Ribó se cita amb les entitats veïnals i ecologistes per parlar de la polèmica ampliació del port de València

Després de la polèmica desfermada per l’informe de Ports de l’Estat sobre l’ampliació nord del port de València en virtut del qual trasllada tota la responsabilitat de fer més estudis ambientals a l’Autoritat Portuària (APV), eximint-se així de possibles conseqüències judicials en el cas que algun dels recursos anunciats prosperaren, el consell d’administració de l’organisme que presideix Aurelio Martínez pretén portar al consell d’administració d’aquest mes o de maig a tot estirar l’adjudicació d’una concessió a 50 anys per a la construcció i la gestió de la nova terminal nord a TIL, filial d’MSC.

Abans que es porte a efecte, l’alcalde de València, membre del consell d’administració de l’APV i que ja es va manifestar en contra de l’ampliació sense més estudis ambientals, ha convocat una reunió amb les principals plataformes veïnals i ecologistes, així com amb les associacions de veïns de la façana marítima, que tindrà lloc el dimecres 21 d’abril a l’Ajuntament.

En concret, Ribó ha citat per carta la Comissió Ciutat-Port, la Federació d’Associacions Veïnals, Litoral per al Poble, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Per l’Horta, Fridays for Future i les associacions de veïns de Natzaret, la Unió-la Punta, el Grau, el Cabanyal, Castellar-Oliveral, Pinedo i Amics de la Malva.

En la missiva, el primer edil mostra la preocupació pels “efectes sobre la ciutat” que pot generar l’ampliació del port “si avança sense garanties ambientals i de mobilitat sostenible”.

Després de conéixer-se la resolució de Ports de l’Estat, l’alcalde es va mostrar molt crític: “Sense una comunicació prèvia amb l’Ajuntament de València, sense una mínima documentació aportada d’informes ni de l’addenda del projecte, el Govern d’Espanya es despenja amb el fet que deixa en mans de l’Autoritat Portuària la decisió de fer –o no– una altra declaració d’impacte ambiental per a l’ampliació nord del port; sens dubte, una llavada de mans del Govern d’Espanya. En termes bíblics és una decisió a la Ponç Pilat. La responsabilitat la deleguen a l’Autoritat Portuària, de la qual forme part en un consell en què la ciutat no té el pes decisori que mereixeria sobre un assumpte de la transcendència del que abordem”.

Ribó va sentenciar: “L’Ajuntament de València ha de vetlar pel benestar de la seua ciutat, per allò econòmic, per descomptat, però també per allò de tots els seus barris i la seua ciutadania. Si no és així, amb mi que no compten”.

A més de Podem, Esquerra Unida i la Comissió Ciutat-Port, l’executiva de Compromís per València va anunciar que recorrerà en els tribunals contra la decisió unilateral d’ampliar el port sense un altre informe ambiental.