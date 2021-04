Ribó i el representant de Compromís per la Generalitat votaran contra l’ampliació en el consell del Port de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit dimecres amb les principals plataformes ciutadanes i ecologistes, així com amb les associacions de veïns dels barris de la façana marítima, amb l’objectiu de fixar un front comú contra la polèmica ampliació nord del port de València tal com està plantejada, és a dir, amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 basada en una normativa del 1986 i que no empara les modificacions tan importants que s’han implementat en el projecte original.

En concret, Ribó ha constat les objeccions a la infraestructura d’entitats com la Comissió Ciutat-Port, la Federació d’Associacions Veïnals de València, Litoral per al Poble, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Per l’Horta, Fridays for Future, així com de les associacions de veïns de Natzaret, la Unió-la Punta, el Grau, el Cabanyal, Castellar-Oliveral, Pinedo i Amics de la Malva.

Abans de la trobada, el primer edil ha anunciat que tant ell com el representant de Compromís en el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) per part de la Generalitat Valenciana, Iván Castañón, votaran en contra de l’adjudicació de la concessió de la nova terminal de contenidors a la companyia TIL, filial d’MSC, en la reunió en què aquest punt se sotmeta a votació, llevat que finalment s’aposte per tramitar una altra DIA, cosa que ja ha descartat el president del Port, Aurelio Martínez.

“Demanaré que es faça una altra DIA, perquè crec que hi ha una sèrie de riscos; per exemple, no sabem d’on vindran 1,37 milions de tones de material de rebliment procedents de recursos naturals que no estan previstos en els informes; un altre tema important és l’impacte paisatgístic que tindran les grues a les platges del Cabanyal i la Malva-rosa; però per damunt de tot hi ha un problema de mobilitat”, ha comentat Ribó.

L’alcalde ha destacat que per a ell aquest “és el problema més important”, perquè implicarà l’arribada d’uns quants milions més de contenidors i tot el que suposarà quant a trànsit de vehicles pesants a València i l’àrea metropolitana: “El que no permetrà aquest alcalde mai és que això supose un augment de moviment de vehicles per la ciutat i no pot suposar l’execució d’un accés nord que ja està en els estudis inicials. Aquest és un tema que, si no afecta València directament, sí que afecta l’àrea metropolitana”.

Sobre l’afecció a les platges del Parc Natural de l’Albufera, Ribó ha comentat que va mantindre hores abans una reunió amb la directora general de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica, Ana María Oñoro, a qui va traslladar la seua preocupació després de tindre coneixement dels resultats de la segona part d’un estudi de la Universitat Politècnica de València (UPV), segons el qual, el front dunar d’aquestes platges només recupera de manera natural un 16% dels 168.000 metres cúbics d’arena perduts entre els anys 2015 i 2020.

L’informe ‘Estudi sobre dels canvis del front dunar i les platges del sud a conseqüència del temporal Gloria. Actualització de les línies de costa’, coordinat pel doctor Josep Pardo Pascual, conclou que en el període analitzat les platges del sud de la ciutat de València experimenten “una gran pèrdua de volum d’arena i una reculada potent de les dunes de primera línia” propiciada “pels últims temporals i l’efecte barrera del port, que afecta la no estabilitat de les platges i del Parc Natural de l’Albufera”, segons el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que també ha participat en la trobada, juntament amb l’edil de Platges, Giuseppe Grezzi.

Segons les conclusions, només en aquest període s’han perdut 427.498 metres cúbics d’arena en tot aquest front marí, dels quals 168.744 metres cúbics corresponen a les dunes, pèrdua que ha provocat una reculada en molts sectors del Saler i una forta baixada a la cota de la platja, per la qual cosa la capacitat de defensa de la platja ha baixat substancialment.

L’informe es pregunta on ha anat a parar “tota l’arena que va ser arrossegada durant aquests temporals” i conclou que “si bé no hi ha una resposta definitiva, hem de suposar que ha anat a depositar-se en profunditats en què no arriba a ser remobilitzada i, per tant, no es facilita la recuperació del perfil de platja anterior”.

En aquest sentit, l’estudi assegura que “els processos de regeneració natural només aconsegueixen recuperar de forma molt parcial la morfologia prèvia i, per aquest motiu, el volum d’arena disponible ha experimentat una disminució i tot el sistema ha fet un pas més cap a una fragilitat més gran”.

En concret, “el volum retornat al sistema platja-duna no arriba al 23% del material perdut en la fase erosiva. Així doncs, a la platja ha recuperat un 27,8% del volum d’arena perduda entre octubre del 2015 i març del 2020 i en el front dunar se n’ha retornat només el 16% entre octubre del 2015 i març del 2020”.

L’informe conclou que “resulta evident que aquesta seqüència de grans temporals, i molt especialment el de gener del 2020, marquen una fita en un procés de disminució progressiva de l’arena disponible a les platges del terme municipal”.

Totes les platges de la ciutat han patit en els últims cinc anys una pèrdua d’amplària, a excepció de la platja de Pinedo (en la zona entre espigons) i la platja de la Garrofera. La pèrdua és especialment notable en el Muntanyar de Pujol, que ha perdut 5,02 metres d’amplària en cinc anys, la Gola del Perellonet (-7,21m) i la platja de la Punta (-7,11 m).

Campillo ha insistit en la necessitat “d’accelerar al màxim el projecte de regeneració de les platges del sud, que està pressupostat en 28 milions d’euros i que formen part del Parc Natural de l’Albufera”. En paraules de l’edil, “és urgent que el Govern central hi intervinga”.

Les entitats veïnals demanen que es desmunten els dics d'abric

La presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, María José Broseta, ha criticat abans de la reunió amb Ribó “el desistiment de funcions que ha fet el Govern central en el tema de l’ampliació, pel fet de cedir al Port de València la responsabilitat de decidir si ha de fer una altra declaració d’impacte ambiental (DIA)” i ha insistit que “per les afeccions que tindrà la infraestructura a les platges, en els barris del Marítim i en la mobilitat ens mobilitzarem amb totes les entitats perquè no siga possible portar-la avant”.

En la mateixa línia, la portaveu de la Comissió Ciutat-Port, Amparo Puchades, ha considerat que no són temps per a aquests grans projectes: “Jo soc del sud i els que hi vivim podem comprovar dia a dia els costos que ens han portat totes les decisions que s’han pres tan negatives com la ZAL o l’ampliació sud, i d’una vegada per sempre exigim anteposar el valor territorial en benefici de tots”.

En aquest sentit, després de la trobada, la plataforma veïnal i ecologista ha exigit a Joan Ribó un posicionament irreversible i contundent contra l'ampliació del port de València que passe per a demanar al president de la Generalitat, Ximo Puig i al ministre de Transports José Luis Ábalos desistir del projecte i procedir a desmuntar el dic nord, un proposta que també dona suport a la Federació d'Associacions Veïnals i partits com Compromís i Podem.

Des de Fridays for Future, Miguel Ángel Mauser ha recordat que la Generalitat Valenciana va declarar l’Emergència Climàtica i que amb aquesta ampliació del port no s’està complint, ja que la infraestructura “és incompatible amb el model de ciutat que volem i necessitem”.