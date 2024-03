El PSPV encara el seu congrés extraordinari per a proclamar Diana Morant secretària general

El PSPV encara aquest cap de setmana el seu tercer congrés extraordinari, el primer des que van perdre el poder en la Generalitat Valenciana i el desseté de la seua història. Serà el comiat formal de l’expresident Ximo Puig, ja ambaixador d’Espanya davant l’OCDE a París, i l’inici del mandat de la ministra de Ciència, Universitats i Innovació, Diana Morant, com a responsable dels socialistes valencians. És la primera dona que liderarà el PSPV en els seus 46 anys d’història i prepararà el partit per a intentar recuperar el poder autonòmic d’ací a tres anys.

La cita, més una posada de llarg que una trobada política, arranca divendres amb les principals incògnites aïllades i l’evident suport de La Moncloa i la direcció socialista de Ferraz. Com que té caràcter extraordinari, no hi haurà ponències, ni canvis d’estatuts, ni discussions estructurals, encara que sí que es llegirà un manifest. Morant, que va ser l’aposta del president del Govern i de l’exsecretari general del PSPV des del començament, estarà acompanyada de la ministra Pilar Alegría divendres, de María Jesús Montero dissabte i de Pedro Sánchez diumenge. Per si hi havia dubtes. La portaveu del Govern oficiarà els preàmbuls a la trobada encapçalant un fòrum sobre municipalisme i la responsable d’Hisenda farà una intervenció després de la constitució del congrés. La clausura la duran a terme el president del govern i secretari general juntament amb la ja responsable de la federació valenciana en el seu primer acte oficial.

Els dubtes sobre el futur del partit es van abordar a l’inici del procés. Després d’unes quantes setmanes de negociacions prèvies que van retardar la convocatòria i amenaces de conflicte intern, els principals càrrecs van ser acordats en un parell de trobades un dia després de convocar el procés de primàries. Diana Morant és ja la secretària general i, a partir de dissabte, Alejandro Soler serà president, i Carlos Fernández Bielsa, vicesecretari general, el número tres del partit. Queda per saber qui ocuparà la Secretaria d’Organització, actualment representada per José Muñoz, que ha de ser un perfil agradable per als tres.

El principal misteri versa al voltant de l’executiva. La de Ximo Puig va superar els seixanta membres per a arribar a l’equilibri de sensibilitats i va acabar, almenys per als seus crítics, fent l’efecte de ser un òrgan sobredimensionat. La de la ministra de Ciència es preveu una mica més curta, encara que també ha d’acontentar, com a mínim, tres sensibilitats polítiques amb l’equitat territorial respectiva. La idea és fer un repartiment en funció de la representació que cadascun té segons els delegats per comarques o províncies. És d’esperar que a Sagunt, Alacant i el Camp de Túria hi haja més presència dels sectors d’Alejandro Soler i Carlos Fernández Bielsa. Les converses s’han iniciat aquesta setmana i acabaran dissabte a la vesprada-nit, i es donaran a conéixer els noms abans del míting de diumenge. Primer seran les quotes i després, els noms. Trencarà amb la tradició de prolongar la negociació fins a la matinada, però mantindrà la d’escurar els terminis fins a arribar al congrés.

Entre els agraciats, que es mantindran en suspens fins a la segona jornada, es parla que l’actual delegada del Govern, Pilar Bernabé, tinga un paper rellevant en la nova direcció, com també la senadora Rocío Briones. L’eixida de José Luis Ábalos del partit, que encapçala un sector tradicionalment potent, també trastoca els equilibris. En una formació que enarbora el feminisme, cal esperar que hi haja una composició, com a mínim, paritària.

El programa

El conclave tindrà el preàmbul divendres amb la ministra i portaveu Pilar Alegría, que encapçala un fòrum de municipalisme amb el vicepresident segon de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, i els alcaldes de Riba-roja Robert Raga i de La Vall d’Uixó Tania Baños.

L’agenda de dissabte arrancarà a les deu del matí amb l’obertura oficial, la constitució de la Mesa del Congrés i les salutacions del secretari general de Joves Socialistes, Benjamín Mompó; la secretària general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, i el d’UGT PV, Ismael Sáez.

Després, està prevista la intervenció de l’expresident de la Generalitat i predecessor de Morant en la Secretaria General dels socialistes de la Comunitat, Ximo Puig. Seguidament, la Mesa proclamarà Diana Morant secretària general –és l’única candidata després d’haver-se arribat a un acord d’unitat amb els presidents provincials d’Alacant i València, Alejandro Soler i Carlos Fernández Bielsa– i María Jesús Montero pronunciarà unes paraules.

A la vesprada, a partir de les 16.30, hi ha programat un col·loqui sobre les conseqüències de les polítiques negacionistes –de gènere, del canvi climàtic...– i les alternatives per a combatre-les. Després de la xarrada, es votaran els òrgans de govern del partit, a partir de les 18.00.

L’última jornada del Congrés serà diumenge al matí. A partir de les 09.45 es donarà a conéixer qui formarà l’executiva nacional i la cita culminarà amb els discursos de Diana Morant i Pedro Sánchez.

El comiat de Puig

L’exsecretari general dels socialistes valencians s’ha acomiadat de la militància amb una carta en què agraeix la confiança i demana posar el muscle per als futurs processos electorals. A parer seu, hi ha tres factors que impulsaran el PSPV-PSOE: l’aval de la seua gestió en la Generalitat i en moltes alcaldies; una “posició electoral sòlida”, amb cinc punts més que el 2019 i un “Govern d’Espanya compromés amb la Comunitat Valenciana”. Aquests aspectes seran els que centren els discursos d’aquest cap de setmana.