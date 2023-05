Rita Barberá va rebre regals de luxe per 7.651 euros de la firma adjudicatària que va pagar una mossegada milionària al seu cunyat

Jocs de maletes i moneder, lots variats de la marca de luxe Louis Vuitton i fins i tot vi. Van ser alguns dels regals que l’exalcaldessa popular de València Rita Barberá va rebre entre el 2004 i el 2008 de l’empresa Acciona, adjudicatària d’un contracte de sanejament de l’Ajuntament de València pel qual el seu cunyat, l’advocat José María Corbín i un soci es van repartir una mossegada de 2,2 milions d’euros. Això es desprén de l’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil incorporat al sumari del cas Azud, a què ha tingut accés elDiario.es.

Els investigadors de l’institut armat han analitzat les taules d’Excel internes que desglossen els regals de Nadal d’Acciona a diversos càrrecs municipals del PP a València, entre ells la germana i cap de gabinet de Barberá, o l’ex-vicealcalde Alfonso Grau, també investigat en la causa per haver cobrat pretesament dos milions en mossegades de la trama del cas Azud.

Els regals de Nadal analitzats, “pel seu valor, podrien excedir els usos socials generalment admesos”, indica l’UCO. L’exalcaldessa de València no compartia aquesta conclusió de la Guàrdia Civil: eln 2012 va assegurar que “una bossa de mà de Louis Vuitton és un regal absolutament habitual”, en referència als obsequis que va rebre de la xarxa Gürtel. En el cas d’Acciona, es tractava de “prioritats comercials” de l’empresa, segons diu un dels correus electrònics interns de l’empresa trobats pels investigadors del cas Azud.

iPod i portàtils per a l’equip de Barberá

Així doncs, el 2004 l’alcaldessa llavors va rebre un regal de la marca Louis Vuitton valorat en 1.850 euros. Es tracta de la mateixa marca amb què el delegat de la trama Gürtel a València, Álvaro Pérez El Bigotes, complimentava la primera edil llavors. Per part seua, Juan Carlos Girbés, cap del Servei del Cicle Integral de l’Aigua, va obtindre uns botons de puny valorats en 710 euros, mentre que el regidor Silvestre Senent va ser obsequiat amb un rellotge de 550 euros i Alfonso Grau, amb una ploma valorada en 310 euros.

L’any següent, Rita Barberá va rebre un “lot variat” de la mateixa marca de luxe, valorat en 1.696 euros, mentre que la seua germana i cap de gabinet va ser obsequiada amb una bossa de mà i una cartera de Carolina Herrera, de 440 euros. Alfonso Grau va rebre un iPod valorat en 758 euros, el mateix present que van obtindre Fernando Huet i Jorge Gilbert, president i director adjunt, respectivament, del Consorci València 2007 (l’organisme encarregat de gestionar i explotar comercialment la dàrsena del port de València). Els edils populars Silvestre Senent i Isidro Ramon (responsable del cicle integral de l’aigua) van ser agraciats amb sengles regals d’Acciona valorats cadascun en 80 euros.

El 2006, Rita Barberá va rebre un joc de maleta i moneder de Louis Vuitton, valorat en 1.585 euros, i la seua germana, una bossa de mà i un maletí de pell de la marca Burberry, de 415 euros. Alfonso Grau, número dos de Rita Barberá, va obtindre un altre iPod de 658 euros.

L’any següent, Acciona va regalar a l’alcaldessa popular vi Pingus 2001 valorat en 1.520 euros i a la seua germana un producte no determinat de la marca Carolina Herrera, valorat en 335 euros. Alfonso Grau, per part seua, va passar dels iPod a rebre un portàtil de 699 euros.

El 2008, l’últim any analitzat per l’UCO, l’alcaldessa va rebre un regal valorat en 1.000 euros (la taula no indica de què es tracta) i la seua germana, un complement de la marca Purificación García, de 200 euros. El vicealcalde Alfonso Grau va rebre un regal de 450 euros.

Obsequis a Francisco Camps i a Rafael Blasco

La llista de regals també inclou al llavors president Francisco Camps, qui en 2004 va ser obsequiat amb una ploma de la joieria Giménez valorada en 1.300 euros, segons es desprén les taules que figuren en l'informe de l'UCO.

Dos dels seus consellers d'aquell llavors, també van rebre sengles plomes: Rafael Blasco (valorada en 344 euros) i José Ramón García Antón (267 euros). A l'any següent, el conseller Rafael Blasco va ser obsequiat amb un dispositiu 'Ipaq' valorat en 690 euros. En 2006, rep el mateix obsequi però per un valor lleugerament superior: 729 euros. Aquell any, va ser obsequiat amb el mateix regal el llavors president de l'Autoritat Portuària de València, Rafael Aznar (858 euros).

Una mossegada de 2,5 milions d'euros

L’UCO destaca els regals de Nadal que, “de manera sistemàtica”, feia l’empresa adjudicatària a diversos càrrecs públics i, singularment a l’alcaldessa Rita Barberá. Les taules d’Acciona que detallen els presents són de “difusió i accés limitat”. Tal com recorden els investigadors, s’enviaven en el si de l’empresa mitjançant correus electrònics amb l’etiqueta “confidencial”.

Diego Elum, soci i amic de Corbín, va cobrar 2,5 milions d’euros de la firma Infilco Española SA, adjudicatària en una unió temporal d’empreses (UTE) amb Acciona Infraestructuras SA, del servei de sanejament de València per una suma total de 129 milions d’euros. El 66,67% dels fons que va cobrar l’empresa d’Elum –1,7 milions– es van transferir a la societat Corbín Abogados SL, segons les perquisicions de l’UCO.

No obstant això, malgrat el cobrament tan inflat, la diligències practicades en la instrucció del cas “han evidenciat la inexistència de prestació de serveis” tant per part d’Elum com de Corbín per a l’empresa adjudicatària del contracte de sanejament. L’informe de l’UCO sosté que es tracta de facturació fictícia “als únics efectes de dotar d’aparença de legalitat els moviments de fons”.

El 2% de l’import de la licitació

A més, també es van confeccionar documents i treballs l’autoria dels quals es va adjudicar “de manera fictícia” al despatx de Diego Elum, “amb la finalitat d’incrementar l’aparença de legalitat dels pagaments”. El mateix advocat, antic militant de l’extrema dreta, va reconéixer davant la jutgessa instructora que “mai va haver-hi cap informe, cap dictamen ni cap activitat” per part del despatx de Corbín al seu.

La pretesa mossegada de 2,5 milions d’euros representa el 2% de l’import de la licitació de la contracta. Després de rebre el pagament, una vegada l’empresa va obtindre l’adjudicació, Elum va transferir dos terços dels diners al cunyat de Rita Barberá. “Resulta especialment rellevant”, segons l’UCO, “que José María Corbín, destinatari últim dels fons abonats per Acciona, fora el cunyat de la que en aquell moment detenia l’alcaldia de l’Ajuntament de València: María Rita Barberá Nolla”.

En la seua declaració, Elum va reconéixer que en el pacte amb Corbín “va pesar el fet” que fora cunyat de Barberá i marit de la seua cap de gabinet. Així doncs, José María Corbín li va dir que “el podia ajudar a aconseguir la contracta i li va exigir per a aquesta ajuda” que li pagara dos terços de l’import total.

Els investigadors de l’UCO sospiten que, quan Acciona pretenia “fer alguna gestió empresarial relativa a l’Ajuntament de València, i més concretament a la seua alcaldessa, es feia a través de Diego Elum. També quan l’empresa feia regals a l’alcaldessa del PP llavors.

elDiario.es ha contactat amb l'empresa Acciona que, al tancament d'aquesta edició, no ha fet comentari al respecte.