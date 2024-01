Reconeixement a Ribó, absència de Vox i neutralitat climàtica el 2030: així ha obert València la Capitalitat Verda Europea

“Permeteu-me que faça una referència expressa a l’exalcalde de la ciutat de València, Joan Ribó, i a tota la corporació municipal que va treballar fins al juny de l’any passat per aquesta capitalitat, gràcies per aquest treball que ha heretat la nova corporació i que farem junts, com hem arribat fins ací, de la millor manera perquè València siga beneficiada per aquesta capitalitat i marque la seua empremta en el futur gràcies a aquest èxit compartit”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va iniciar així el seu discurs dijous en l’acte d’inauguració de la Capitalitat Verda Europea 2024, celebrat al Palau de la Música, a les portes del qual s’ha col·locat un grup d’activistes de la Comissió Ciutat-Port amb una pancarta per a protestar contra l’ampliació del port de València en plena emergència climàtica.

Després de les paraules de Catalá (PP), Ribó (Compromís) li va agrair el reconeixement i va prometre “continuar treballant perquè siga un èxit col·lectiu d’una ciutat verda, amable i saludable” i va afegir mitjançant un missatge en les seues xarxes socials en què va incloure un vídeo amb les paraules de l’alcaldessa: “Les coses bones també cal dir-les. Gràcies alcaldessa pel reconeixement a tots els que durant el govern anterior ens vam deixar la pell per a aconseguir aquesta capitalitat”.

Catalá va reclamar al Govern d’Espanya que declare l’esdeveniment com a esdeveniment excepcional d’interés públic. “Això suposaria un incentiu, també en l’àmbit fiscal, perquè les empreses s’involucren en aquest projecte i fomentar la col·laboració publicoprivada. Vitòria, la primera ciutat espanyola a ser Capitalitat Verda, ho va aconseguir, i nosaltres reclamem la mateixa consideració”, va assegurar Catalá.

Per a l’alcaldessa, “si volem que la nostra ciutat tinga més zones verdes, si volem que els nostres agricultors tinguen futur i si volem que les nostres empreses avancen en sostenibilitat, necessitem el concurs de tots”.

Durant el seu discurs inaugural, María José Catalá va agrair la presència de representants de ciutats verdes europees, especialment de la ciutat de Tallinn, i de la ciutat de Vílnius, que agafarà el testimoni el 2025, així com de les ciutats Green Leaf 2024, Velenje i Elsinore.

Va assenyalar l’alcaldessa: “Hui agafem el testimoni de Tallinn i ho fem amb molta força. S’inicia un any en què se celebraran més de 400 activitats, on València serà el far de les polítiques verdes d’Europa per a construir una ciutat més humana, més sostenible i més preparada per a combatre el canvi climàtic”.

Divendres, 12 de gener, a més de dos debats interessants amb experts de la xarxa de Capitals Verdes, se celebrarà la Cerimònia de les Ciutats Missió. “Una xarxa de ciutats de la qual València forma part pel seu ferm compromís amb la innovació mediambiental, l’increment de les zones verdes, la reducció d’emissions en un 80% fins al 2030 i l’objectiu de neutralitat climàtica”, va explicar Catalá.

“El nostre objectiu”, va continuar l’alcaldessa, “és convertir la Capitalitat Verda en una palanca de millora i transformació de la ciutat perquè deixe empremta en les generacions futures i, per a fer-ho, incorporarem un quadre d’indicadors per a mesurar l’avanç cap als objectius proposats, amb una eina de mesurament públic de dades que aporte evidències sobre les transformacions que es produeixen a València”.

Així mateix, Catalá va indicar els eixos de la Capitalitat Verda Europea 2024, que “seran la ciència, la centralitat, sense polaritzacions ni radicalismes, amb les aportacions d’experts i indicadors objectius”.

València, el far verd d’Europa

D’altra banda, l’alcaldessa de València va destacar “la màxima rellevància i transcendència que suposa ser la primera ciutat mediterrània que obté el reconeixement de Capitalitat Verda Europea”. Una circumstància excepcional a tindre en compte, pels reptes mateixos que suposa i les conseqüències enfront del canvi climàtic que comporta.

“València està banyada per la nostra mar Mediterrània, envoltada de l’horta, de fèrtils horts, camps de tarongers i arrossars. La nostra columna vertebral, l’antic llit del riu Túria, és el parc lineal més llarg d’Europa i la nostra joia de la corona, el Parc Natural de l’Albufera, ens abrigalla des del sud”, va assenyalar Catalá, que va afirmar que “aquests quatre tresors ens converteixen en els millors amfitrions de la Capitalitat Verda i en la millor plaça per a inspirar les polítiques que ens han de guiar en el futur”.

L’alcaldessa es va referir a aquest primer acte de la Capitalitat Verda, en què participen experts nacionals i internacionals, representants de les Capitals Verdes Europees predecessores i alcaldes de l’àrea metropolitana de València, “que són part fonamental dels èxits en matèria de sostenibilitat del nostre territori”, i va destacar que les idees que sorgisquen en aquest marc “ens serviran per a construir una ciutat més verda, més cuidada i amb una mobilitat sostenible centrada en el transport públic i en el vianant”.

Finalment, Catalá va manifestar que, durant enguany, “es pretén conscienciar la infància sobre la importància de la València sostenible, recórrer els carrers i implicar-se en tots els barris per a millorar les seues zones verdes, promocionar el consum de productes de quilòmetre zero i posicionar la ciutat com a destinació turística sostenible”.

Absència de Vox

Durant l’acte de d’obertura va cridar l’atenció l’absència dels quatre representants de Vox, socis de Govern del PP. Fonts del partit d’extrema dreta van al·legar que les dues regidores patien grip, i que els altres dos edils no van poder assistir per motius d’agenda, a pesar que l’acte que va tindre lloc a les 10.00 al Palau de la Música estava fixat des de fa més d’una setmana. Les seues regidories, a més, estan plenament relacionades amb la Capitalitat: el segon tinent d’alcalde i portaveu, Juan Manuel Badenas, porta entre altres àrees Parcs i Jardins i el seu company i també edil, José Gosálbez, porta Devesa-Albufera. Tots dos sí que van acudir a l’acte que va tindre lloc a les 19.00, consistent en una trobada dels 15 alcaldes de ciutats que han sigut anteriorment Capital Verd Europea.

L’absència de Vox de l’acte inaugural no sorprén, tenint en compte que el partit va votar en contra que València es presentara com a possible seu de la Capitalitat.

Sobre la seua absència, Catalá va dir que desconeixia l’agenda dels edils, encara que sí que va comentar que Badenas tenia una reunió amb el vicepresident del Govern valencià, també de Vox, Vicente Barrera (prevista segons la seua agenda a les 13.00). L’alcaldessa va defensar que l’edil Gosálbez “està en la comissió tècnica com a responsable de Devesa-Albufera, amb qui treballem aquests dies una cosa tan important com aconseguir aportacions hídriques per a l’Albufera, en això treballen Gosálbez i Vox des del primer moment, per la qual cosa és inqüestionable que anem units en aquests objectius”.

Crítiques de l’oposició pel canvi de model

La portaveu de Compromís per València Papi Robles va felicitar “la ciutat que som, perquè la Capital Verda Europea és un reconeixement a la ciutat que hem construït entre totes i tots”. Robles va voler destacar així el paper de les entitats veïnals d’aquesta ciutat, agents socials o universitats que, amb la contribució també de Compromís i del govern de Joan Ribó, han fet possible aquest guardó “que és fruit d’un treball col·lectiu molt important per a avançar en un model de ciutat que aposta per la sostenibilitat: la mobilitat sostenible , la infraestructura verda, la recuperació de l’espai públic per a les persones, les accions de lluita contra el canvi climàtic”. En definitiva, s’ha impulsat a València cap a “una ciutat amable, verda i saludable”.

En aquest sentit, Robles ha lamentat que el govern municipal de PP i Vox no haja donat espai a la participació ni de les entitats ni tampoc dels grups de l’oposició en la preparació de les activitats que conformen el programa de la Capitalitat. Com ha denunciat Robles, “el model de ciutat que va imposant Catalá amb les seues actuacions és tot el contrari: més cotxes, menys verd, més asfalt i més contaminació”. De fet, va criticar que “l’alcaldessa governa amb un grup d’extrema dreta, negacionista del canvi climàtic, que ha rebutjat en reiterades ocasions la Capitalitat Verda Europea, fins i tot aquest matí ni el tinent d’alcalde de Vox ni cap dels seus regidors ha assistit a la jornada inaugural. És un menyspreu clar cap a la ciutat”.

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va lamentar que María José Catalá “no puga veure més enllà dels seus propis límits partidistes i la inauguració de la Capitalitat Verda coincidisca amb la reversió de projectes aprovats que van ser la palanca per a aconseguir aquest reconeixement”.

Sandra Gómez ha valorat en aquests termes la inauguració de la Capitalitat Verda que arranca “amb l’anunci de reversions i sense nous projectes”. Així doncs, ha insistit que ahir Catalá ha anunciat “la reversió de carrils bici o l’eliminació d’una cosa tan important com era el corredor verd previst sobre les vies soterrades del canal d’accés”.

“Catalá ha pogut ser l’amfitriona d’un dels esdeveniments més importants que viurà aquesta ciutat gràcies a les mesures que critica i als projectes de renaturalització de places que ha descartat, com el Corredor Verd, el bulevard de la Cultura de Guillem de Castro, la renaturalització de la plaça Sant Agustí i de l’avinguda de l’Oest o la reurbanització de l’avinguda del Port, entre moltes altres”, va continuar.

En compte d’això, va dir, l’aposta de Catalá per a la ciutat ha sigut tornar el trànsit privat al centre de la ciutat, reduir l’espai per als vianants per a introduir autobusos o la reversió d’alguns dels projectes de renaturalització que fins i tot estaven en fase d’adjudicació.