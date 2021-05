Ribera Salut ofereix millores laborals a partir de 2022 als treballadors de Torrevieja per a pressionar contra la reversió a la gestió pública

Nova maniobra de Ribera Salud, empresa gestora de l’hospital de Torrevella per mitjà d’una concessió atorgada pel PP fa 15 anys, contra la reversió del centre sanitari a la tutela de la Conselleria de Sanitat des del pròxim 15 d’octubre en acabar el termini de la concessió esmentada.

Fonts del sindicat Comissions Obreres (CCOO-PV) han confirmat que la direcció de l’empresa es va reunir divendres passat 14 de maig amb els representants dels treballadors per oferir-los millores en les condicions laborals condicionades al fet que la plantilla done suport a les diferents accions que emprenga Ribera Salud amb l’objectiu de pressionar l’Administració perquè desistisca en el procés de reversió i prorrogue la concessió.

“Considerem que és una manera d’utilitzar els empleats perquè es posicionen i per pressionar la Conselleria de Sanitat”, comenten fonts de l’organització sindical.

En concret, segons l’escrit remés pel comité d’empresa als empleats a què ha tingut accés elDiario.es, Ribera Salud els ha oferit una reducció d’hores respecte de les jornades previstes per la Conselleria de Sanitat, que s’aplicaria “si no hi haguera reversió” a partir de l’1 de gener de 2022, per a la qual cosa demanen “el suport dels treballadors”.

Segons CCOO-PV, “l’empresa vol fer soroll mediàtic amb els empleats per aconseguir que se’ls prorrogue la concessió, cosa a què aquest sindicat s’oposa frontalment, ja que la sanitat ha de ser de gestió pública i els empleats assumits per l’Administració tal com es va fer en el cas de l’hospital d’Alzira”.

El sindicat assegura que el comité d’empresa tenia previst convocar els treballadors a una assemblea general per votar la proposta de Ribera Salud, però que finalment, després d’una reunió mantinguda dilluns, s’ha descartat aquesta opció i es tornarà a tractar la qüestió al llarg de la setmana que ve per analitzar quina resposta es dona a l’empresa.

Sobre aquest tema, fonts de Ribera Salut asseguren que és el comité d'empresa el que sol·licita aqueixes i altres millores a l'empresa i que en aquests moments estan en fase de negociació i que, per tant, només es podrien aplicar si es mantinguera la concessió.

Des de la Conselleria de Sanitat afirmen que els acords que adopte Ribera Salud amb la plantilla són intranscendents, perquè el 15 d’octubre acaba la concessió i serà l’Administració la que n’assumirà la gestió.

Des que Sanitat va comunicar oficialment que no prorrogaria el contracte amb l’empresa, el conseller delegat de la qual és Alberto de Rosa, germà de Fernando de Rosa, actual senador del PP per la província de València, la mercantil va emprendre una sèrie de maniobres de tota mena per frenar la reversió de l’hospital de Torrevella, tal com va fer el 2018 quan la Generalitat va recuperar la gestió del d’Alzira, en què va arribar a plantejar desenes de recursos.

L’última d’aquestes maniobres, denuncien des de la Conselleria de Sanitat, ha sigut la presentació dimecres passat 31 de març d’un escrit davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en què anunciava un recurs de cassació contra la interlocutòria del 26 de març que els obligava a presentar davant la Generalitat, abans del 31 de març, tota la documentació necessària per a poder dur a terme el procés de reversió: “Estan intentat dificultar, si no paralitzar, el procés”.

La secció 5 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV va denegar el 22 de febrer passat la sol·licitud presentada per Ribera Salud de suspendre de manera cautelar les normes de reversió de Torrevella. La resolució judicial esmentada desmuntava una per una totes les qüestions argumentades per tractar de frenar la recuperació del departament de salut de Torrevella, basades en la impossibilitat de donar compliment a les normes esmentades a conseqüència de la situació de pandèmia.

La sentència només atenia una de les peticions que fa la mercantil relativa a una ampliació de termini de presentació de documentació que Sanitat havia exigit abans de l’1 de desembre i que la sala prorrogava fins al 31 de març. No obstant això, Sanitat al·lega que Ribera Salud no ha presentat aquesta documentació i el termini donat per la justícia s’ha extingit, i el que ha fet és anunciar un altre recurs.

Augment de la plantilla

Fa setmanes, Ribera Salud va llançar a través de les seues xarxes socials un anunci oferint faena en el departament de Torrevella, una situació que, segons les normes de reversió presentades per la Conselleria el 14 d’octubre, no és possible si no es compta amb l’informe favorable de Sanitat. És més, des de la Conselleria han explicat a elDiario.es que no poden autoritzar un centenar de noves contractacions si no coneixen la composició actual de la plantilla: “Encara no sabem quina és la relació de llocs de treball”.