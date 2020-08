Sanitat alerta del col·lapse en els centres sanitaris: "Existeixen categories de metges i infermers en les quals tenim esgotades les borses de treball"

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no té possibilitat de contractar a més metges a través de les borses de treball. Així ho ha admés la titular del departament, Ana Barceló, en la roda de premsa d'aquest dilluns per a informar sobre la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana.

"Existeixen algunes categories -facultatius especialistes, metges i infermers- en les quals tenim esgotades les borses en la nostra comunitat i a Espanya", ha expressat la consellera, que ha indicat que entre el pla de reforç d'atenció primària i els contractes per a suplir les vacances dels sanitaris s'han creat 7.023 places. "Creem 7.023 places i hem ocupat el 90,96%", xifra en la qual s'inclouen els 1.247 rastrejadors contractats, amb previsió d'aconseguir els 1.500 professionals.

La Generalitat Valenciana ha prorrogat les contractacions realitzades des de l'inici de la pandèmia fins a esgotar el personal sanitari en les borses de treball amb convocatòries extraordinàries. "Altres comunitats en algun moment ens han sol·licitat la possibilitat d'oferir places a professionals que estiguen situats en altres territoris", ha indicat. "Existeix un dèficit de personal que ara mateix no pot resoldre's", ha reiterat la consellera, insistint que el problema és comú a tot l'Estat espanyol.

Barceló s'ha disculpat pels problemes d'atenció en els centres de salut i ha instat als ciutadans a utilitzar l'aplicació de Sanitat o l'atenció telefònica per a comunicar-se amb els centres, atés que la pandèmia complica l'atenció presencial. "Estan tot el dia treballant. Demane comprensió".

A més, Barceló ha anunciat les noves mesures que s'aplicaran a tota la Comunitat Valenciana a partir d'aquest dimarts per a frenar l'evolució de la pandèmia, i que inclouen la suspensió de l'activitat de l'oci nocturn, discoteques i bars de copes; la prohibició de fumar al carrer, terrasses i platges si no es pot guardar la distància interpersonal de dos metres i el tancament de tots els establiments d'hostaleria i restauració a les 1.00 hores de la matinada.

El Ministeri va acordar el divendres amb les comunitats autònomes "per unanimitat" que es prohibisca fumar en la via pública o a l'aire lliure (tant cigarrets com qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac) si no es pot guardar dos metres de distància de seguretat, i el tancament de totes les discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions en directe. Es tractava de mesures de "mínims" que cada territori pot ampliar si ho considera necessari.

Barceló ha signat una resolució que entrarà en vigor aquest dimarts 18 d'agost i desenvolupa les mesures de prevenció que s'implementaran en tota la Comunitat Valenciana. Aquesta resolució tindrà una duració de 21 dies naturals.

En primer lloc, i en la mateixa línia del que es disposa pel Ministeri, la Conselleria de Sanitat ha ordenat la suspensió de l'activitat de l'oci nocturn, que inclou discoteques, sales de ball, karaokes i bars de copes amb o sense actuacions en directe.

Hostaleria i fumar

Tots els establiments d'hostaleria i restauració de la Comunitat Valenciana tindran que tancar "no més tard" de l'1 de la matinada i no podran rebre nous clients des de les 00.00 hores. En ells s'haurà d'assegurar sempre la distància d'1,5 metres entre taules o agrupacions de taules, que tindran una ocupació màxima de deu persones.

Així mateix, a partir del dimarts no es podrà fumar e la via pública, terrasses, platges i altres espais a l'aire lliure si no es pot garantir una distància interpersonal de dos metres. Aquesta mesura s'aplica també a pipes, cigarrets electrònics i altres dispositius similars. Així, la Comunitat Valenciana amplia aquesta mesura acordada pel Ministeri a les platges.

Els esdeveniments multitudinaris d'afluència de més de 400 persones estaran supeditats a l'autorització de la Direcció General de Salut Pública.

Les reunions es rebaixen de 15 a 10 persones

Quant a les reunions socials, la Generalitat recomana un màxim de deu persones per grup i la limitació de les trobades als grups de convivència estable. "Es recomana que aquest nombre de persones que es limita a deu siga, si pot ser, dins del grup de convivència estable", ha assenyalat.

Així mateix, en cas de brots, segons ha explicat la consellera, "es realitzaran proves en poblacions de risc i potencialment exposades".

Mesures en les residències

Quant a les residències sociosanitàries, Barceló ha explicat que s'hauran de realitzar PCR a tots els nous ingressos i reingressos de majors i persones amb discapacitat amb un màxim de 72 hores d'antelació.

També es limiten les visites a una persona per residents en totes les residències sociosanitàries i es limiten aquestes trobades a una hora màxim, excepte en el cas dels residents que es troben en el procés final de la seua vida. Aquest dimarts la Conselleria d'Igualtat també emetrà una resolució en aquest sentit.