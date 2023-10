À Punt negocia amb Hisenda la viabilitat econòmica de la televisió pública

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació negocia amb la Generalitat Valenciana els comptes que donen viabilitat de l’ens públic. L’òrgan rector i la direcció de la radiotelevisió pública valenciana han mantingut diverses trobades amb els nous responsables de la Conselleria d’Hisenda i l’equip de Govern capitanejat per Carlos Mazón per a esbossar els pressupostos del pròxim any, en un context d’ajustos econòmics i amb el conflicte per l’IVA amb l’Agència Tributària.

Des que la Hisenda estatal va canviar de criteri respecte de les deduccions de l’IVA, l’obligació anual de pagament posa en un compromís els comptes de la cadena pública valenciana i d’altres televisions autonòmiques. El juliol passat, la reunió de l’organisme rector que presideix Miquel Francés va analitzar la liquidació de l’exercici del 2022, en què es veu com la tributació impacta en els seus comptes: passava d’un benefici d’1,4 milions d’euros a unes pèrdues de 9 milions. I així any rere any, un impacte d’uns deu milions d’euros que l’ens públic té dificultats per a assumir, en un pressupost que frega els 70 milions d’euros.

Que la Generalitat Valenciana assumisca l’import és un dels puntals de la negociació, clau perquè la televisió i la ràdio puguen continuar desenvolupant l’activitat. L’any passat, a través d’una esmena a la llei d’acompanyament plantejada pel PSPV, Compromís i Unides Podem, el Consell es va comprometre a pagar l’IVA en aquell exercici i es va afegir una subvenció extraordinària. Altres governs autonòmics han resolt el conflicte de manera similar, bé amb línies de subvenció o increment del pressupost.

La direcció de la cadena que encapçala Alfred Costa també negocia les subvencions de Turisme i Cultura, que han permés desenvolupar altres productes audiovisuals, en nom del que recull el contracte programa. Segons apunten, han trobat bona sintonia quant a la continuïtat de l’ens i el projecte econòmic, a falta que la negociació arribe a les Corts Valencianes.

Malgrat les crítiques del PP i Vox a la radiotelevisió pública des de l’oposició en la cambra, els responsables de la televisió no han trobat una actitud hostil en les primeres fases de negociació. Segons les fonts consultades, Hisenda estudia assumir l’import de l’IVA i les línies pressupostàries esbossades són similars a les aprovades.

La ultradreta s’ha mostrat molt crítica amb l’enfocament dels informatius, ha carregat contra el pressupost que rep i va arribar a amenaçar els treballadors amb el tancament de la televisió, però els grups parlamentaris encara no han presentat cap iniciativa relativa al funcionament de la corporació, ni s’ha convocat la comissió que renove els consellers de l’organisme. L’òrgan rector encara té pendent la renovació de dos consellers, que corresponen a les Corts Valencianes i no van ser nomenats la legislatura passada pel bloqueig entre el PP i el PSPV. La nova majoria conservadora en el Parlament té ara més capacitat per a triar representants afins en l’òrgan que determina la programació.

Nova temporada

Enmig de la voràgine del canvi de govern, la televisió pública ha presentat dimecres una programació que pretén ampliar l’audiència amb les marques conegudes de la casa. La novetat principal és la reincorporació del periodista Ximo Rovira, que va triomfar en Canal 9 amb programes d’entreteniment i a qui l’ala d’esquerres del Consell Rector havia mantingut en standby per identificar-lo amb el rostre de la teleporqueria. À Punt i Rovira havien fet matx fa temps, ha exposat Alfred Costa en una analogia de Tinder, però l’app no acabava de funcionar. Fins ara, quan el juliol passat es va donar el vistiplau al programa del presentador, que tindrà un magazín vespertí de tres hores.

El director general ha destacat en la presentació que, amb aquesta campanya, volen que tota la Comunitat Valenciana “se senta reflectida en À Punt”. D’aquesta manera, el lema ‘Som de Casa’ “vol traslladar a l’audiència que aquesta televisió forma part de la seua família per la confiança que transmet i la proximitat que projecta cada dia”, segons ha informat la cadena. La cadena pública insisteix en un aire més relaxat que reflectisca la realitat social valenciana, emfatitzant en el bilingüisme i les tradicions.

Per a Costa, amb aquest programa es recupera “un presentador veterà en la cadena, molt professional, com Ximo Rovira, que és de la casa i molt volgut per l’audiència, que dirigirà un format innovador per a fidelitzar els que ja ens veuen i per a convéncer els que encara no ens tenen en el seu menú de la vesprada”.