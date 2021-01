El PSPV demana a Antifrau l’expedient d’una cessió a l’Església a Oriola que afecta l’etapa d’Eva Ortiz com a regidora

El Grup Socialista en les Corts Valencianes sol·licita a l’Agència Antifrau informació relativa a la investigació a l’Ajuntament d’Oriola sobre una permuta que permetria al bisbat regularitzar uns terrenys dels quals es va apropiar fa 20 anys. El grup socialista insisteix en la seua petició en la documentació relativa a l’etapa de la diputada del PP Eva Ortiz com a regidora en el consistori, sota el mandat de la qual va véncer l’acord entre bisbat i municipi que ha desencadenat un encreuament d’acusacions en el jutjat.

Antifrau investiga l’Ajuntament d’Oriola per una permuta entre el consistori i el bisbat, que buscava amb la proposta –paralitzada des de fa dos anys– resoldre l’incompliment d’un acord subscrit el 1999 entre el consistori i la diòcesi per a l’ampliació d’un col·legi concertat i evitar un plet amb l’Església. L’apropiació irregular, denunciada per l’oposició, es remunta al mandat de la secretària general del PP de la Comunitat Valenciana hui, Eva Ortiz, llavors regidora d’Urbanisme i Patrimoni a Oriola i tinent d’alcalde, en l’època de la qual va véncer l’acord.

L’Ajuntament d’Oriola va signar un acord amb la diòcesi i la Universitat d’Alacant per a expandir els terrenys d’un col·legi i iniciar activitats universitàries en el municipi, amb la condició que l’Església es fera càrrec d’urbanitzar i condicionar la zona en el termini de 5 anys. Passat aquest termini, si no s’haguera complit, el bisbat havia d’haver retornat els terrenys al municipi. El termini va véncer durant el mandat de l’ara diputada popular sense que ni a l’oposició ni a l’informe municipal li consten actuacions, reclamacions o mediació amb l’Església per a revertir els terrenys, per la qual cosa el col·legi concertat que se’ls va annexar ha continuat utilitzant-los com a pistes esportives.

Els socialistes demanen “còpia íntegra de l’expedient (...) incloent-hi totes les actuacions practicades” fins a la data de registre de la pregunta; és a dir, des que el 1999 l’Ajuntament d’Oriola va signar l’acord amb la diòcesi i la Universitat d’Alacant fins a la proposta de permuta entre entitats que va paralitzar el procediment judicial. Després que en el breu parèntesi de govern progressista s’iniciaren els procediments perquè l’Església tornara els terrenys, el bisbat va presentar una denúncia pel contenciós administratiu. De nou amb l’alcaldia del PP, es va intentar arribar a un acord amb la diòcesi, que va arribar a l’Agència Antifrau valenciana.

La proposta de permuta inclou que l’arquebisbat d’Oriola-Alacant aporte una sèrie d’habitatges que ja no existeixen –els va utilitzar el centre educatiu per a l’ampliació de les seues pistes esportives–, una església en estat ruïnós –ha tingut uns quants despreniments– i el pagament per part de l’Ajuntament de 42.000 euros en efectiu per la diferència de valor que es va aportar en el moment de l’informe, a principis del 2019. La proposta es va paralitzar en el ple per l’oposició de PSPV i Cambiemos Orihuela, però l’anunci del regidor del ram, de Ciutadans, d’arreglar la situació amb l’Església ha posat en alerta el ple municipal.