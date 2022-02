Recta final en la implantació del sistema que evita que els funcionaris de justícia valencians fitxen i s’absenten del lloc de treball

La polèmica va saltar primerament el 2011 i després es va repetir el 2018. Funcionaris de la Ciutat de la Justícia de València fitxaven a primera hora del matí i després se n’anaven a comprar o a fer gestions personals, absentant-se dels seus llocs de treball.

Ho va denunciar en primer lloc el diari Levante-EMV, amb un reportatge fotogràfic complet, cosa que va causar un gran enrenou i la implantació del sistema de l’empremta digital, pel qual cadascun dels funcionaris tenia un codi que quedava registrat quan entraven i eixien del seu lloc de treball.

No obstant això, feta la llei feta la trampa. Set anys després, el programa de Cuatro En el punto de mira va emetre un reportatge en què es repetia la mateixa situació: funcionaris aparcant en doble fila, deixant la seua empremta en el sistema de control dels accessos al recinte i absentant-se de nou. En un dels casos, una funcionària és sorpresa desdejunant i fent compres després durant la seua jornada laboral.

Tal com va informar elDiario.es, la Conselleria de Justícia va assegurar no haver rebut per part dels responsables de cada departament judicial cap expedient per absentisme en els dos anys anteriors (2016 i 2017) i va afegir que, si s’haguera produït algun cas, seria puntual, ja que la gran majoria dels funcionaris compleixen les seues obligacions “amb gran professionalitat”.

Malgrat tot, la conselleria va anunciar la substitució del sistema de control mitjançant empremta o targeta amb banda magnètica per la implantació en totes les dependències judicials de la Comunitat Valenciana del sistema Cronos, el mateix que venia utilitzant-se en la resta de les dependències de l’Administració autonòmica.

Segons han explicat fonts de Justícia, bàsicament es tracta d’un sistema informàtic pel qual cada funcionari fitxa en el moment que encén el seu ordinador i introdueix unes claus personals. L’aplicació controla les hores que fa cadascun dels empleats públics i incorpora un sistema de compensació d’hores pel qual si un funcionari s’absenta per un assumpte personal, ha de recuperar després les hores perdudes.

Les mateixes fonts han assegurat que amb la implantació d’aquest sistema es redueix a zero qualsevol problema de frau. Encara que el Cronos ja s’usava a manera de prova uns mesos abans en els partits judicials de Picassent, Massamagrell, Quart i Paterna, el polèmic reportatge en va accelerar la implantació, de manera que ja funciona en pràcticament el 99% de l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana, en què treballen 4.800 funcionaris dependents de la conselleria entre jutges i jutgesses, fiscals, lletrats, forenses i administratius de diferent rang.

Les mateixes fonts han afegit que al març s’instal·larà el sistema en els 96 jutjats de pau disposats a les ciutats de més de 7.000 habitants, en què treballen uns 300 funcionaris, i abans de l’estiu en els instituts de medicina legal de Castelló i Alacant, on només queden per adaptar-s’hi els metges forenses a causa de la complexitat dels seus horaris.