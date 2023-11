El regidor de Seguretat de Vox s’ajunta en l’estadi del CD Castelló amb ‘hooligans’ d’ultradreta

Antonio Ortolá i Alberto Vidal, regidors de Vox a l’Ajuntament de Castelló, governat per la popular Begoña Carrasco, es van deixar veure diumenge passat en la graderia del Nou Estadi Castalia en companyia d’aficionats que portaven simbologia del Front Orellut, un grup hooligan vinculat a l’extrema dreta que ha protagonitzat diversos enfrontaments al llarg de la seua trajectòria, segons fonts del moviment antifeixista. Un vídeo penjat en el compte d’Instagram de Vox a Castelló mostra tots dos edils en companyia d’altres aficionats durant el partit que va guanyar, per quatre gols a dos, el CE Castelló a l’Atlètic Balears.

El Front Orellut, fundat el 1987 i compost per aficionats al futbol d’extrema dreta, ha protagonitzat diversos enfrontaments al llarg de la seua trajectòria. El 2020, l’Audiència Provincial de Barcelona va condemnar a sis mesos de presó per un delicte de lesió a la dignitat a un ultra d’ideologia neonazi per les agressions comeses durant un partit entre la UE Sant Andreu i el CE Castelló, esdevingudes el 10 de juny de 2018.

La sentència, segons va informar Crónica Global, també va imposar a l’ultra l’allunyament de tres estadis, entre els quals el del CE Castelló. Abans del partit celebrat en el camp Narcís Sala de Barcelona, integrants del grup hooligan van atacar seguidors de la UE Sant Andreu, causant dos ferits i el trencament del vidre d’un bar. Després de la finalització del partit, ultres de l’equip català van saltar a la gespa en direcció cap als seus homòlegs castellonencs. La intervenció dels Mossos d’Esquadra va evitar l’enfrontament.

El 2019, l’Agrupació de Penyes Albinegres va denunciar agressions per part de membres del Front Orellut. El grup ultra, segons va denunciar l’entitat, “va amenaçar, va acorralar i va agredir diferents membres de diferents penyes de l’Agrupació” durant un partit celebrat a Conca. Els ‘penyistes’ van denunciar preteses “agressions físiques, insults, menyspreus i robatoris de material”, a més d’amenaces.

El compte de Vox de Castelló de la Plana va penjar un vídeo després del partit de diumenge passat ressenyant la presència dels regidors Antonio Ortolá i Alberto Vidal en la graderia del Castalia “amb la gent fent costat” a l’equip castellonenc, que juga en la Primera Federació d’Espanya.

L’edil de Vox Antonio Ortolá, advocat de professió, és regidor de Seguretat i Emergències i quart tinent de l’alcaldia que dirigeix Begoña Carrasco, del PP. Per part seua, Alberto Vidal, també del partit d’extrema dreta, és regidor de Família.