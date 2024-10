El PSPV de València porta a la Fiscalia 32 contractes menors de la presentació de la capitalitat verda per la paràlisi en Antifrau

L’11 de gener va tindre lloc en el Palau de la Música l’acte oficial d’obertura de la Capitalitat Verda Europea, que deté enguany València, en una doble sessió matinal i nocturna. A més de l’alcaldessa, María José Catalá, hi van participar experts nacionals i internacionals, representants de les capitals verdes europees predecessores i alcaldes de l’àrea metropolitana de València.

La regidora del Grup Municipal Socialista Elisa Valía va destapar el mes de juny passat que l’organització de l’esdeveniment va tindre un cost de 143.000 euros. No obstant això, més enllà de la quantitat, va denunciar el procediment utilitzat per a abonar els diferents serveis, que va portar a l’Agència Antifrau. L’edil va revelar el fraccionament de 82.930 euros en 32 contractes menors.

No obstant això, dilluns va assegurar que, a causa de la paràlisi que hi ha en l’Agència Antifrau des del nomenament d’Eduardo Beut com a nou director per part del PP i Vox, portarà l’assumpte directament a la Fiscalia. Valía va explicar que, quan va presentar la denúncia el mes de juny, li van justificar la recepció i la van informar de la derivació a un analista de l’agència, però des de llavors, malgrat les preguntes reiterades, no ha sabut res més. Beut va prendre possessió del càrrec el 15 de juliol i des de llavors Antifrau manté bloquejada la publicació dels informes, tal com va informar elDiario.es.

La regidora socialista va comentar que hi ha dues possibles irregularitats: “D’una banda, l’adjudicació de diferents contractes menors entre 3.000 i 18.000 euros per a un mateix acte, quan la cosa més normal hauria sigut licitar-lo de manera unitària en diferents lots, i, de l’altra, en alguns casos, en aquests contractes menors, tampoc s’hauria convidat a presentar ofertes un mínim de tres empreses, una obligació legal. A més, contractes de més de 18.000 euros tampoc s’haurien tret a concurs”.

Segons la denúncia presentada per edil en Antifrau, es van contractar per mitjà de fraccionament en contracte menor sense demanar més pressupostos el marxandatge (3.829 euros), el lloguer d'instal·lació dels hologrames (3.628 euros), el lloguer del mobiliari (3.177), l'enginyeria de l'espectacle *piromusical (3.605 euros), els servicis de dinamització de tallers (3.617 euros), les traduccions simultànies (4.582 euros) o el servici d'àpats (3.300 euros). Van costar més de 3.000 euros i per a cap d'ells es van demanar tres ofertes com a marca el procediment de contractació pública. A més, Vàlua va ressaltar que també “hi ha ampliacions extres d'última hora en algunes contractacions que superen clarament els límits que establixen els diferents procediments de contractació”.

Sobre aquest tema, fonts municipals de l’equip de Govern van comentar que la intenció dels socialistes és judicialitzar la vida política municipal: “Totes les contractacions de la Capitalitat Verda han sigut conformes a la legalitat vigent i tenen l’aval dels tècnics de la Fundació de les Naus, que va fer la contractació de la inauguració. Els socialistes només volen crear soroll per no reconéixer que la Capitalitat Verda és un èxit i que continuarem treballant a fer de València una ciutat millor”.

Valía va criticar també que el govern municipal ha tornat a incomplir el termini per a convocar la comissió de seguiment en què s’han d’analitzar els avanços de la Capitalitat Verda. “És la segona vegada que ocorre i, a la vista de la documentació, entenem que és per la vergonya que els fa reconéixer que no han fet res”, ha afirmat, i després ha recordat que, per a l’elaboració dels informes que no s’entreguen en temps i termini, es va contractar la consultora KPMG, de la qual el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, es va desvincular com a apoderat a la Comunitat Valenciana al cap de pocs mesos d’exercir com a edil.

“És molt dur haver de posar en un paper que no es fa pràcticament res. Però, encara que siga dur, cal complir les normes i convocar dins del termini i en la forma corresponent la comissió de seguiment”, va dir.

El PSPV denuncia inversions fictícies

El regidor socialista Javier Mateo va denunciar que el govern de María José Catalá ha inclòs com a inversions relacionades amb la Capitalitat Verda la instal·lació de bancs, el manteniment de les canonades de la ciutat, tanques per a perimetrar pipicans, màquines de cal·listènia, un acte de la banda de música o fins i tot la celebració del Dia de l’Orgull.

“Ara entenem per què es negaven a facilitar-nos la informació i que només l’hagen donada després del nostre recurs a la Sindicatura de Greuges: els feia vergonya posar en un paper que no han fet absolutament res i que han buscat pels calaixos qualsevol inversió per a justificar el pressupost de la Capitalitat. Per això, han inclòs qüestions de la gestió diària de la ciutat com el manteniment del sanejament, la instal·lació de bancs, tanques dels pipicans, l’acte del Dia de l’Orgull o la construcció del poliesportiu del Parc Central. És una vergonya absoluta i denunciarem davant Europa aquesta burla a la Capitalitat Verda Europea”, va manifestar Mateo.

El regidor socialista va explicar que, en la informació que ha remés el PP sobre les inversions de la Capitalitat Verda Europea, ni tan sols es justifiquen els 67 milions que va dir Catalá que s’havien inclòs en els pressupostos. “Catalá va dir que hi havia 67 milions en inversions i en els documents ni tan sols es justifica aquest import, a pesar que hi han inclòs inversions relacionades amb la gestió ordinària de l’Ajuntament. Més encara, en molts dels documents aportats s’especifica que no es poden computar com a inversions. És un despropòsit que apuntala que la Capital Verda Europea no importa gens a Catalá, que només es preocupa per continuar ampliant l’espai per als cotxes en tots els barris”, va dir.

“De totes les inversions que diuen, l’única que té alguna cosa a veure amb la capitalitat és la compra d’un color Pantone, perquè la construcció d’una rotonda o el contracte de neteja, evidentment, no són inversions relacionades. A aquest pas de descaradura, la senyora Catalá ficarà també com a inversió la piscina de Nou Moles, perquè s’ha fet verda”, va lamentar

En resposta a aquestes afirmacions, l’equip de Govern va comentar que “sembla mentida que els socialistes no vulguen entendre el significat de polítiques transversals, que és el significat de ser Capital Verda Europea, on totes les àrees de l’Ajuntament estan implicades, des d’urbanisme fins a cultura”. Aquestes polítiques transversals “van ser la base de la candidatura davant la Unió Europea el 2022 per a resultar guanyadors i ara volen renegar-ne amb una inversió històrica destinada a polítiques de sostenibilitat i medi ambient; és un full de ruta que es va traçar i en què es continua treballant”, va assegurar. “Una vegada més, l’oposició demostra que l’única cosa que vol és mostrar una visió de València totalment diferent de la realitat i el PSPV no sap sumar per al benefici dels veïns, sinó que només sap criticar sense fonament”.