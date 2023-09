La responsable de Producció Agrària a la Comunitat Valenciana, de Vox, es dona de baixa en 31 empreses

“És experiència, no és incompatibilitat”. Així ha defensat el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, la seua directora general de Producció Agrària amb interessos en 31 empreses del sector. Encara que el conseller no ha aclarit en la seua compareixença en les Corts Valencianes la situació empresarial del seu alt càrrec, fonts del departament autonòmic han confirmat a elDiario.es que Leticia Sanchiz Becquet s’ha donat de baixa de les mercantils

“Ens consta que sí, el tràmit notarial està signat”, ha assegurat una portaveu de la Conselleria d’Agricultura. Es tracta d’un tràmit que ha de publicar-se en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la fitxa de la directora general en el portal de transparència GVA Oberta. “Encara estem dins del termini i en la forma escaient”, assenyalen les mateixes fonts.

Leticia Sanchiz Becquet mantenia interessos en 31 empreses del sector agrícola, així com en el negoci de les plantes fotovoltaiques, segons les dades del Registre Mercantil. El conseller Aguirre, en resposta a la diputada de Compromís Paula Espinosa, ha afirmat que el seu departament està “a temps” de gestionar la situació de la seua directora general.

Si “hi ha cap problema amb Transparència i ho diuen es resoldrà”, ha afegit el conseller durant la seua compareixença en la cambra autonòmica per a explicar les polítiques del seu departament per a aquesta legislatura.

“Cap alt càrrec de la nostra conselleria té o tindrà cap càrrec, quan el temps material li ho permeta, que siga incompatible i, si haguera de renunciar a algun càrrec, renunciaria, però en aquest moment estem en temps perfectament per a poder fer les gestions que calga”, ha indicat.

La diputada Paula Espinosa, de Compromís, ha criticat que Leticia Sanchiz “té una marcada implicació empresarial que posa en dubte quins interessos tindrà en el futur” a causa dels seus càrrecs societaris i un currículum “brut per denúncies de vulneracions sindicals per part dels treballadors de la seua empresa, denúncies de maltractament animal, denúncies d’abocaments il·legals” i vinculat a les macrogranges industrials.

Espinosa ha recordat que “en el web de la Conselleria no hi ha constància que haja renunciat als seus càrrecs privats”, per la qual cosa ha preguntat: “Creu vosté que és ètic que una persona que dirigeix una empresa sancionada per contaminar la terra defense els interessos del nostre sector ramader, o més aïna el que vosté fa és presentar-nos el nou model de ramaderia que pretén implantar?”.