El PSPV denuncia que el PP se salta la Llei electoral valenciana per presentar a la junta un candidat sense consens

La síndica del Grup Popular en les Corts Valencianes, María José Catalá, va demanar el 13 de març passat “despolititzar els nomenaments dels òrgans estatutaris i dur a terme una negociació sana i responsable per part de tots els grups polítics”. No obstant això, tan sols unes hores després d’anunciar la seua renúncia com a membre de la Junta Electoral l’ara candidat de Vox a la presidència de la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, el PP ha proposat cobrir la seua vacant per un exregidor del partit, en concret Félix Crespo.

Segons ha denunciat la portaveu del PSPV, Carmen Martínez, ho fa a més saltant-se la Llei electoral valenciana que obliga que els membres de la institució es trien amb el consens de totes les forces polítiques. Martínez, ha qüestionat “la doble vara de mesurar del Partit Popular” i ha assenyalat que “proposen el seu representant en la Junta Electoral de manera unilateral, sense consensuar i incomplint la Llei electoral valenciana”. Així s’ha manifestat Martínez després de la renúncia de Carlos Flores de la Junta Electoral, que, ha recordat “està condemnat per violència de gènere i ha comptat amb l’aval del Partit Popular fins a l’últim moment”.

En aquest sentit, la dirigent socialista ha retret al PP que “haja sigut còmplice d’un condemnat per maltractament” i ha afirmat: “Encara esperem que des del Partit Popular el condemnen públicament i li retiren el seu aval”: “El Partit Popular continua fent ullets a la ultradreta, perquè sap que el seu futur polític està lligat a ells, no han tingut cap problema a mantindre el seu aval a una persona condemnada per violència de gènere”, ha lamentat.

Així mateix, Martínez ha denunciat que “el PP torne a intentar fer de la renovació d’òrgans la seua paradeta, ara saltant-se la normativa i presentant un candidat sense demanar el consens a la resta de grups com s’ha fet sempre i com han posat d’excusa per no renovar els òrgans consultius” i ha insistit: “La Llei electoral valenciana deixa ben clar que els membres de la Junta Electoral han de comptar amb el suport dels grups parlamentaris, cosa que el PP sembla haver oblidat”.

A més, ha recordat: “L’última proposta que vam fer els socialistes per a la Junta, Paz Lloria, es va portar a terme amb la signatura de tots els partits”. I ha subratllat que “ara, el Partit Popular presenta un document signat únicament per la seua síndica”.

Finalment, la portaveu adjunta del Grup Socialista ha lamentat que “el Partit Popular fa mesos que bloqueja la renovació dels òrgans consultius” i els ha acusat de “bloquejar les institucions per interessos purament partidistes i electoralistes”. “Ens hauria agradat que la mateixa pressa i el sentit de la responsabilitat que han tingut per a renovar la Junta Electoral l’hagueren tinguda per a renovar tots els òrgans, ja que són instruments que donen estabilitat i qualitat democràtica al nostre autogovern”, ha conclòs Martínez.