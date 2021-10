Ribera Salud tanca llits, redueix personal i tracta d’emportar-se un TAC davant la recuperació pública de l’hospital de Torrevella

La tensió augmenta entre Ribera Salud i la Generalitat Valenciana a mesura que s’acosta el final del contracte pel qual l’empresa ha gestionat el departament de salut de Torrevella en virtut d’una concessió de 15 anys atorgada pel PP.

En concret, serà dissabte 16 d’octubre que la Conselleria de Sanitat recupere la gestió pública tant de l’hospital de la localitat alacantina com dels centres d’atenció primària associats.

Després de perdre tots els recursos judicials que Ribera Salud, propietat de Centene Corporation, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa (germà del senador del PP Fernando de Rosa), ha posat per frenar el procés de recuperació pública de l’àrea sanitària per finalització del contracte, la companyia ha deixat sota mínims el servei de l’hospital i dels centres de salut en les últimes setmanes.

Així ho van denunciar a principis d’octubre en un comunicat conjunt quatre sindicats del comité d’empresa (CSIF, SATSE, Sindicat Mèdic i USAE): “Els professionals del departament fa 15 anys que treballem molt dur, perquè és la nostra vocació i així ho continuarem fent independentment de qui gestione l’àrea de salut, no obstant això aquests dies tenim una gran sensació d’indefensió a causa de la falta de professionals sense que ningú se’n responsabilitze”.

Els sindicats van manifestar la seua disconformitat “amb les mesures que durant aquests dies han anat traslladant els supervisors als professionals sobre la situació en què es queda el departament aquests 15 dies fins que inicie la gestió Conselleria, de les quals ens han fet partícips els professionals”.

Com a comité, van sol·licitar reunir-se amb l’empresa per exposar-li que no estaven d’acord “amb les mesures que deixaven el departament sota mínims i la seua resposta va ser que havien fet una planificació per a aquests 15 dies tenint en compte la situació”.

Entre les mesures adoptades per Ribera Salud denunciades pels sindicats destaca “la finalització de la majoria dels contractes eventuals el dia 30 de setembre passat, amb la qual cosa s’han quedat molts serveis amb falta de personal”. Sobre aquest tema, la presidenta del comité, Ana Linares (CSIF), ha comentat que, dels 300 que finalitzaven, tan sols se’n van renovar un centenar fins al 15 d’octubre.

A més, “s’han tancat llits de maternitat, tres d’UCI, 30 llits de cirurgia, el servei de rehabilitació passa de ser 14 fisioterapeutes que hi ha normalment a set per a tot el departament (hospital i primària), les treballadores socials passen de ser cinc professionals i mitja, a tres i mitja per a tot l’hospital i primària; en el servei d’urgències s’ha deixat el personal mínim; atenció primària ha experimentat una gran minva de professionals; i s’han tancat agendes d’especialistes”.

Segons els sindicats, “aquesta falta de personal pot provocar que les cures no es mantinguen igual que venien prestant-se” i van recordar que “és Ribera Salud fins al 15 d’octubre la responsable de les contractacions necessàries per a prestar unes cures de qualitat”.

Aquests sindicats “per responsabilitat” van informar de la situació “a la unitat del Comissionat en una reunió que es va tindre com a comité, ja que la conselleria ha de supervisar el bon funcionament d’aquesta àrea de salut”.

Segons van explicar, “com a professionals de la salut tenim una obligació d’avisar la població que totes aquestes mesures podrien provocar una sanitat de pitjor qualitat que en altres àrees, a més d’incrementar les llistes d’espera”.

Fonts sindicals han confirmat també que l’empresa va tractar d’emportar-se un dels dos equips TAC de l’hospital amb una camioneta, però que finalment, pel que sembla per indicació de la conselleria, el van deixar, i que han marcat com a propis diversos respiradors i bombes de medicació, encara que desconeixen si amb la idea d’emportar-se’ls, uns fets pels quals la Conselleria de Sanitat va elevar una denúncia a l’alta inspecció, que està revisant totes les instal·lacions.

La presidenta del comité, Ana Linares, ha lamentat que “l’empresa ha retardat fins fa uns dies el lliurament d’informació dels contractes del personal a la Conselleria i això és un problema, perquè cal veure en quina situació contractual està cadascun i qui continua i qui no a partir del 15 d’octubre”.

Amb tot, Linares ha assegurat que Sanitat els ha traslladat que tenen un pla traçat perquè l’hospital no tinga manca de personal a partir del dissabte.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va retraure a Ribera Salud dimecres que no haja remés la informació requerida per a portar avant la recuperació pública del departament de salut, “malgrat les cinc actuacions que el TSJCV ha dictat al llarg de tot un procediment contenciós per la litigiositat en què va convertir Ribera Salud aquesta finalització de la concessió”.