Sanitat requereix a Ribera Salud l’autorització per a rebre el PP a l’hospital de Torrevella en plena tercera onada

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, va visitar dimarts l’hospital de Torrevella amb el president del PP de la província d’Alacant, Carlos Mazón, l’alcalde de la localitat, Eduardo Dolón i el portaveu de Sanitat del Grup Popular en les Corts, José Juan Zaplana, on es va reunir amb representants del comité d’empresa del Departament de Salut i de la direcció del centre que gestiona l’empresa Ribera Salud en virtut d’una concessió que acaba a l’octubre d’enguany i que el Govern valencià ja ha anunciat que no renovarà, i assumirà la gestió de tot el departament sanitari.

No obstant això, l’accés de la comitiva popular al recinte hospitalari es va produir en un moment en què estan restringides amb caràcter general les visites a tots els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana, tal com va aprovar la Conselleria de Sanitat el 7 de gener passat en el protocol de ‘Mesures organitzatives d’assistència sanitària en resposta a la COVID-19’, segons el qual, “se suspén qualsevol activitat grupal o comunitària de promoció, prevenció de la salut o autocura, llevat que es facen per videoconferència” i “es prohibeixen les visites a pacients ingressats en termes generals”, entre altres mesures.

Per aquest motiu, la Conselleria de Sanitat té previst remetre un requeriment a Ribera Salut dimecres mateix per sol·licitar tota la informació relativa a aquesta visita de la qual no tenien constància en un moment encara de risc màxim per la crisi sanitària.

Des de Sanitat han insistit que actualment, per les mesures aprovades davant la situació excepcional que es viu, cal demanar autorització perquè qualsevol persona aliena als hospitals puga accedir-hi, cosa que en aquest cas no ha passat.

Per part seua, fonts del PP han argumentat que han assistit convidats “pel comité d’empresa i per la direcció” i que no han accedit a dependències assistencials, com podria ser urgències o consultes externes, sinó que han fet declaracions a les portes de l’hospital i després han entrat “a l’edifici administratiu, separat de les zones assistencials, on estan les oficines i la sala d’actes”.

En qualsevol cas, han assegurat que el protocol de mesures no impedeix expressament aquest tipus de reunions en edificis annexos als mateixos hospitals.

Per part seua, fonts de Ribera Salut van assegurar que estan "a la disposició de la Conselleria i de tots els responsables polítics o socials q vulguen vindre, sobretot si fan costat als professionals", al mateix temps que van negar que cursaren la invitació.

"La Conselleria pot preguntar als membres del comité d'empresa de Torrevieja i pot comptar amb nosaltres si desitja mostrar el seu suport personalment als professionals com ha fet en visitar altres centres", van insistir des de l'empresa.

La portaveu socialista de Sanitat en Les Corts Valencianes, Carmen Martínez, va criticar que “en un moment tan complicat com aquest, quan el personal sanitari necessita més que mai unes forces polítiques a l’altura de les circumstàncies, Bonig i Mazón es dediquen a fer un tour fotogràfic per instal·lacions sanitàries a la recerca d’un minut de fama, i ho fan sense els permisos oficials necessaris per a aquestes visites”.

Precisament, al mateix temps que els populars visitaven l’hospital de Torrevella per oposar-se a la seua recuperació per al sistema públic perquè entenen que és una decisió “purament sectària” que no respon a “criteris tècnics, ni sanitaris”, el president del Consell, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, van assistir a l’inici de les obres d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l’Hospital General Universitari d’Elx, cosa que permetrà “renovar” l’espai dedicat a l’activitat quirúrgica i “continuar avançant” en la modernització d’aquest hospital general, amb una inversió prevista d’11,4 milions d’euros.

En aquest cas, fonts de Sanitat van confirmar que tots dos tenien permís per a anar als voltants del centre i que en qualsevol cas no van accedir a cap zona hospitalària.