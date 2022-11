PSPV i Compromís acorden amb Ciutadans bonificar impostos a les empreses que acrediten inversions per a reduir les emissions contaminants

Les indústries que acrediten una inversió per a reduir les emissions contaminants no hauran de pagar un dels gravàmens que preveu la llei valenciana de canvi climàtic. PSPV i Compromís han acordat dimecres una esmena a la norma, en tramitació en les Corts Valencianes, que permet que les empreses puguen desgravar-se aquest impost si justifiquen un esforç de transformació. L’esmena ha tingut el suport de Ciutadans.

En concret, l’esmena d’aproximació preveu la introducció d’una deducció fins al 100% de l’impost a les emissions per a les empreses que emeten menys de 20.000 quilotones de CO₂ a l’any, sempre que acrediten inversions orientades al control, la prevenció i la correcció de la contaminació certificades mediambientalment per una entitat acreditada.

Els socialistes van presentar sis esmenes en solitari per rebaixar alguns gravàmens, al·legant que la crisi energètica castiga durament alguns sectors productius, que aquests ja paguen en el mercat d’emissions i que la ceràmica està fent esforços per a rebaixar el seu impacte ambiental. L’acord s’ha aconseguit a penes una setmana després de la destitució de la consellera de Transició Ecològica, artífex de la llei.

El pacte beneficiarà especialment la indústria ceràmica, que havia traslladat el seu malestar davant un nou gravamen, segons ha reconegut el portaveu adjunt de Compromís, Vicent Marzà. El diputat castellonenc ha indicat que ha mantingut reunions amb la indústria ceràmica local, “un sector que està patint moltíssim l’augment del preu del gas i que necessita tindre les administracions al seu costat”, ha expressat que aquest suport es trasllada al text presentat. Segons defensa, la mesura busca ser un incentiu perquè els sectors s’orienten a aquesta transició: “Amb aquesta bonificació es beneficia a qui aposte per inversions potents en la millora de l’eficiència energètica i, per tant, estiguen treballant en la línia que marca la Llei del canvi climàtic: que les nostres indústries s’adapten a la situació que vivim treballant per la transició ecològica que necessitem”.

L’esmena s’ha aprovat en la Comissió de Medi Ambient a proposta dels socialistes, que insisteixen que “la Llei de canvi climàtic no té un afany recaptatori, sinó de conscienciació, per la qual cosa és més necessari que mai fer una lectura actualitzada de la situació que vivim i adaptar-la a aquesta realitat”. El diputat David Calvo recalca que “les empreses ceràmiques han fet molts passos per a combatre el canvi climàtic, com per exemple adaptant les seues instal·lacions, pel que considerem innecessari un augment d’aquesta pressió”. Unides Podem, el seu soci de Govern, ha rebutjat la mesura, que ha tirat avant amb el vot favorable de Ciutadans.