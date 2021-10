El PSPV d’Alboraia es queda sol i no aconsegueix aprovar el pla general que preveia requalificar 140.000 metres quadrats d’horta

No és habitual veure en el mateix costat d’una votació partits tan dispars com Esquerra Unida, Compromís, PP, Ciutadans i Vox. Tanmateix, això va ser el que va passar dimecres a la vesprada en la comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alboraia que governa en minoria el PSPV, a causa del tràmit d’al·legacions del pla general d’ordenació urbana (PGOU) que venia impulsant el municipi.

Els socialistes, amb nou regidors, necessitaven el suport d’almenys dos edils per a tirar avant una votació que en la pràctica suposava donar el vistiplau al polèmic PGOU, rebutjat per entitats veïnals i ecologistes per la seua afecció a l’horta, i per tant elevar la seua tramitació a la Conselleria de Política Territorial. No obstant això, ni Compromís (tres regidors), ni Esquerra Unida (1), ni Ciutadans (4), ni menys encara el PP (3) i Vox (1) van secundar el pla urbanístic, cosa que aboca el document a la caducitat i manté el municipi valencià amb els paràmetres del pla del 1991.

El projecte ve des de lluny. Va ser impulsat pel PP amb una requalificació inicial de més d’un milió de metres quadrats d’horta. No obstant això, va quedar paralitzat per la crisi, encara que el va rescatar el PSPV-PSOE el 2015, però amb una requalificació reduïda a 264.000 metres i una previsió de 3.000 habitatges nous per a un augment demogràfic estimat d’unes 7.000 persones.

No obstant això, segons ha explicat la regidora d’Urbanisme socialista, Ana María Bru, “després d’analitzar les al·legacions, les requalificacions es van reduir a 140.000 metres quadrats i van quedar compactades al nord per evitar l’aïllament del centre històric, que a més queda desprotegit, perquè amb la planificació del 1991 les cases de poble es poden substituir per edificis de fins a tres plantes”.

Bru ha lamentat que no s’haja aprovat el PGOU, perquè “el municipi té unes necessitats de sòl per a habitatge protegit, zones esportives, un col·legi i un institut que no es podran construir, perquè en el nucli urbà no hi ha grans bosses de sòl per a aquestes dotacions”. Sobre la previsió d’habitatge del nou pla, ha explicat que es va reduir a 800, un 30% de protecció oficial.

L’edil s’ha mostrat sorpresa per la falta de suport dels partits d’esquerres, ja que, segons ha explicat, “en el si de les Corts Valencianes es va estar treballant de manera conjunta en el nou Pla Territorial i, a l’hora d’aplicar-lo en aquest projecte, se n’han desmarcat”.

De la seua banda, la regidora d’Esquerra Unida, Marta Martín, ha criticat que “el pla no ha tingut la participació que es volia i afectava molta horta productiva i alqueries als propietaris de les quals a més no se’ls compensaria de cap manera, a més que Alboraia no necessita construir nous habitatges, perquè té un 30% de pisos buits”.

Sobre la coincidència del vot amb els partits de la dreta, Martín ha afirmat que “Esquerra Unida sempre s’ha mantingut en la mateixa posició i és que no es pot saldar el dèficit econòmic que va deixar el PP a l’Ajuntament amb més rajola sobre l’horta productiva. És el sentiment general dels veïns i veïnes”.