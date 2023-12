Retrocés en la Capital Verda Europea amb el PP i Vox: els cotxes tornen a ocupar Colom i els busos, la plaça de l’Ajuntament

Infraestructura verda i biodiversitat urbana, missió climàtica, mobilitat sostenible i recuperació de l’espai públic, i horta i alimentació sostenible. Aquestes són les potes en què es va basar la Comissió Europea per a designar València Capital Verda Europea per a l’any 2024. Des de l’any 2010, quan es van crear aquests guardons, l’única ciutat espanyola que fins ara havia aconseguit aquest reconeixement havia sigut Vitòria.

No obstant això, la política de mobilitat que ha començat a executar el nou equip de Govern del PP i de Vox va en sentit contrari, ja no sols dels criteris per a aconseguir aquesta etiqueta de Capital Verda Europea, sinó també del que marca el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat el 2013 pel mateix PP.

Els exemples més clars són la remodelació de línies de l’EMT anunciada per l’alcaldessa, María José Catalá, per la qual cinc línies i 600 busos diaris tornaran a accedir a aquests semiconvertits en zona de vianants com els carrers de la Pau, la plaça de la Reina, el carrer de Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament, unit a la reobertura del carrer de Colom al trànsit privat des de la plaça de la Porta de la Mar, eliminant un carril per al transport públic. Un altre exemple és la negativa a aplicar restriccions als vehicles més contaminants a través de les zones de baixes emissions (ZBE).

Tot allò relacionat amb els canvis en l’EMT i el carrer de Colom es fa efectiu des de primera hora del matí de dimarts, malgrat els desviaments aquests últims dies de l’única línia (C1) que circulava fins ara per la Pau, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament a causa de la massiva afluència de vianants. Des de dimarts seran sis les línies que facen aquest recorregut en contra del criteri de mig centenar de col·lectius socials, de l’oposició, dels taxistes i dels conductors de l’EMT, i de les objeccions de diversos informes tècnics que consideren poc adequat i fins i tot insegur que les zones guanyades pels vianants s’òmpliguen de nou de trànsit.

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, va afirmar dimarts que “a partir de la nit de dilluns, 11 de desembre, s’aplica la reorganització del trànsit al carrer de Colom i es permetrà l’accés des de la Porta de la Mar, i anar des del carrer de Roger de Llòria al carrer de les Barques”. A més s’inverteix el sentit de circulació del carrer de Pérez Pujol, entre els carrers de Roger de Llòria i de Correus, de manera que s’hi puga accedir des del carrer de Roger de Llòria en direcció al carrer de les Barques.

Així, el carrer de Colom queda amb dos carrils de circulació per al trànsit motoritzat i un carril bus, tots limitats a velocitat 30. A més, tindrà dues parades de taxi, ja que s’habilitarà una nova parada entre els carrers de Pizarro i de Pascual i Genís. L’alcaldessa va visitar dilluns a la nit les faenes d’adequació de la via.

Canvis en les línies de l’EMT

A més, a les 5.47 de dimarts, 12 de desembre, es farà realitat el retorn d’un total de 7 línies de l’EMT al cor de València, “tantes vegades reclamat durant els tres últims anys per part d’associacions de veïns i comerciants”, va dir Carbonell. A aquesta hora, i procedent d’Alboraia, el primer autobús de la línia 70 entrarà al carrer de Sant Vicent fins a la plaça de l’Ajuntament. El seguirà poc després, a les 06.04, un autobús de la línia 11, procedent d’Orriols. I seguidament la línia 4, des de Natzaret. Uns minuts abans, a les 5.55, també haurà entrat pel carrer dea Pau, i fins al Poeta Querol, un bus de la línia 16, procedent de Vinalesa.

Amb aquesta mesura, el nou equip de Govern argumenta que respon a les necessitats de comunicacions directes amb el centre des dels barris de la ciutat, principalment els del nord i l’est, “àmpliament constatades i demandades durant els últims anys”, ha indicat l’alcaldessa de València.

La reordenació de les línies de l’EMT té com a objectius fonamentals la connexió directa amb la plaça de l’Ajuntament, l’ampliació del servei cap al Mercat Central i la recuperació d’antigues relacions amb tot el centre històric. A més d’ampliar l’àrea d’influència de l’EMT, es redueixen els transbords i els temps de viatge, i es reequilibren els recorreguts que es diferencien i es complementen amb els que ofereix Metrovalència.

Catalá va explicar que, “després de la reestructuració duta a terme l’any 2020 pel govern de Joan Ribó, hi havia una necessitat d’arribar al centre, molta gent havia quedat desatesa, i comunicacions importants trencades. Això quedava constatat en ple centre, on les crítiques de comerciants i veïns s’havien multiplicat”. A més, alcaldessa va afegir que “estem corregint errors greus. No podíem deixar els nostres veïns sense alternatives útils i eficaces per a arribar a destinacions tan desitjades com el centre”.

En la mateixa línia que segueixen aquests canvis, es crea a més un nou servei directe entre l’Estació Joaquín Sorolla, l’Estació del Nord i el litoral valencià amb l’objectiu de beneficiar el turisme valencià i les necessitats de connexions fluides amb les platges. Per fer-ho, la línia 31, després de circular per la plaça de l’Ajuntament continuarà fins a aquesta estació, des d’on reprendrà el retorn cap al front marítim.

Per tant, a partir de dimarts, set línies de l’EMT se sumen a la C1 i tornen al centre. Les línies 4, 11, 31, 32 i 70 arribaran fins a la plaça de l’Ajuntament passant pels carrers de la Pau i de Sant Vicent. I les línies 16 i 26 també circularan, amb aquests canvis, pel carrer de la Pau fins al Poeta Querol.

Tota aquesta informació ja pot consultar-se des de hui en la pàgina web de l’EMT València, o directament a través d’aquest enllaç: https://bit.ly/cambiocentro.

Crítiques de Compromís i el PSPV

Sobre aquests canvis, el regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va comentar que “per als votants del PP ha de ser absolutament decebedor veure que els seus ídols són uns impostors i uns ineptes, que trenquen allò que tothom gaudeix només perquè ho va fer Compromís, amb mala educació i sense atendre ningú”.

Segons Grezzi, “li ho han demanat els conductors d’autobusos, que són els que millor coneixen els usuaris, volen donar un bon servei a la ciutadania i no volen atropellar ningú, a més de diverses entitats cíviques que, a més, diuen que Català mai els han consultat quin era el seu desig”. El regidor va afegir que li ho demanen “els milers i milers de persones que circulen caminant per la Pau, Sant Vicent, la Reina i la plaça de l’Ajuntament”.

La regidora socialista María Pérez va remetre dilluns una carta al president de l’EMT perquè paralitze el canvi de línies previst en el centre de la ciutat amb què pretén fer passar fins a 600 autobusos per un entorn altament convertit en zona de vianants com el carrer Sant Vicent en el tram entre la plaça de la Reina i la plaça de l’Ajuntament.

L’edil va dir que aquesta decisió s’ha adoptat de manera “improvisada”, tal com han acreditat les incidències dels últims dies i ha denunciat el comité d’empresa, que ha assenyalat l’elevat risc d’atropellaments que pot provocar aquest increment de trànsit, i, per això, ha incidit a deixar damunt la taula la modificació fins que s’analitzen adequadament les conseqüències i es garantisca la seguretat dels vianants.

“El que ha passat aquest cap de setmana amb les línies de l’EMT demostra que la política de mobilitat de la senyora Catalá és absolutament improvisada i no atén cap criteri tècnic. És una política de mobilitat en què es decideix l’itinerari dels autobusos en funció de l’hora del dia, en què la gent no sap on podrà baixar del seu autobús per a arribar al centre de València”, va manifestar.