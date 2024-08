El PSPV adverteix de la politització d’Edificant després que Rovira anuncie que Educació tindrà “més protagonisme”

El conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira, anunciava fa uns quants dies que el seu departament adoptarà “més protagonisme” en el pla Edificant de construcció d’infraestructures educatives –impulsat pel Botànic fa dues legislatures–. L’objectiu és que la Generalitat s’encarregue directament de les actuacions de Secundària i Formació Professional, al mateix temps que es manté la delegació d’obra als ajuntaments per als col·legis d’Infantil i Primària.

Rovira pretén que la Conselleria “agafe més protagonisme”: “Ens posarem les piles, no com es feia abans, que es deixava tot fora”. I afegia que als ajuntaments, algunes vegades, els costava la tramitació per la càrrega administrativa, mentre que amb aquesta decisió es busca que l’Administració autonòmica “assumisca la responsabilitat”.

El responsable autonòmic d’Educació ha criticat que els nivells d’execució d’obres amb el Botànic en la Generalitat van ser “molt baixos”, així com que la previsió econòmica va ser minsa: “No parem d’aprovar constantment increments de costos”: “Abans es treballava d’una manera, ara es treballa d’una altra”, sentenciava Rovira.

No obstant això, des del PSPV qüestionen les “intencions” de Rovira i del president Mazón amb el Pla Edificant: “L’única evolució possible amb el PP és la de la politització de l’educació i les retallades”. Així es manifestava el portaveu d’Educació del Grup Socialista en les Corts, José Luis Lorenz, que advertia que, “lamentablement, la politització de l’Edificant ja és una realitat”. En aquest sentit, recordava el cas del centre integrat d’FP a Guardamar del Segura (governat pel PSPV) que, assegurava, la conselleria “no vol construir pel seu color polític i per a cedir-lo a localitats com Torrevella o Almoradí (governades pel Partit Popular”.

En aquest sentit, el diputat socialista assenyalava que la paraula del PP “no val res, i menys quan després d’un any de govern ens han demostrat que no creuen en el Pla Edificant i han posat en dubte 68 milions d’euros ja compromesos per a obres d’infraestructures educatives”. En opinió dels socialistes, l’evolució del Pla Edificant que planteja Rovira “suposaria el final de l’equitat i la igualtat entre municipis i és una excusa per a polititzar les obres de nous centres educatius o les millores dels existents”.

Tant els partits de l’oposició (el PSPV i Compromís) com associacions de mares i pares, com la Confederació d’Ampa Gonzalo Anaya, s’han mobilitzat diverses vegades durant el curs passat reclamant les inversions de millora i construcció de centres previstes en el Pla Edificant: “No volem, no podem i no acceptarem tornar als temps d’una educació amb infraestructures deficients”.

Els socialistes insten Mazón a continuar el Pla Edificant, que tenia previst per al període entre el 2024 i el 2032 actuacions en 178 municipis i 341 centres educatius sense improvisacions ni ocurrències d’última hora“. ”Parlem d’una inversió en 8 anys de 1.400 milions d’euros. Que es deixen estar d’ocurrències i es posen a treballar per una educació pública de qualitat“, concloïa Lorenz.