davant aquesta situació, les famílies més vulnerables han vist limitades les seues vacances per l'augment de preus i afronten ara una tornada al col·le amb la mateixa tendència, i confien en les beques menjador per a cobrir les necessitats alimentàries dels seus fills i filles.

“Gràcies a les beques menjador, xiquets i xiquetes amb pocs recursos poden optar a una nutrició més completa i saludable, la qual cosa també té un clar impacte en el seu rendiment escolar”, explica Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Aquestes beques actuen com un pilar de suport, no sols alleujant la càrrega financera de les famílies, sinó també proporcionant a xiquets, xiquetes i adolescents un espai segur on puguen rebre una alimentació equilibrada que contribuïsca al seu creixement i benestar general. “És imprescindible que el nou govern autonòmic augmente l'abast d'aquestes beques, perquè cap xiquet o xiqueta es quede arrere per motius econòmics”, conclou Hernández.

Una cobertura insuficient en la Comunitat Valenciana

Segons dades de Save the Children, en la Comunitat Valenciana les ajudes de menjador escolar només arriben al 19,72% de l'alumnat en educació infantil i obligatòria. Les disparitats de cobertura de les beques menjador entre comunitats van des del 2,12% a la Regió de Múrcia, el 8,2% de la Comunitat de Madrid o el 12,44% a Catalunya, al 18,11% a Andalusia, o al 28,72% a Canàries. Únicament a Euskadi cobreixen a tot l'alumnat en risc de pobresa.

D'aquesta manera, en la Comunitat Valenciana, 138.432 alumnes estarien rebent ajuda de menjador, front els 252.770 xiquets, xiquetes i adolescents en situació de pobresa. Això suposa que més de 110.000 menors d'edat que viuen en llars vulnerables de la Comunitat Valenciana continuen pagant el menjador escolar o no tenen accés a aquest.

A més, en la Comunitat Valenciana l'ajuda de gratuïtat del menjador segueix sense tramitar-se per concessió directa –se li concedeix com a dret a tot el que compleix amb els criteris– sinó per concurrència competitiva mitjançant un sistema de punts. Això significa que, si no queda pressupost en aqueixa partida de beques, encara que les famílies reunisquen els requisits, es poden quedar sense aqueixa ajuda.