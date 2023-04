Cinc anys del pla valencià Edificant: 1.500 milions d'euros i més de 500 centres educatius nous, ampliats o reformats

La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana va adjudicar la setmana passada 146,4 milions d'euros més del pla Edificant per a construir o fer millores importants en 29 centres educatius de 15 comarques. De la inversió, es destinen 40,3 milions per a 9 actuacions en centres educatius de les comarques d'Alacant; 9,3 milions d'euros, per a 2 actuacions en centres educatius de les comarques de Castelló, i 96,8 milions d'euros, per a 18 noves actuacions de les comarques de València.

Amb aquestes 29 noves delegacions del pla Edificant, Educació ja ha destinat al voltant de 1.500 milions d'euros per a la millora d'infraestructures educatives: uns 513 milions, per a les comarques d'Alacant; 228 milions, per a les de Castelló, i 759 milions, per a les de València.

En aquesta nova adjudicació de fons econòmics per a Edificant, l'últim pas és que cada actuació s'aprove en els plens municipals de cadascun dels 26 ajuntaments sol·licitants. D'aquesta manera, els consistoris podran iniciar les tramitacions de les obres amb els fons econòmics destinats per Educació.

La consellera d'Educació, Raquel Tamarit, destaca: “L'eficàcia, la planificació i la rigorositat són els tres ítems que caracteritzen un dels plans de dignificació de l'educació pública que ha passat a ser segell i baluard de la nostra Conselleria: Edificant”.

“Un projecte que impulsem de la mà dels ajuntaments i que ha servit, està servint i servirà per a garantir una xarxa d'instal·lacions educatives òptimes: unes escoles i instituts públics que s'adapten a les necessitats pedagògiques, que es basen en paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica i que, sobretot, posen en el centre l'alumnat i el professorat. Davant un model devastador i de malbaratament, com va ser el de la Ciegsa dels barracons estructurals, el nostre model es diu Edificant”, ha dit.

16.600 llocs de treball en la construcció

“En aquests moments, dels 1.500 milions que hem adjudicat perquè els ajuntaments tramiten grans obres educatives, hem construït, ampliat i millorat 508 escoles i instituts en tot el territori, amb una execució de 665 milions d'euros, que han generat 16.600 llocs de treball en el sector de la construcció”, ha indicat.

“La resta estan delegats als ajuntaments, cosa que significa que s'estan executant per part dels consistoris, que no es perden mai els fons econòmics que destinem, que ens ajustem als tempos d'execució de cada obra i, també, a les revisions de preus del mercat. Moltes de les obres que tenim actualment en marxa estan molt avançades i altres amb els projectes d'execució aprovats i amb les licitacions d'obra en tràmit”, ha explicat la consellera.

“De totes les grans obres ja finalitzades, 102 són centres educatius completament nous. Només en el curs actual, tenim prevista la finalització de 33 centres educatius nous, en molts d'aquests casos ja s'han acabat i l'alumnat ja està en aquestes escoles i instituts”, ha explicat la titular d'Educació.

22 grans actuacions

Les 29 noves actuacions del pla Edificant inclouen 22 grans actuacions, entre les quals destaquen la construcció del nou centre d'FP La Vega Baixa a Guardamar del Segura; la rehabilitació integral i ampliació del Conservatori Professional de Música d'Ontinyent; la nova secció del Conservatori Professional de Dansa de València a Manises; la construcció de nou del CEIP L'Horta de Paiporta; el CEIP Joan Brusca d'Albocàsser que es convertirà en institut-escola, i la reforma i ampliació de l'IES Andreu Sempere, d'Alcoi.

L'augment d'inversió més important es fa a la comarca de La Vega Baixa, amb 22,2 milions d'euros en tres noves actuacions. La major part d'aquesta inversió, 13,2 milions d'euros, és per a construir el nou CIPFP La Vega Baixa a Guardamar del Segura. A Sant Isidre s'invertiran 5,8 milions d'euros en una ampliació i reforma que deixarà com a nova aquesta escola. La tercera actuació és la reforma i ampliació de l'IES Núm. 1 Libertas, de Torrevella, amb una inversió de 3,1 milions d'euros.

A L'Alcoià es destinen més de 8,3 milions d'euros per a la rehabilitació integral de l'IES Andreu Sempere d'Alcoi, amb una reforma i ampliació de gran envergadura, que inclou la construcció d'un gimnàs.

A la Marina Alta s'invertiran 6,5 milions d'euros més en tres noves grans actuacions. Una és la construcció de nou en una altra parcel·la del CEIP Joanot Martorell de La la Vall de Gallinera, amb una inversió de 1,5 milions d'euros, i les altres dues suposen deixar com a nous l'IES Matemàtic Vicent Caselles, on s'escometrà una ampliació i reforma de 3,9 milions d'euros, i el CEIP El Carrascal de Parcent, en el qual s'invertiran 1,1 milions d'euros en una reforma integral.

Al Baix Vinalopó s'invertiran 3,3 milions d'euros en dues actuacions. D'una banda, s'ampliarà i millorarà el CEIP Miguel Hernández de Crevillent, on es destinen 2,6 milions d'euros per a construir un gimnàs i un aulari d'Infantil, i, per l'altra, es repararan les cobertes de l'EOI d'Elx, amb una inversió pròxima als 681.000 euros.

Les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius de les comarques de Castelló són dues i es destinen a l'escola rural, amb una inversió que suma 9,3 milions d'euros. Es tracta de la demolició i construcció de nou en la mateixa parcel·la com a institut-escola del CEIP Joan Brusca d'Albocàsser, en L’Alt Maestrat, on s'invertiran més de 8,7 milions d'euros, i l'altra és una reforma integral de l'aulari del CRA Celumbres a Cinctorres, que, amb més de 522.000 euros, deixarà com a nova aquesta escola dels Ports.

96,8 milions d'euros per a 18 actuacions a les comarques de València

Les comarques de València sumen 18 adjudicacions noves de fons econòmics per part de la conselleria, que suposen una inversió total de 96,8 milions d'euros, que arribarà a 15 municipis de 9 comarques.

La inversió més alta, amb 23,4 milions d'euros, es concentra a la ciutat de València, amb 4 noves actuacions per a deixar com a nous els CEIP Luis Vives, CEIP Raquel Payá, CEIP Salvador Tuset i CEIP Teodoro Llorente, a través de la seua ampliació i rehabilitació integral.

La comarca de L'Horta Sud suma una inversió de 21,8 milions amb tres noves actuacions: la creació de la nova secció del Conservatori Professional de Dansa de València en el teatre Pepe Sancho de la ciutat de Manises, un centre de nova creació amb capacitat per a 150 alumnes en el qual la Conselleria invertirà 10,4 milions d'euros; la demolició i construcció de nou en la mateixa parcel·la del CEIP L'Horta de Paiporta, intervenció a la qual destinen 9,5 milions d'euros, i 1,9 milions d'euros d'inversió en l'IES La Moreria de Mislata, per a millorar la seua accessibilitat amb la instal·lació d'un ascensor i diverses obres de reforma del centre.

A L'Horta Nord s'invertiran 15,6 milions d'euros en tres noves actuacions que inclouen la reforma integral i una gran ampliació del CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot, amb una inversió 7,6 milions d'euros; així com la construcció de nou en una altra parcel·la del CEIP Tomás Albert d'Albuixec, on s'invertiran 7,4 milions d'euros. La tercera intervenció, que compta amb una inversió pròxima als 598.000, són obres de millora de l'eficiència energètica i altres reformes que es faran en el CEIP Pare Jofré del Puig de Santa Maria.

A La Safor s'afigen 13,1 milions d'euros per a deixar com a nous dos centres educatius de la comarca: El CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard, on s'invertiran més de 7 milions d'euros en la seua ampliació i reforma, i l'IES Vall de la Safor de Vilallonga, on s'escometrà una important ampliació per a augmentar la seua oferta educativa, amb una inversió superior als 6 milions d'euros.

A La Vall d'Albaida s'incorporen dues noves delegacions, que sumen una inversió pròxima als 11,5 milions d'euros i que són la rehabilitació integral i ampliació del Conservatori Professional de Música Josep Melchor Gomis d'Ontinyent, que compta amb uns 11 milions d'euros, i diverses obres de millora del *CEIP *Sant Vicent Ferrer d'Agullent, on s'invertirà més de mig milió d'euros.

A LA Ribera Alta es destinen 6,1 d'euros per a ampliar l'IES José María Parra d'Alzira i millorar la seua eficiència energètica. A La Canal de Navarrés s'invertiran uns 4 milions d'euros per a deixar com a nou el CEIP Eduardo López Palop, mitjançant l'ampliació i reforma integral. També es destinaran més de 880.000 euros per a millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica del CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva, a la comarca de La Costera, i 449.000 euros més a la comarca de La Regió muntanyenca, per a ampliar i deixar com a nou l'aulari del CRA El Pinar a Higueruelas.