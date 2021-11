Sánchez anuncia un pla de 660 milions d'euros per a crear 64.000 places públiques de 0 a 3 anys

El Govern es compromet a compensar l'infrafinançament autonòmic fins que s'aprove el nou model consensuat amb les comunitats. El president de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha afirmat en la clausura del 14é congrés del PSPV-PSOE que mentre es negocie el sistema de repartiment de fons públics, la Comunitat Valenciana "tindrà els recursos per a garantir la cohesió social i territorial dels seus ciutadans".

La reforma del sistema de finançament i la creació d'un fons d'anivellament o una eina equivalent que garantisca la prestació de serveis bàsics és una reivindicació del Govern valencià i de les tres formacions que el componen des de la seua primera legislatura, una exigència que han reiterat en el Congrés dels Diputats. En el seu discurs, el secretari general del PSOE, ha insistit que el Govern d'Espanya continuarà treballant a "aprovar, negociar i acordar un nou sistema de finançament autonòmic", una petició que Ximo Puig li ha reiterat en la seua intervenció per a poder avançar en la recuperació.

El secretari general del PSOE acompanya el secretari general del PSPV, Ximo Puig, en el conclave que revalida el seu tercer mandat en el partit. En la seua intervenció, el dirigent socialista ha posat en valor l'estratègia de vacunació, clau per a la recuperació econòmica i social i ha garantit que treballarà en la reforma del sistema de finançament autonòmic. Sánchez ha elogiat el treball del Govern valencià des de la seua primera legislatura, amb el focus en la recuperació del sistema públic. "L'exigència del públic, de tindre un sistema fort i vigorós, va començar en aquesta terra on, només arribar, el Consell de Ximo Puig va derogar el copagament farmacèutic i revertir la privatització de la sanitat pública que va dur a terme el PP", ha afirmat. A Espanya i en la Comunitat Valenciana, ha conclòs, "on abans va haver-hi precarietat, hui hi ha compromís; on va haver-hi retallades, hui hi ha un Govern compromés, i on hi havia corrupció, hui hi ha un Govern exemplar".

Escoles infantils i un centre innovador de turisme

El president del Govern ha anunciat que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà un pla d'inversió de 660 milions d'euros per a escoles infantils. Sánchez ha indicat que la comesa és que en 2024 s'hagen creat més de 64.000 places públiques de zero a tres anys.

Abans de la seua intervenció, els presidents han mantingut una trobada amb empresaris turístics, on han anunciat que la ciutat alacantina serà la seu d'una plataforma per al turisme intel·ligent, una nova eina tecnològica prevista en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a "accelerar la digitalització i la interconnexió" del sector turístic mitjançant la gestió de dades.