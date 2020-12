Sanitat prohibeix temporalment l’activitat presencial de voluntaris als hospitals valencians

La Conselleria de Sanitat ha aprovat un nou protocol per a activitats de voluntariat en centres sanitaris pel qual queden prohibides de manera presencial com a norma general i mentre la situació de la pandèmia ho aconselle així.

Segons el document a què ha tingut accés elDiario.es, “les dades de l’evolució de la pandèmia per COVID-19 a la Comunitat Valenciana suggereixen incrementar les mesures de control de l’afluència de visites i dels aforaments en els centres assistencials per poder garantir el manteniment d’una distància de seguretat i la protecció adequada de les persones que requerisquen l’aïllament degut tant per la seua situació d’infecciositat com per la seua especial vulnerabilitat”.

De la mateixa manera, “continua sent necessari diferenciar les mesures a prendre quan la persona malalta presenta infecció per SARS-CoV-2 de quan el motiu d’ingrés siga per una altra causa”.

El protocol reconeix que “la tasca de suport i acompanyament duta a terme per les associacions de voluntariat i altres entitats de caràcter similar suposa un suport significatiu per a pacients i familiars que ha demostrat beneficis importants per a la salut i la qualitat de vida de les persones” i afig que “la seua presència als hospitals ajuda a suportar la rutina hospitalària i millorar el suport per a lluitar contra la malaltia en pacients i famílies”.

No obstant això, “davant l’augment tan ràpid del nombre de casos que s’han produït a la Comunitat Valenciana, i com que l’activitat de voluntariat no sempre requereix presència física, es tractarà de potenciar totes les accions que puguen dur-se a terme sense necessitat d’accedir a l’hospital (telefonades, videotelefonades, assessoria i gestions administratives, etc.).

Així doncs, fins un altre avís i com a norma general, “queda suspesa temporalment l’activitat presencial del voluntariat en els centres sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat”.

No obstant això, “en els casos en què, per les característiques especials de pacients i els seus familiars (menors, situacions socials complexes o final de la vida...), des de les gerències dels centres sanitaris es considere que la presència física del voluntariat pot contribuir de manera decisòria en l’evolució del procés, es podria valorar l’excepció a la norma tenint sempre en compte les instruccions generals d’acompanyament a pacients menors i dependents, i reduint aquesta activitat presencial a tot allò que no puga fer-se per mitjans telemàtics o no puga demorar-se fins que la situació epidemiològica millore”.