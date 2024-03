La Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya ha reivindicat aquest dimarts les infraestructures educatives que garantisquen una educació pública de qualitat i la recuperació del Pla Edificant, que permeta dur a terme 43 actuacions de construcció i millora de centres de 22 municipis valencians.

En una concentració celebrada a les portes del Palau de la Generalitat amb el lema 'Amb cada obra construïm educació. No a la paralització d'Edificant', en la qual han participat unes 200 persones segons els organitzadors, l'entitat cívica ha exigit al Govern valencià que recupere el pla i no retalle els pressupostos assignats a millorar les infraestructures educatives.

Segons denunciaven, més de 190 milions d'euros en inversions s'han vist afectats per aquestes paralitzacions. Entre aquestes actuacions hi ha dotze municipis als quals el Consell ha comunicat que no tindran Edificant “per un informe de lesivitat”, segons la confederació, i 10 més amb les obres paralitzades perquè no els autoritzen uns increments derivats de la inflació.

Un àudio del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de la campanya electoral ha servit per donar començament a la protesta: “Tinc el compromís de completar el 100% del Pla Edificant per al curs 2024-2025, en el qual estarà finalitzat de manera exprés amb tota la contractació, suport tècnic i gestió per a totes les infraestructures educatives que es necessiten a la Comunitat Valenciana”.

El president de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmat: “No volem, no podem i no acceptarem tornar als temps d'una educació amb infraestructures deficients. Ens hem d'aixecar per reclamar els centres escolars que les nostres filles i fills mereixen”.

A la concentració s'han sumat ajuntaments afectats, la Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic i representants polítics del PSPV com el vicesecretari del partit, Carlos Fernández Bielsa, i el diputat autonòmic i portaveu d'Educació a les Corts, José Luis Lorenz, alcaldes i regidors socialistes i també de Compromís, com el síndic a les Corts, Joan Baldoví, la portaveu al Congrés Àgueda Micó o el diputat Gerard Fullana.

“Retall històric”

Carlos Fernández Bielsa ha lamentat que el PP vulga tornar a “l'educació dels barracons a què ens tenia acostumat en els temps de Zaplana i Camps” i li ha demanat que abandone el “sectarisme institucional” que practica.

Segons Bielsa, el PP de Carlos Mazón ha realitzat “una retallada històrica” al pla d'infraestructures educatives del Botànic, fet que suposa un “retrocés en l'educació pública de qualitat” i li ha exigit que “revertisca” la situació i impulse el pla Edificant, que ha suposat “la millora en més de 500 col·legis públics durant els governs presidits per Ximo Puig”.

Per la seua banda, José Luis Lorenz ha assenyalat que la paralització d'Edificant és la “conseqüència de les retallades del PP de Mazón que ascendeixen a 122 milions, un 40% menys en inversió educativa que el Consell de Ximo Puig”.

Baldoví, per part seua, ha recordat: “Desgraciadament cada setmana se sumen casos i a les 15 obres que han dit que no volen fer per Edificant a 12 pobles, ara hi ha més paralitzacions en altres poblacions. El Govern de Mazón retalla cada mes 21 milions d'euros per construir escoles, mentre baixa els impostos als més rics”.

Analitzant les obres “ajuntament per ajuntament”

El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, per part seua, ha assegurat que el seu departament està analitzant “ajuntament per ajuntament” una sèrie d'obres del Pla d'infraestructures escolars Edificant que l'anterior Consell del Botànic “va signar estant en funcions” i ha garantit que, “si són necessàries, es faran”.

Així ho ha manifestat el titular d'Educació, que ha defensat que l'administració autonòmica està “treballant a planificar bé aquestes infraestructures”.

“El que hem deixat a stand-by són unes obres concretes que va signar el Botànic estant en funcions, quan ja havia perdut les eleccions. Ara estem analitzant ajuntament per ajuntament la necessitat o no d'aquesta infraestructura”, ha explicat. “I assegure que, si són necessàries, es faran”, ha conclòs.