La promotora de 500 xalets a Llíber distribueix cartells contra el diputat de Compromís que va denunciar irregularitats

“Fa unes setmanes el Grupo Vapf va repartir centenars de pamflets en pobles de la vall de Pop en què m’atacaven per les meues opinions i accions jurídiques contra el programa d’actuació integrat (PAI) de Llíber pel qual la constructora pretén construir 500 xalets en un paratge de muntanya. No obstant això, no va fer efecte. Ara, la constructora fa un pas més en la pressió en denunciar-me, citant-me a un acte de conciliació amb interposició prèvia d’una querella”.

El diputat de Compromís, Gerard Fullana, s’ha pronunciat així sobre les accions que ha emprés la promotora esmentada contra la seua persona: “Pel que sembla, no li han agradat els vídeos que vaig elaborar per denunciar la situació i els efectes derivats d’aquesta operació urbanística. En el vídeo denuncie la destrucció de patrimoni natural a través d’un PAI que, al meu entendre, tindria irregularitats importants i per aquest motiu s’han interposat diverses demandes tant des de Compromís com des d’ajuntaments veïns governats per la coalició valencianista”, ha comentat.

Com va informar aquest diari, el 2023, un promotor immobiliari va iniciar obres d’urbanització en més de 400.000 metres quadrats de terreny forestal per a construir més de 488 xalets al sud-est del municipi de Llíber.

Segons Compromís, l’avaluació d’impacte ambiental d’aquestes obres es basa en estudis territorials i ambientals fets fa més de 30 anys, amb deficiències metodològiques, sense participació pública i sense garanties de recursos hídrics suficients per a aquest creixement urbanístic, per la qual cosa un jutge va prendre la mesura cautelar de paralitzar les obres del col·lector. No obstant això, l’Ajuntament i el promotor han accelerat les obres en els últims mesos en altres àmbits.

“M’amenacen amb accions penals si no afirme en les meues xarxes socials que el PAI és totalment legal, cosa que no farem, perquè de fet hem presentat diverses demandes denunciant irregularitats”, destaca Fullana. A més, la constructora demana que el diputat retire les seues crítiques pel tall i la ubicació de seguretat privada en camins tradicionals i d’ús habitual de la ciutadania pels quals s’ha accedit històricament al cim del paratge. També denuncia la constructora la comparació de les seues accions com a activitats “pròpies de la màfia”, que el diputat va fer en relació amb les pressions de la constructora a activistes o al mateix diputat a través de diverses accions els últims mesos o pel modus operandi en l’aprovació del projecte.

“Pretenen dictar-nos les opinions que hem d’escriure en les xarxes i dir als mitjans de comunicació, un fet absolutament repudiable el 2024 en una democràcia avançada; no és un fet aïllat i forma part de la mentalitat inherent a l’extrema dreta autoritària de limitar la llibertat i els drets de la ciutadania per a assegurar els negocis i els privilegis que uns pocs a fan a costa de la majoria”, ha destacat Fullana.

Des de la promotora han defensat que no pot permetre “la difamació i la mentida, ja que amb això s’embruta el bon nom d’un grup empresarial sense que se li puga imputar cap fet delictiu o de qualsevol índole que enterbolisca la seua trajectòria” i ha afegit: “És per això que, en defensa del seu dret a l’honor, s’ha recorregut a la jurisdicció voluntària per a permetre al senyor Fullana i a altres que recapaciten sobre les seues concretes paraules i puguen rectificar les que falten a la veritat, sense que això supose cap mena de coacció a la seua llibertat d’expressió o de pensament, ja que, per a expressar una posició política o social, no resulta necessari perjudicar tercers, responsabilitzant-los de falsos delictes i d’irregularitats, tergiversant la realitat de les coses i fent imputacions que, si són certes, serien constitutives de delicte”.

Pressions de la constructora en un moment judicial determinant

Segons Compromís, les denúncies i les campanyes per a pressionar activistes o polítics en contra del PAI de Llíber arriben en un moment determinant als jutjats. Tres sales contencioses administratives dels jutjats d’Alacant dirimeixen la paralització cautelar de tot el projecte “per irregularitats en les obres del clavegueram, per irregularitats en la reparcel·lació i per la falta de concessió hídrica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a construir prop de 500 cases en un projecte que duplicarà les necessitats d’aigua de Llíber i que, si continua així, deixarà sense recursos la resta de la vall de Pop”.

El diputat Gerard Fullana és un dels impulsors de les accions judicials que es dirimeixen en aquest moment en els jutjats: “Ja no sols és una lluita mediambiental, sinó que és una lluita per la democràcia i la llibertat. No farem ni un pas arrere, no deixarem de denunciar amb llibertat contra la massacre mediambiental que està perpetuant-se a Llíber ni retirarem ni una sola de les demandes que hem presentat als jutjats”, ha destacat el diputat de la Marina Alta.

Així mateix, Fullana també ha destacat que des del grup parlamentari Compromís en les Corts Valencianes i el grup de la Diputació d’Alacant s’estudien més accions judicials contra els diversos projectes que la Generalitat Valenciana està revivint. En el cas de la Marina Alta, Compromís ha denunciat l’emissió d’informes expressos per part del Govern valencià els últims mesos per a accelerar i evitar la paralització en tribunals dels macroprojectes urbanístics de Llíber i Pego.