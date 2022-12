Sagunt exigeix solucions urgents per a les platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa, afectades per actuacions a Almenara

L’Ajuntament de Sagunt va aprovar per unanimitat en el ple ordinari de desembre celebrat la setmana passada una declaració institucional acordada per tots els grups polítics municipals i a proposta de l’associació veïnal de les platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa. La declaració institucional recull les reivindicacions municipals i veïnals sobre la costa nord del municipi, afectada per les actuacions que estan desenvolupant-se en la localitat veïna d’Almenara.

La declaració institucional recull huit mesures. D’una banda, instar la Direcció General de la Costa i la Mar perquè repare urgentment els danys produïts per les seues empreses concessionàries a les platges de Sagunt, així com que active els informes de monitoratge, vigilància i correcció de la declaració d’impacte ambiental del projecte d’estabilització del front litoral de la Llosa i Almenara, al mateix temps que se sol·licita que en aquests estudis es recullen els efectes produïts en la costa del terme municipal de Sagunt.

També es reclama informació urgent sobre l’estat de tramitació i terminis previstos per a aprovar el projecte de regeneració de les platges de Canet d’en Berenguer, Almardà, Corint i Malva-rosa. En aquest punt, s’insta la finalització amb urgència, i sol·licitar que el projecte reculla la instal·lació de bioesculls submergits, sistemes de protecció per a retindre els sediments, l’aportació d’arena per a compensar l’arena perduda i la construcció dels cordons dunars.

Seguiment i vigilància de l’evolució de la costa

L’Ajuntament encarregarà al Laboratori de Costes de la Universitat Politècnica de València (UPV) que continue fent el seguiment, la vigilància i l’estudi de l’evolució de la costa saguntina. Fins ara, des d’alcaldia ja s’havia encarregat al Laboratori de Costes de la UPV un estudi o informe, i amb els nous que se li encarreguen es podrà comprovar l’evolució del litoral.

Dos punts més del document incideixen en el fet que l’Ajuntament de Sagunt s’adherisca al de Canet d’en Berenguer en el projecte de bioesculls geotèxtils per presentar a la Unió Europea, i a les faenes encarregades per Canet a la UPV per fer un estudi de necessitats urgents de les platges de tots dos municipis.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sagunt organitzarà la participació dels veïns en la concentració convocada pel moviment Som Mediterrània, el 21 de gener a Madrid. El consistori s’encarregarà de la promoció i la divulgació de l’esdeveniment, i estudiarà la manera de proporcionar els mitjans de transport adequats.

Finalment, Sagunt formalitzarà un recurs sol·licitant l’anul·lació del Reial decret 668/2022 pel qual es modifica el Reglament General de Costes.

“Dura” intervenció

Tal com apunta el text argumentatiu de la declaració institucional, les platges del nord de Sagunt (platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa) han sigut objecte d’una “dura” intervenció des del mes d’octubre de l’any 2021 per fer l’obra del ‘Projecte constructiu que permeta estabilitzar el front litoral en els termes municipals de la Llosa i Almenara (la Plana Baixa)’ per part de la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica.

D’una banda, la retirada de gran quantitat d’arena i graves d’aquestes platges ha produït “efectes no desitjats”, com la reducció de l’amplària de les platges i el descens de la seua alçària respecte del nivell de la mar, cosa que les fa “més vulnerables davant futurs temporals. Aquestes actuacions es van fer sense disposar de cap mena de declaració d’impacte ambiental (DIA), a pesar que la DIA del projecte d’Almenara indicava que aquestes graves havien de ser extretes de diverses pedreres situades a l’interior de la província i ser transportades a la localitat castellonenca per ‘carreteres convencionals’”, explica la declaració institucional. A més, els nous espigons construïts en la costa d’Almenara “han causat, en un espai de temps curt, una erosió important a les platges del nord de Sagunt”.

D’altra banda, consideren “altament preocupant constatar que el projecte esmentat ha desaparegut de la pàgina web del Ministeri i, en el seu lloc, aquesta Direcció General ha publicat una descripció succinta d’un altre projecte, amb el mateix títol, però amb un contingut diferent del Projecte 46-0348. Aquesta manera d’actuar no fa sinó causar confusió perquè, hui dia, no se sap quin és el projecte que serà implementat, quines al·legacions s’han tingut en compte i, el més important, la data d’iniciació i l’abast d’aquest”, recull el text.

Al mateix temps, es comprova que el recentment aprovat Reial decret 668/2022, publicat en el BOE del dia 2 d’agost de 2022, de modificació del Reglament General de Costes, produirà una modificació en la delimitació dels béns demanials de l’Estat, amb pèrdues de terrenys i propietats que fins ara eren de titularitat tant privada com pública, “pel mer fet que els afecte una onada en algun temporal. Es considera inadmissible que l’Estat pretenga solucionar els problemes de la delimitació maritimoterrestre mitjançant l’ocupació i l’expropiació de béns en compte de prendre mesures per a la protecció d’aquests béns que, la major part, es van construir amb tot el respecte cap a les normes existents o que en el seu moment, i durant molts anys, han tingut l’aprovació de l’Administració, i sense considerar que, en molts casos, l’avanç de la mar ha sigut propiciat per actuacions de la mateixa Administració”, conclou la declaració institucional.