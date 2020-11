Ribó aposta per un túnel per a connectar la futura terminal de creuers de València per a reduir l’impacte paisatgístic

Menys impacte ambiental i paisatgístic. Aquests són els principals avantatges de l’opció proposada per l’alcalde de València, Joan Ribó, per solucionar l’accessibilitat viària a la futura terminal de creuers projectada pel port de València.

En la reunió del Comité Assessor Port-Ciutat celebrada el 6 de novembre passat juntament amb el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, Ribó va presentar tres possibilitats diferents per als accessos a la nova terminal, una de les quals va rebre el consens de totes les parts representades en la reunió.

Assenyala l’alcalde: “La proposta que ens havia fet el port tenia un gran impacte paisatgístic sobre la ciutat i, per això, hem presentat tres alternatives”.

La proposta de consens preveu l’eixida de la terminal de passatgers a través d’una rotonda i un pas inferior que donaria a la rotonda d’entrada a Natzaret, la qual cosa, en paraules del primer edil, “causa menys impacte”. A més, inclouria un pas elevat per a vianants i ciclistes sobre les actuals vies ferroviàries.

El director general de l’APV, Francesc Sánchez, va donar compte d’aquest acord després del consell d’administració del divendres 13 de novembre, i va explicar que ara els tècnics han d’analitzar la viabilitat de la proposta, ja que s’ha de comprovar l’encaix del nou túnel amb l’actual ferrocarril (passaria per davall de les vies) i amb un altre pas inferior existent.

Després d’aqueix mateix consell es va anunciar la selecció de l’oferta presentada per Baleària per a la construcció i la gestió de la nova terminal pública de passatgers del port de València. Aquesta infraestructura se situarà entre el Moll de Ponent i el Moll de l’Espigó del Túria, en la zona ocupada anteriorment per la drassana d’Unión Naval de València.

L’execució de la terminal de creuers en les drassanes d’Unión Naval (al costat del barri de Natzaret), la titularitat indirecta del cent per cent de les accions de la qual és de Boluda Corporación Marítima (BCM), ve com a conseqüència dels canvis introduïts en el projecte d’ampliació del port de València per part dels responsables actuals, amb el president Aurelio Martínez al capdavant, per la qual cosa implicarà l’eliminació de l’actual estació situada en la zona nord, en un punt molt més allunyat del nucli urbà.

Per aprovar aquest trasllat de la terminal de la zona nord a les drassanes de Boluda, l’APV va aprovar una compensació a l’empresari i president d’AVE, Vicente Boluda, mitjançant una concessió de 35 anys per a construir dues torres d’oficines de 13 pisos a canvi de rescatar la de les drassanes d’Unión Naval que ja no utilitzava i el contracte de la qual expirava el 2027.

Malgrat l’evident impacte ambiental que implica una terminal de creuers per les emissions que generen tant els vaixells com el trànsit de vehicles, Sánchez va assegurar que aquesta infraestructura no requereix una declaració d’impacte ambiental (DIA), segons la legislació. “És com si es construeix un edifici d’oficines”, va afirmar.