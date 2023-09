Segon dia del curs escolar: el Govern valencià de PP i Vox retira la llista de places docents per a cobrir baixes

El desori en Educació del Govern valencià, format pel PP i Vox, comença a ser interminable. A mitjan vesprada d'aquest dimarts, la Conselleria d'Educació, dirigida pel popular José Antonio Rovira, ha anunciat que retirava la llista d'adjudicació de 2.800 places destinades a cobrir les substitucions i baixes dels docents que no havien previst de cara a l'inici del curs, un fet que va provocar que les plantilles de molts centres estigueren incompletes.

El departament autonòmic, de nou, ha detectat “incidències” en els llistats, “generades pel programa informàtic” amb el qual s'elaboren les llistes d'adjudicacions. Així, la publicació es posterga “amb la finalitat de no lesionar drets dels peticionaris”, segons indica la Conselleria d'Educació.

Les places estaven destinades a cobrir les substitucions i baixes de docents que el departament dirigit per Rovira no havia tingut en compte en la seua adjudicació del passat 7 de setembre. L'inici del curs escolar, el passat 11 de setembre, es va veure afectat per la falta de plantilles completes per no haver tingut en compte suficients places per a substitucions (només 205 de 1.891).

Educació no indica una nova data per a la publicació d'aquesta última llista. Simplement assegura que el departament autonòmic treballa per a “resoldre les incidències detectades” i poder publicar la llista “el més prompte possible”.

La primera crisi de gestió de l'Executiu valencià presidit per Carlos Mazón s'eternitza així des que, durant tot el mes d'agost, el conseller José Antonio Rovira protagonitzara un inèdit caos en l'adjudicació de places. Els errors, sense precedents en la història del sistema públic d'ensenyament valencià, van arribar a mantindre en suspens un terç del professorat, especialment interins, que van veure com les seues places estaven incorrectament adjudicades.

Després d'haver resolt, a la fi d'agost, les llistes (amb prou faenes, ja que encara contenien errors), la Conselleria d'Educació no va adjudicar suficients places per a cobrir baixes i substitucions en la llista del passat 7 de setembre. Així, més de 800.000 alumnes valencians van començar aquest dilluns el curs escolar amb centres sense les plantilles completes. No obstant això, les adjudicacions que havien de cobrir aqueixes places també contenen errors.