Sanitat registra 235 contagis i duplica el nombre de positius per COVID-19 en una jornada

La Conselleria de Sanitat ha comunicat 235 positius per COVID-19 confirmats per PCR en l'última jornada, la qual cosa significa duplicar els contagis en una jornada -dimecres passat es van produir 114 positius, a més d'una defunció (en aquesta ocasió no hi ha hagut que lamentar cap mort)-. A més s'ha registrat un nou brot, amb cinc contactes en l'àmbit social en la localitat valenciana de Chiva, i s'ha arribat a la conclusió que sis brots familiars de València registrats amb anterioritat tenen un origen comú, amb el que els 33 casos positius passen a formar part d'un únic brot de caràcter social.

La xifra total de positius registrats en la Comunitat Valenciana se situa en les 13.244 persones: 17 nous a Castelló (1.829 en total); 64 a la província d'Alacant (4.451 en total); 135 a la província de València (6.938 en total); i 19 casos sense assignar, que se sumen als 7 pendents de dies anteriors.

D'altra banda, s'han donat 103 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.282 persones: 2.585 a Castelló; 6.058 a Alacant; i 9.637 a València, a més de 2 a casos no assignats. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 1.303 casos, la qual cosa suposa un 6,19% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 88 persones ingressades: 12 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 27 a la província d'Alacant, d'ells 5 en l'UCI; i 49 a la província de València, 5 d'ells en UCI.

No s'ha registrat cap defunció per COVID-19 des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.478 persones. Per províncies: 227 a la província de Castelló, 513 en la d'Alacant i 738 a la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 578.145, de les quals 445.662 han sigut a través de PCR i 132.483 mitjançant test ràpid.

Situació en residències

Les residències valencianes no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa es compleixen 35 dies sense defuncions per coronavirus. En aquests moments hi ha algun cas positiu en 11 centres: 1 a la província de Castelló, 3 en la d'Alacant i 7 a la província de València. Tan sols una residència de la província de València es troba sota vigilància activa de Sanitat.

5.000 PCR diàries

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat el treball de Salut Pública per al control i seguiment dels diferents brots que estan apareixent en els últims dies. En aquesta línia, ha explicat que “lògicament és preocupant el creixement de positius, però les mesures de control que s'estan adoptant funcionen i aquest seguiment dels brots comporta la realització de 5.000 PCR al dia, molt dirigides a la detecció precoç dels casos. Actuar d'aqueixa manera fa que es detecten més casos positius i ens permet seguir la traçabilitat del virus en la Comunitat”.

No obstant això, la consellera de Sanitat ha tornat a incidir en la necessitat de “no relaxar les mesures de seguretat i prevenció en l'àmbit de les celebracions privades”, ja que continuen apareixent brots relacionats amb aqueix àmbit de relació social.