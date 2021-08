Ribera Salud intenta evitar una multa de la Generalitat quan afirma que col·labora en la reversió de Torrevella, malgrat la bateria de recursos

El requeriment remés per la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a Ribera Salud, amb l’objectiu de contrastar si la informació reclamada per la Conselleria de Sanitat a la companyia el mes d’octubre passat continua sense remetre’s quan falten dos mesos i mig perquè caduque la concessió i torne l’hospital a la gestió pública ja ha obtingut resposta.

Fonts del departament que dirigeix Rosa Pérez han informat a elDiario.es que la mercantil ha al·legat en la seua resposta que està col·laborant amb Sanitat, a pesar que, segons afirma, les normes de reversió estan suspeses.

La resposta de Ribera Salud s’entén com un intent per evitar una possible sanció, ja que Protecció de Dades pretén dirimir si la retenció de la informació esmentada, necessària per a escometre la transició de la gestió privada a la gestió pública del departament sanitari, és de titularitat pública, fet que implicaria una infracció de la Llei de protecció de dades. Si fora així, s’aplicaria la sanció corresponent d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, ja que no es pot negar a l’Administració l’accés a unes dades que són de la mateixa Administració.

A priori, es podria emmarcar en una sanció molt greu per un tractament de dades sense la legitimació necessària, que a més pot afectar drets fonamentals, la qual cosa pot implicar una sanció de fins a 20 milions d’euros o del 4% del volum de negoci de l’empresa.

L’organisme de la Generalitat ha remés la resposta de Ribera Salud a Sanitat perquè certifique si és cert tot el que ha argumentat la companyia i perquè confirme si, efectivament, les dades són de titularitat pública. Sobre aquest tema, fonts de Sanitat han comentat que en aquests moments està analitzant-se tota la informació per donar resposta complida.

La pretesa col·laboració esgrimida per Ribera Salud sorprén davant l’allau de recursos judicials interposats per dificultar la transició de la gestió privada a la pública.

Des que la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va anunciar l’inici del procés de reversió de l’Hospital de Torrevella, la concessionària, Ribera Salud, està utilitzant maniobres dilatòries per intentar paralitzar un procediment que acabarà el pròxim 15 d’octubre, quan l’hospital i l’àrea de salut tornen a ser gestionats directament per la Generalitat Valenciana.

Fins ara, totes les sentències relatives a les normes de reversió han sigut favorables a la Conselleria, si bé és cert que queda un últim recurs per resoldre’s, per això Ribera Salud considera que les normes estan suspeses, per bé que la realitat és que fins ara han sigut avalades per la justícia.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va afirmar dimarts sobre les concessions sanitàries que, quan acaben, el servei torna al públic com va passar a la Ribera i ara a Torrevella, i respecte al rescat de la concessió de l’hospital de Dénia, ha assenyalat que es vol avançar en el procés, però cal fer-ho amb seguretat jurídica i amb una assumpció econòmica que no siga negativa per a la Comunitat Valenciana.