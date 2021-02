Ribera Salud s’escuda en la COVID per recórrer contra la reversió de l’hospital privatitzat de Torrevella prevista pel Consell

Amb l’anunci per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de l’inici del procediment de reversió de l’hospital de Torrevella, l’empresa Ribera Salud va avançar a l’octubre el que ja és una realitat, l’ofensiva legal de la companyia per evitar que la concessió caduque el 14 d’octubre de 2021, data en què està previst que la Generalitat Valenciana recupere per a la sanitat pública el departament que ofereix atenció sanitària a més de 140.000 habitants de 14 municipis

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar dimarts la resolució del 3 de febrer passat de la conselleria per la qual s’ordena l’enviament a la Sala Contenciosa Administrativa, secció 5a, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de l’expedient administratiu sobre les normes de reversió elaborat per l’àrea que dirigeix Ana Barceló, que han sigut recorregudes per Ribera Salud.

L’empresa, que està darrere d’altres hospitals, com el del Vinalopó d’Elx –la concessió del qual caduca el 2025– ha trobat en la COVID-19 l’argument principal per a recórrer contra la decisió del govern de Ximo Puig. “Hem presentat un recurs contra les normes de reversió perquè, enmig de la pandèmia mundial més gran de l’últim segle, amb una situació d’estat d’alarma declarat pel Govern central, amb l’alt índex d’incidència que fa de la Comunitat Valenciana la pitjor regió d’Europa, amb unes restriccions de mobilitat imposades pel Govern autonòmic, resulta impossible complir les exigències incloses en les normes de reversió que ens van fer arribar el 14 d’octubre passat, ja que tots els nostres recursos, igual que els de la resta de la sanitat valenciana i espanyola, estan centrats en l’única cosa important en aquests moments”, afirma la companyia.

L’estratègia de la mercantil, principal concessionària de la privatització de la gestió d’hospitals públics duta a terme en l’època del PP, el conseller delegat de la qual és Alberto de Rosa, no és nova, amb pandèmia o sense. Davant l’anunci del Govern valencià de la reversió de l’hospital d’Alzira per a l’1 d’abril de 2018 amb l’objectiu de fer complir una de les seues promeses estrela, els departaments gestionats per Ribera Salud van presentar mig centenar de contenciosos de tota mena en un intent, van assegurar llavors fonts de Sanitat, “d’obstaculitzar el funcionament de la conselleria”.

Tots van caure en sac foradat, com els nou recursos judicials que van presentar abans que s’esgotara el termini del rescat de la concessió. Fins i tot a posteriori, una vegada que es va materialitzar el rescat de l’Hospital de la Ribera i el seu departament de salut, la mateixa secció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va dirimirà el recurs per la reversió de l’hospital de Torrevella, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa, va donar la raó al Govern valencià, i va avalar la seua decisió. Els magistrats van sentenciar que “l’Administració no està obligada a seguir cap procediment per donar per acabat un contracte per venciment de termini, almenys des d’un prisma teòric” per un procediment per a Alzira que, segons es va recollir en la resolució, va ser “raonable, atesa la situació tan complexa”.