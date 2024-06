Sanitat posarà en marxa l’ampliació de les urgències de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant sense incrementar el personal

“Marciano, escolta, urgències està en lluita!”. Aquest ha sigut un dels crits de guerra del personal d’Urgències de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant en la protesta que ha fet dimecres a les portes del recinte, que, en qüestió de dies, estrenarà l’ampliació de les instal·lacions sense que s’haja previst l’augment de personal necessari.

Segons han informat fonts del sindicat d’infermeria Satse i d’UGT, la Conselleria de Sanitat els va confirmar en una reunió que es va celebrar divendres passat que no s’incorporaran els 13 professionals compromesos (anteriorment van parlar de 46) per no haver-se inclòs la petició en el programa informàtic que permet pressupostar la despesa: “Ja fa mesos que ens enganyen i posen excuses. Primer van tractar de posar l’excusa que va ser culpa de l’anterior Govern del Botànic, però la realitat és que els pressupostos actuals els han aprovat el PP i Vox i no s’ha tingut en compte la necessitat de personal”, han explicat des d’UGT.

Així doncs, les obres de l’ampliació de les urgències estan pràcticament acabades a falta detalls i de completar el mobiliari i s’espera que es puguen rebre la setmana que ve. L’ampliació suposarà set consultes mèdiques, un quiròfan, una sala de radiodiagnòstic, un lloc de triatge, una sala d’espera addicional i 13 llits, entre altres millores, que no tindran personal addicional per al seu bon ús.

“Hem demanat que no òbriguen les instal·lacions fins que no tinguem el personal necessari, però no ens han fet cas. Quan vinguen a inaugurar-ho farem una altra protesta, perquè així no es pot donar una bona atenció, més encara tenint en compte que som una zona de costa i la població es triplica, amb l’increment assistencial que comporta”, han afirmat des d’UGT. A més, han afegit que es podria utilitzar part de l’augment de personal aprovat per a l’ampliació de les urgències del General d’Alacant que no es contractarà per ser “excessiu”, però tampoc s’ha acceptat aquesta solució.

El sindicat Satse, per part seua, ha comentat que “la decisió presa per la Conselleria de Sanitat d’obrir de manera imminent l’obra d’ampliació d’urgències sense la dotació necessària de personal promés suposarà una catàstrofe” i ha afegit: “No es pot oblidar que les urgències de pediatria ja suporten una falta de personal important durant aquests últims 4 anys, cosa que obliga que els xiquets i xiquetes que acudeixen a urgències hagen de ser atesos en la mateixa planta d’hospitalització, no en el Servei d’Urgències, sobrecarregant el personal que atén els xiquets ingressats. Això es tradueix en una atenció deficient i de risc per als xiquets i per als professionals, malgrat els grans esforços que aquests fan”.

La Conselleria de Sanitat no ha respost a les preguntes d’elDiario.es sobre els motius pels quals no s’incrementarà el personal en les urgències després de l’ampliació.