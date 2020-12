Sanitat aborda noves restriccions en territori valencià per l'alta incidència del virus, però no preveu retardar el retorn a les aules

Les autoritats sanitàries valencianes estan molt preocupades per l’evolució de la situació epidemiològica en les últimes setmanes i dimarts s’ha convocat una reunió per a analitzar-la i analitzar la possibilitat d’endurir les mesures de seguretat actuals davant de la COVID-19 o fins i tot d’adoptar noves restriccions addicionals, que, en tot cas, en aquests moments, no passarien per un retard en la tornada a les aules després de les festes de Nadal.

I això malgrat que aquest dilluns es va produir un lleuger descens en la incidència en registrar-se en la Comunitat Valenciana 323,76 casos per cada 100.000 habitants en l'acumulat de les últimes dues setmanes, un 14% menys que els 376,24 caos registrats dijous passat 24 de desembre, el pic més alt fins hui des que va finalitzar l'estiu.

Amb tot, caldrà esperar per a comprovar si es tracta d'una dada puntual (des de dijous passat no hi ha hagut actualitzacions) o d'una tendència a la baixa i continua suposant un 68% més de contagis que el passat 14 de desembre, quan es va aconseguir la incidència més baixa després de la segona ona, amb 192,49 casos. La Comunitat Valenciana està a més molt per damunt de la mitjana espanyola (246,19 casos) i és la quarta que més incidència presenta, per darrere de Balears (514,42), Extremadura (400,30) i Madrid (334,03).

A més, es va arribar a 1.725 persones ingressades (un 44% més que fa dues setmanes) de les quals 266 estan en les unitats de vigilància intensiva (un 12,7% més que el 14 de desembre).

Davant aquesta situació, la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, s’ha mostrat partidària d’implementar “més mesures, escoltant la part tècnica”, perquè ha reconegut que “les xifres són molt preocupants”.

Sobre la línia en què podrien anar aquestes noves restriccions, ha preferit no avançar les propostes, però ha recordat que la majoria dels contagis continuen venint dels contactes en l’àmbit social i en l’àmbit familiar, cosa que permet deduir que tant els horaris i els aforaments de les activitats comercials i hostaleres, com l’horari del toc de queda, tenint en compte el pròxim pont de cap d’any, estaran damunt la taula i seran objecte de debat.

Quant a la possibilitat de retardar la incorporació dels escolars després de les festes de Nadal, una possibilitat que està en l’ambient educatiu, entre altres qüestions, perquè els centres educatius van sol·licitar als alumnes que s’emportaren a casa tot el seu material escolar abans de Nadal, Navarro s’ha mostrat taxativa i ha assegurat que en aquests moments no és una possibilitat que estiga damunt la taula i que, per tant, les classes podran començar el 7 de gener tal com estava previst.

La secretària autonòmica ha explicat que es va sol·licitar un informe epidemiològic sobre la incidència del virus en els entorns escolars, que es va lliurar el 23 de desembre, i del qual es desprén que els col·legis són “els espais més segurs i on menys contagis i brots s’han produït gràcies al compliment de les mesures de prevenció i dels protocols, amb tot l’esforç que suposa”.

No obstant això, ha recordat que tots els divendres es reuneix la comissió educativa per analitzar la situació del virus en l’àmbit escolar i prendre les mesures que pertoque a cada moment, però ha insistit que “no està previst un retard en la tornada als col·legis”.

Puig posa el focus en les eixides a poqueta nit

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va considerar dilluns que les restriccions nocturnes que regeixen actualment a la Comunitat Valenciana són “suficients” si la resta del dia “s’actua amb responsabilitat”, però es va mostrar “preocupat” per les eixides de poqueta nit.

Així es va expressar quan li van preguntar si hi ha la possibilitat d’ampliar el toc de queda la nit de Cap d’Any davant l’augment dels contagis. En aquest sentit, ha defensat que la Generalitat no ha “pres mesures de manera compulsiva” i ha “analitzat quina era la situació per intentar donar una resposta serena i equilibrada”.

“Si hi ha circumstàncies canviants, cal actuar”, ha afirmat, amb relació a les restriccions de la nit de Cap d’Any pel coronavirus, però ha apuntat que, ara mateix, les mesures valencianes són “de les més restrictives d’Espanya en el cas dels horaris”, i ha recordat que estan establides a les 23.00 hores i a les 00.00 la nit de Cap d’Any.