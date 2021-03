Una protectora d’animals porta a judici un home per tindre una dòberman “a la vora de la mort"

La Fiscalia de València demana un any de presó i tres d’inhabilitació per a un home de la localitat valenciana de Catarroja que tenia en les seues dependències una femella de dòberman malalta i en estat de desnutrició avançat. El judici, celebrat dimecres a València, queda vist per a sentència amb la petició d’un delicte d’omissió del deure de cura.

Els fets es remunten al 2017, quan un col·lectiu local va advertir la Policia Local que en una finca, juntament amb altres animals, hi havia una femella de dòberman amb greus ferides i una deterioració física avançant. La Guàrdia Civil va acudir al local i el denunciat va negar que l’animal fora seu.

En un primer moment, el jutjat de Catarroja va arxivar el procés administratiu, però la protectora d’animals Modepran, que es va fer càrrec de l’animal, va decidir recórrer. La Fiscalia de València, segons relata l’acusació particular, es va fer càrrec del cas i va sol·licitar les penes plantejades en el judici. La protectora vol posar en valor la faena de la Fiscalia i ressenyar la importància de denunciar els casos de maltractament animal perquè no queden impunes.

L’animal es va trobar malalt de leishmaniosi, ple de ferides i en estat de desnutrició avançat, segons explica la protectora. Va ser derivat a l’hospital clínic veterinari de Paterna, on van certificar que estava en un greu estat de salut, “a la vora de la mort”. L’animal va poder recuperar-se amb cura veterinària i finalment va ser adoptat des de la protectora.