La revisió dels béns immatriculats irregularment per l’Església valenciana a penes aflora propietats a reclamar

Béns pertanyents a altres entitats religioses, duplicats, sense identificar o immatriculacions anteriors a la llei d’Aznar que permetia als bisbes actuar pràcticament com a registradors de la propietat. La Conferència Episcopal ha publicat les rectificacions de la llista de béns immatriculats en què reflecteix solars, centres parroquials i fins i tot cementeris que es van inscriure incorrectament. L’Església espanyola a penes reconeix un miler de béns immatriculats irregularment del total de 35.000.

Així doncs, a la Comunitat Valenciana figuren quatre béns pertanyents a comunitats religioses, dos de duplicats, set en què falten dades per identificar, una vintena d’immatriculacions anteriors a la llei d’Aznar i dues que pertanyen a altres titulars. Encara que, segons adverteix l’informe, les dades estan subjectes a revisió: “En algunes diòcesis hi ha hagut una dificultat especial, sobretot per falta de personal i per la faena ingent que podia suposar” la revisió.

El Govern central notificarà als consistoris, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la llista amb vista a la possible regularització dels béns. En l’informe només es reconeixen una desena de béns en el territori valencià immatriculats irregularment pel fet de pertànyer a un tercer o no constar la seua titularitat.

Falten dades per identificar

A Sogorb, una casa figura immatriculada a nom del bisbat a pesar que no consten dades, hi ha informació incompleta o no es pot comprovar la pertinença. La mateixa situació es dona a Callosa de Segura, amb una església i una edificació destinada a col·legi, a Elx (una església i dos solars), a Novelda (un immoble) i a Saix, amb el pati del centre parroquial.

Altres títols d’adquisició

En la llista també figuren béns que no són propietat de l’Església, perquè s’han venut, donat, expropiat o amb errors en la inscripció del Registre de la Propietat.

Es tracta d’una edificació per a fins assistencials a Castelló, el titular de la qual és el bisbat de Sogorb-Castelló (no obstant això, la fundació va ser dissolta). D’altra banda, una parcel·la urbana a Navaixes figura a nom de l’església parroquial de la localitat, malgrat tractar-se d’una herència. Un local a Serratella va ser obtingut mitjançant una permuta.

Una casa a Catí es va obtindre mitjançant herència el 2015 i l’església del carrer de Joan Giner de Morella figura en una escriptura. Una església d’Alcoi té una permuta, igual que un habitatge a Benigembla i un local d’ús comercial a Énguera.

Altres béns ja figuraven en escriptures, com un local amb planta baixa i una parcel·la d’ús religiós (l’església de la Sagrada Família) a Alzira, una finca rústica a Benaixeve, un pavelló esportiu al carrer del Doctor Vicent Navarro Soler de Benetússer, una parcel·la urbana a Casinos, una parcel·la residencial a Xelva, dos terrenys rústics a Montroi o un solar a Énguera.

Sis habitatges i un garatge a l’Alcúdia van ser objecte d’una compravenda el 2012 mentre que una casa amb graner, corral i coberta a Paiporta estava inscrita en les tres quartes parts. Uns locals parroquials i un habitatge de Rotglà i Corbera tenen una declaració d’obra nova i un terreny rústic a Titagües prové d’una herència.

Finalment, la parròquia de la Immaculada Concepció d’Elda, el titular de la qual és el bisbat, té una “doble immatriculació”. Un local a la Granja de Rocamora prové d’una permuta amb l’ajuntament.

Immatriculacions anteriors

Entre els béns immatriculats o adquirits per altres títols anteriors al període 1998-2015, figuren els cementeris d’Almiserà i d’Anna (immatriculats, respectivament, el 1996 i 1970). En aquesta última localitat també figuren el centre parroquial, un edifici amb locals i un habitatge, tots immatriculats en la dècada del 1990. A Benaixeve, un bé rústic es va escripturar per la parròquia de Torrent el 1997m mentre que un edifici al carrer de Cervantes de Benetússer està escripturat el 1959.

A Bicorb, apareix una finca rústica de terra de secà immatriculada el 1943 i venuda sense registrar, una altra a Xella i, a Bolbait, una casa el titular de la qual és la parròquia de San Francesc de Paula de la localitat, té una escriptura del 1975.

Immatriculats abans de la llei hi ha també edificis i terrenys en l’antiga ermita de Santa Anna de Castellonet de la Conquesta, a l’Alcúdia i a Navarrés. Al carrer de San Josep de Paiporta, figura una casa amb corral i un pis alt que es van escripturar el 1969 a nom de l’església parroquial de Sant Jordi Màrtir.

Al carrer de Cervantes, la llista registra un edifici dedicat a institut el titular del qual és l’Arquebisbat i l’escriptura del qual es remunta al 1956. També un col·legi de Vallada, el titular del qual és l’església parroquial de Sant Bartomeu Apòstol. Finalment, una casa parroquial d’Alfàs del Pi també figura en la llista amb data d’immatriculació del 1957 (a més d’una obra nova el 1963 i una divisió horitzontal del 2015).

Duplicats

A l’Alfàs del Pi, l’església parroquial de San Josep va ser una donació efectuada el 2016, mentre que la parròquia de la Mare de Déu de l’Encarnació de Nàquera, un temple amb dependències complementàries (tots dos figuren duplicats en la llista original remesa al Govern).

Errors

En l’apartat d’errors, només hi ha una propietat rústica a Alzira, en el titular de la qual figura la parròquia de la Mare de Déu de l’Assumpció. No obstant això, “no hi ha parròquia de l’Assumpció a Alzira ni constància que una altra l’haja immatriculada”, apunta el document de la Conferència Episcopal.

Altres titulars

A Montesa, la Casa de les Religioses Obreres de la Creu “no és titular” de l’església parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció. L’ermita del Sagrat Cor de Jesús del camí de Beniel d’Oriola, el titular del qual és la diòcesi alacantina, té una errada en la inscripció de la propietat i ja s’ha cancel·lat.

Béns d’altres entitats religioses

A Pego, l’informe ressenya que el convent i església franciscana de la Sagrada Família i el centre escolar Sant Antoni són de titularitat dels franciscans frares menors de la província de València. El mateix orde és titular d’una parcel·la en el pla d’actuació integral (PAI) Verdals en la mateixa localitat i d’un solar de temple parroquial a Carcaixent. A Alaquàs, un habitatge està inscrit a nom de les Operàries Catequistes de la Mare de Déu dels Dolors.