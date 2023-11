El PSPV reitera que l’alcaldessa del PP de Castelló ha de publicar la seua renda: “Ha ocultat dades” i “continua mentint”

L’alcaldessa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, continua sense publicar en el portal de transparència la seua declaració de béns completa relativa al 2022, quan compatibilitzava la seua tasca com a portaveu de l’oposició amb una faena de jornada reduïda en l’Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte, un organisme públic dependent de la Generalitat Valenciana. Carrasco segueix així el deixant de la seua homòloga també popular María José Catalá, alcaldessa de València, que es nega a detallar la remuneració que percebia com a professora de la universitat en línia que va privatitzar el 2013 quan era consellera d’Educació.

El grup socialista a l’Ajuntament de Castelló va demanar a la secretària del ple del consistori que aclarira quin exercici l’alcaldessa havia de declarar les seues rendes. I la funcionària va assegurar que es tracta de l’exercici anterior al de la incorporació al càrrec, és a dir del 2022. De fet, es tracta d’una mecànica similar a la de qualsevol institució representativa: les obligacions en matèria de transparència marquen que un càrrec públic ha de declarar el que cobrava abans, durant i després d’incorporar-se al lloc.

No obstant això, l’alcaldessa de Castelló només declara un sou de 28.806,09 euros com a portaveu del grup popular i manté buida la casella destinada a “altres rendiments del treball”. A més, sobrevolen les crítiques de la primera edil popular al sou de la seua antecessora, la socialista Amparo Marco.

Begoña Carrasco al·lega que està en excedència com a lletrada des de gener del 2023 i que enguany no ha ingressat res de la seua faena en l’Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte. La primera edil va afirmar dimecres en una roda de premsa que està disposada a fer pública la seua declaració de la renda. No obstant això, els socialistes castellonencs, que han iniciat una ofensiva per la transparència, dubten que aquesta solució complisca les obligacions de fer públic el seu sou anterior en l’organisme autonòmic.

“Ens és igual el que va presentar a Hisenda, ningú li demana això, però Begoña Carrasco és una experta a embullar per no fer el que toca: dir tot el que va cobrar el 2022, però és clar que no vol, perquè oculta alguna cosa”, ha afirmat la portaveu del grup municipal socialista, Patricia Puerta.

“No s’hi val mostrar la seua renda en el pròxim ple, que no la volem, sinó que publique en el portal de l’ajuntament, com hem fet els 26 regidors i regidores restants, tot el que va cobrar l’any passat, si escau, com a lletrada de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte de la Generalitat”, afig Puerta.

La portaveu del PSPV-PSOE també destaca el “menyspreu” de l’alcaldessa popular cap a la secretària general de l’Ajuntament de Castelló, que va concloure que ha de declarar les seues remuneracions corresponents al 2022.

“Begoña Carrasco”, critica el PSPV, “menteix cada vegada que parla i riu a la cara de tota la ciutadania”. “És incapaç de dir la veritat per a ocultar-nos a tots i totes què va cobrar durant l’any passat com a lletrada de l’Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte”, conclou Patricia Puerta.