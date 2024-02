Quatre torres de fins a 20 altures i 1.300 habitatges: així és el pla urbanístic de Benimaclet que ha tramitat el PP

Benimaclet tornarà a eixir al carrer contra el programa d’actuació integrada (PAI). L’Ajuntament de València ha remés a la Generalitat el projecte presentat per l’empresa promotora Metrovacesa amb la finalitat d’iniciar els tràmits per a l’avaluació ambiental estratègica. No obstant això, els col·lectius veïnals asseguren que continua sense recollir les seues reivindicacions, principalment la reducció d’edificabilitat que, amb el pla tramitat, equivaldria a la construcció d’uns 1.300 habitatges.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, va explicar fa poc que el projecte que ha presentat la promotora ha integrat, entre altres, les propostes plantejades per l’arquitecte José María Ezquiaga, redactor del pla especial de l’àrea funcional núm. 18 de Benimaclet, tal com es va acordar en una moció aprovada pel PP, Vox i el PSPV, i que va comptar amb l’abstenció de Compromís, en la Comissió d’Urbanisme celebrada el mes de setembre passat.

Segons Giner, la nova proposta aborda la integració del barri amb l’horta, amb la recuperació de camins històrics, séquies protegides i alqueries, a més de reduir la superfície d’ús privatiu, augmentant de manera significativa els espais públics, entre altres aspectes.

Finalment, el regidor va recordar que, una vegada es conega l’avaluació ambiental estratègica, “durant el procediment de tramitació i aprovació del programa d’actuació integrada es valoraran i s’estudiaran les propostes i els suggeriments de les diferents associacions veïnals i actors implicats”, tal com es va acordar en la Comissió d’Urbanisme.

Oposició veïnal

No obstant això, des de l’associació veïnal de Benimaclet la visió és molt diferent. L’entitat, després d’estudiar la documentació, va comprovar que la seua petició de reduir significativament l’edificabilitat prevista pel pla general del 1988 continua sense ser atesa: “Aquesta edificabilitat es tradueix a projectar quatre grans torres en l’espai del parc central. Es tracta de quatre torres de gran alçària (fins a 20 plantes) que converteixen en lletra morta la idea bàsica de concentrar l’edificació en els extrems dels terrenys del PAI per a anar reduint gradualment les altures a mesura que ens acostem a l’espai verd central. Això suposa un greu impacte visual sobre la zona més delicada en termes paisatgístics del PAI, ja que aquestes construccions es projecten en l’espai de connexió i relació del nucli històric de Benimaclet, compost per cases de poble de dues altures, amb l’horta que el circumda i que va ser l’origen d’aquesta població”, asseguren des de l’entitat veïnal.

Per tot això, “el 30 de novembre passat, reunida l’associació en assemblea extraordinària de socis, va decidir dirigir una carta al regidor d’Urbanisme Joan Giner en què sol·licitava una vegada més i entre altres coses la constitució d’una taula de seguiment del PAI en què els representants dels veïns puguen reunir-se amb els de l’Ajuntament i de l’equip d’Ezquiaga a fi de participar en el procés d’elaboració del PAI”. Des de l’entitat informen que la reunió tindrà lloc el dilluns 5 de febrer.

Davant aquesta situació, la junta directiva de l’associació de veïns de Benimaclet en data pròxima posarà tots aquests fets en coneixement del barri i no descarta recórrer de nou a mobilitzacions.

Per part seua, des de Cuidem Benimaclet recorden que el projecte de Metrovacesa alineat amb els criteris del pla especial de l’arquitecte Ezquiaga ja va rebre el rebuig del veïnat de Benimaclet en la seua presentació al barri el 19 d’abril de 2023: “En aquell moment, les diferents associacions i plataformes del barri van denunciar que no s’ajustava a les conclusions dels diferents processos de participació previs, ni tampoc s’havia comptat amb ningú del veïnat organitzat en el procés de disseny del pla. L’equip de l’arquitecte i els representants de l’Ajuntament es van comprometre a incorporar les reivindicacions en el pla i tornar al barri a exposar-les abans de continuar amb la tramitació, cosa que no ha ocorregut”.

Com es pot veure en la documentació gràfica del projecte, “les torres proposades de vint altures es mengen parcel·les d’horta en producció en l’actualitat o els horts comunitaris del patronat i el CSOA l’Horta”. A més, “les torres de més de vint altures concentrades enmig del sector es podran veure des dels carrers del centre històric al mateix temps que faran ombra als habitatges existents de la vora est del barri”, denuncien.

Amb aquest tret d’eixida, la plataforma anuncia que iniciarà les accions legals pertinents per a dilucidar si l’empresa reuneix les condicions necessàries per a començar la tramitació del PAI i promet una resposta massiva per a tornar a tombar-lo.

Compromís presentarà al·legacions

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, considera que el disseny del PAI que ha presentat Català a la Generalitat, i que pren com a base la proposta d’Ezquiaga, continua sense respondre als interessos del veïnat, perquè no incorpora les principals reivindicacions del barri, com ara la baixada de l’edificabilitat o la transició horta-ciutat.

A més, encara que Ezquiaga posava èmfasi en la rehabilitació del barri, el PAI no preveu res sobre aquest tema. Per això, Robles considera que, encara que hi ha elements en què sí que s’ha pogut avançar, cal tornar arrere i obrir un procés de diàleg amb el veïnat de Benimaclet. La portaveu de Compromís critica que en aquest tema “tant el PP com el PSPV s’han aliat per a donar una carpetada ràpida i aplanar el camí al negoci de Metrovacesa en el barri, d’esquena als interessos de la ciutat i dels veïns”.