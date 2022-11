Professors com la portaveu del PP a València en la universitat virtual que va vendre quan era consellera cobren 7.300 euros

“No es tracta d’aprovar normatives, sinó de polítics que creguen en un, més que necessari, procés corresponsable en la gestió dels recursos públics. Ací rau el vertader canvi, i això exigeix nous polítics i partits polítics més democràtics, transparents i participatius. En això rau el vertader salt de qualitat de la nostra democràcia”. Així aposta per la transparència la portaveu del PP a l’Ajuntament de València i en les Corts Valencianes, María José Catalá, en la seua tesi doctoral defensada davant la Universitat CEU Cardenal Herrera.

No obstant això, l’edil popular eludeix detallar quant cobra com a contractada laboral (professora associada) de la Universitat Internacional de València (VIU), que va vendre al Grupo Planeta quan era consellera d’Educació de la Generalitat Valenciana. Catalá ha passat aquest curs a estar contractada en la VIU com a professora associada, tal com va comunicar a l’Ajuntament de València en el moment de sol·licitar la compatibilitat amb la dedicació exclusiva que té atorgada.

La portaveu popular s’ha limitat a afirmar que imparteix 24 crèdits de les assignatures de Dret Constitucional i Marc Jurídic i Drets Fonamentals en el grau i en el màster de l’àrea jurídica que ofereix la universitat, en modalitat en línia i en la franja horària entre les 18 i les 22 hores. Una càrrega docent que, segons les retribucions de la VIU, suposa una remuneració de 7.300 euros anuals, indiquen fonts de l’entitat. La xifra no inclou l’abonament de 200 euros per cada treball de final de màster tutoritzat. A més, en el grau de Dret de la VIU també hi ha una remuneració extra quan l’alumnat supera cert llindar. Aquest diari s’ha posat en contacte amb el grup municipal popular per contrastar si aquesta és la remuneració de Catalá, sense haver obtingut resposta.

En la seua fitxa de regidora en la pàgina web de l’Ajuntament de València, figura una retribució anual bruta de 74.659,70 euros. Catalá defensa que només cobra com a càrrec públic del consistori. En la seua declaració anual de rendes del parlament autonòmic, corresponent al 2020 i signada pel lletrat major, anota “percepcions netes de tipus salarial, sous, honoraris, aranzels i altres retribucions, siga com siga la denominació” per 56.052 euros, que sumades a una quota líquida de l’IRPF de 22.582,46 euros dona una suma total de 78.634,46 euros. No obstant això, en la taula de retribució anual bruta del 2021 de l’Ajuntament de València, la portaveu popular, amb dedicació exclusiva, declara 73.195,78 euros.

La declaració d’activitats i béns depositada per Catalá davant la corporació municipal mostra que entre el 2020 i el 2022, la portaveu popular va reduir el passiu –crèdits, préstecs o deutes– en 32.457,81 euros (de 218.281,76 a 185.823,95 euros). La reducció del passiu contrasta amb el lleu augment del seu actiu, compost pels béns immobles i altres béns, que passa de 135.394,02 euros el 2020 a 139.571,13 euros; un augment de 4.177,11 euros.

La negativa de Catalá a detallar el que cobra de la VIU impedeix saber amb exactitud el seu sou global com a càrrec públic i com a professora associada. En les seues declaracions d’activitats, la portaveu del PP detalla tres col·laboracions acadèmiques des del 2017, l’any en què va presentar la tesi: amb la CEU Cardenal Herrera, la VIU i, fins al 2019, l’EAE Institut Educació Superior Formació, vinculada a Planeta.

En la seua tesi doctoral, dirigida pel professor de la Universitat CEU Cardenal Herrera Joaquín Marco (candidat independent en la llista municipal del PP el 2015 i actual lletrat de la cambra autonòmica), María José Catalá sentenciava: “La transparència i la participació han de ser els pilars fonamentals sobre els quals s’assente aquest nou paradigma de la cosa pública”. Un pilar fonamental que la portaveu popular no aplica a la seua remuneració en la universitat que va vendre a Planeta.