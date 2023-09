Retards de dos mesos en l’Arnau de Vilanova per a obtindre resultats de citologies i de biòpsies per a detectar càncer

“Vaig anar al metge i em va dir que tenia uns indicadors que el fan sospitar de la presència d’un tumor. Em va donar cita per a una biòpsia el 9 d’agost per a comprovar-ho, vaig acudir a fer-me-la el dia indicat i aquell mateix dia em va dir que el resultat el tindria el meu metge al cap d’un mes i mig. Vaig esperar pacientment, encara que una mica inquiet, preguntant-me si realment es justificava aquest termini. Arribat el dia, vaig acudir a la cita i, després de més d’una hora d’espera, el metge em va dir que no tenia el resultat de la biòpsia perquè el laboratori no funciona bé, que ha passat amb altres pacients que esperen ja dos mesos i mig”.

Aquest és el testimoniatge de A. A, que ja va ser intervingut per un tumor, motiu pel qual ha de fer-se una revisió cada sis mesos. En una li van eixir els indicadors tumorals massa elevats, per la qual cosa li van encarregar una biòpsia per a fer un diagnòstic. El 20 de setembre passat va anar pels resultats, però hui dia continua sense tindre’ls: “Vaig preguntar per què em van fer anar si no tenien els resultats i em van dir que no tenien accés a la informació fins al moment mateix de la cita. Llavors em va dir que tornara a demanar cita, que me l’han donada per d’ací d’un mes més, però que no em podia garantir que els resultats estigueren, per la qual cosa vaig posar una queixa”.

Segons denuncia, més enllà del temps que es perd, “el problema és l’ansietat que es viu tot aquest temps per no saber el que tens i si aquest temps pot afectar d’alguna manera davant una possible malaltia”.

Fonts del sindicat Comissions Obreres han confirmat a elDiario.es que “hi ha una demora important per una falta d’especialistes en anatomia patològica, en els laboratoris que analitzen totes les mostres que es prenen, siguen per exemple biòpsies o citologies”.

Les mateixes fonts han assegurat que han traslladat el problema a la Conselleria de Sanitat i que una de les solucions que es plantegen és “externalitzar les proves més senzilles”, una solució amb què no estan d’acord, ja que insisteixen que el que han de fer és “augmentar el personal”.

Des del Departament de Salut Hospital Arnau de Vilanova-Llíria han indicat que “habitualment se cita els pacients al cap d’una setmana per informar-los del resultat de les biòpsies”. No obstant això, “si en algun cas concret un facultatiu de qualsevol especialitat atén el pacient a qui se li ha fet la biòpsia i encara no li ha arribat l’informe, contacta directament amb l’anatomopatòleg responsable, que informa la biòpsia en menys de 7 dies”.

Així mateix, apunten que “durant els últims mesos, per motiu de baixes laborals i dificultat per a aconseguir facultatius especialistes, s’han implementat reforços per agilitzar els informes d’anatomia patològica amb mesures com els autoconcerts, que permeten ampliar la jornada assistencial fora de l’horari ordinari per agilitzar la informació del resultat de les proves diagnòstiques”.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha insistit des de la seua presa de possessió en la seua voluntat de prioritzar i agilitzar les llistes d’espera diagnòstiques. Per fer-ho, la Conselleria durà a terme les accions oportunes per a coordinar les actuacions dels departaments de salut en aquest sentit, d’acord amb el que prevegen les direccions generals amb competències assistencials.